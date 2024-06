โจนาธาน คิงส์ เยี่ยมชมสินค้าในงาน “Discover New Zealand”

โจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ลาว และกัมพูชา พร้อมด้วย ซูซี่ ฟิวเทรล ทูตพาณิชย์นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และชัดเจน ตันตาคม ผจก.ประเทศไทย สำนักงานพาณิชย์สถานทูตนิวซีแลนด์ ร่วมเยี่ยมชมสินค้าในงาน “Discover New Zealand” โดยมีผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลให้การต้อนรับ ที่ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัลเวิลด์



***

คริสปี้ ครีม ประเทศไทย ชวนแฟนคลับฉลองวัน “National Doughnut Day” กับโปรโมชันสุดเซอร์ไพรส์ซื้อ 1 ได้ถึง 2 เพียงซื้อโดนัท Chocolate Iced Sprinkles 1 ชิ้น รับโดนัท Original Glazed 1 ชิ้นทันที (1 สิทธิ์/ท่าน/ใบเสร็จ) วันที่ 7 มิ.ย. นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ร้านคริสปี้ ครีม สาขาที่ร่วมรายการ



***

วรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผอ.ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา ส่งมอบเงินบริจาคจากแคมเปญ MEGA PET DAY 2024 : PAW OF FAME ให้กับ ชลลดา สิริสันต์ ประธานมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือสุนัขที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา



***

วัลลภ เฉลิมวงศาเวช กก.ผจก.บจก.ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) เผยโฉมรถยนต์ ‘art-car’ สองรุ่นดีไซน์ใหม่ ไอออนิค 5 และ ฮุนได ซานตา เฟ่ ที่ตกแต่งด้วยลายธงสีรุ้งตลอดคัน ภายใต้แนวคิด ‘Drive To Love’ ผ่านแคมเปญ The Celebration: Right to Love มีให้ยลโฉมวันนี้-30 มิ.ย. 67 ที่สยามพารากอน ใครที่ถ่ายภาพคู่กับรถยนต์ฮุนได และอัปโหลดภาพผ่าน Facebook มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล AirPods Gen 2 พร้อม PONY AirPods Case 5 รางวัล



***

ลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช จัดงาน MASTER Job Fair: LGBTQ+ Friends 2024 เปิดรับสมัครงาน 150 อัตรา 80 ตำแหน่ง จากมาสเตอร์ สไตล์ และบริษัทในเครือ MASTER เปิดโอกาสในการทำงานอย่างเท่าเทียม แบบไม่ระบุเพศ พร้อมต้อนรับผู้สมัคร LGBTQ+ ทุกตำแหน่ง



***

อิศเรศ จิราธิวัฒน์ มอบรางวัลให้กับแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ ในโครงการ ‘Green Partnership รวมพลังพันธมิตรลดโลกร้อน’ ภายใต้แคมเปญ Journey to NET Zero 2050 โดยมี อุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล, อริฮิโตะ มัตซึโมโต้, ธีรวัฒน์ เลิศถิรพันธุ์, สายชล ทรัพย์มากอุดม, ดวงตา ไชยหงษา, เฉลิมขวัญ ชัยวุฒิกุล และปรมินทร์ นิยมพันธ์ ร่วมงาน ณ เซ็นทรัลเวิลด์



***

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กก.ผอ.และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และประธานจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ เตรียมจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27-30 มิ.ย. 67 เวลา 10.00–21.00 น. ที่ฮอลล์ 98-100 ไบเทค บางนา โดยจะนำสินค้าแบรนด์ดังในเครือสหพัฒน์มาจำหน่ายในราคาพิเศษ รวมกว่า 100 บริษัท 1,000 รายการ และกิจกรรมพิเศษมากมาย



***

ดร. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับเกียรติจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร จุฬาฯ ให้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน The Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting (FNM) 2024 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6-8 พ.ย. 67 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



***

วิจัย วิสุทธิไกรสีห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.จีเอฟซีเอ พร้อมด้วย ณัฐพล วิสุทธิไกรสีห์ กก.ผจก.บจก.เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร ยกทัพนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จัดแสดงในงาน THAIFEX–ANUGA ASIA 2024 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Sharing Coconut Culture With The World” พร้อมรังสรรค์เมนูพิเศษโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย และมาสเตอร์เชฟ ออล สตาร์ส ประเทศไทย ณ บูธเอเซียติคฯ อิมแพค ชาเลนเจอร์