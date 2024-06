เตนล์ ไอดอลเกาหลีสัญชาติไทย ชวนตามหารองพื้นเฉดสีที่ใช่!

สั่นสะเทือนวงการบิวตี้เป็น 10 เท่า!

ศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยที่ดังไกลระดับโลก! กับความสามารถอันโดดเด่นทั้งร้องและเต้น แบบ Multi-hyphenate จนมายืนอยู่ฐานะศิลปินเดี่ยวบนเวทีโลกด้วยคาแรกเตอร์ที่โดดเด่นและมีสไตล์เป็นของตัวเอง อีกทั้งยังส่งเสริมความหลากหลาย ที่สื่อถึง Makeup For All ของ Maybelline New York

Maybelline New York ประเทศไทย จึงเปิดตัว “TEN (เตนล์)” ในฐานะ Brand Spokesperson โดยร่วมงานครั้งแรก! ร่วมถ่ายทอดและนำเสนอเมคอัพ ไอเทมของแบรนด์ทุกเฟรสไชส์ อาทิ รองพื้น มาสคาร่า ลิป ด้วยเมคอัพลุคในแบบฉบับของตัวเอง เริ่มด้วยแคมเปญแรก “FIT ME LOVE” กับ รองพื้นตัวดัง FIT ME โฉมใหม่! #FITโทนผิวที่ใช่เฉดไหนก็10VE ในลุคหนุ่มนิวยอร์กกับการตามหาเฉดสีที่ใช่ และจะกลับมาเซอร์ไพร์สด้วยโปรดักส์ใหม่ที่จะมาจุดพลุให้ดวงตา รับรองว่า สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการบิวตี้ไปตลอดทั้งปี ถือเป็นการต้อนรับ “TEN (เตนล์)” เข้าสู่ครอบครัวเมย์เบลลีน อย่างเป็นทางการ

แคมเปญ “FIT ME LOVE” กับการตามหาเฉดสีที่ใช่ เฉดสีไหนที่เป็นคู่ใจงานผิวไปกับรองพื้น FIT ME เปรียบการตามหาเฉดสีรองพื้นที่ใช่ เหมือนตามหาความรักของผู้คน เราจะได้เห็น “TEN (เตนล์)” ใน 3 สถานการณ์เข้ายุคเข้าสมัย ไม่ว่าจะเป็น การ Fit Check สีผิว, เฉดสีมงคล เพื่อบอกถึงการค้นหาเฉดสีรองพื้นที่ตรงกับสีผิวของแต่ละคน

FIT ME โฉมใหม่! รองพื้นคุมมันในตำนาน เมย์เบลลีน ฟิตมี แมท แอนด์ พอร์เลส เป็นรองพื้นเนื้อแมท บางเบา สบายผิว ปกปิดเรียบเนียนไปกับสีผิว ให้ผิวสวยแมทเป็นธรรมชาติ ช่วยคุมมันได้ยาวนานถึง 16 ชม. มาพร้อม SPF22 PA++ ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด มีให้เลือกมากถึง 22 เฉดสี ที่ฟิตกับสีผิวคนไทย มีทั้งแบบขวดและซอง เหมาะกับผิวธรรมดาจนถึงผิวมัน ผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน และไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน เหมาะสำหรับผิวบอบบางมีแนวโน้มระคายเคืองง่าย

ตลอดปีนี้ เราจะได้เห็น “TEN (เตนล์)” และเมคอัพไอเทมอื่น ๆ อาทิ FIT ME Powder แป้งคุมมัน, Super Stay Vinyl Ink ลิปไวนิลจูบไม่หลุด และ Sky High Mascara มาสคาร่าสายพุ่ง เป็นต้น ที่ถูกนำเสนอผ่านนิวยอร์กไลฟ์สไตล์แบบที่แฟน ๆ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และรู้สึกใกล้ชิดเพียงแค่ได้เลือกใช้โปรดักส์ตาม “TEN (เตนล์)”

เตรียมพบกับ FIT ME Love Pop up ที่จะยก Love Bar มาให้ทุกคนได้ไปลอง FIT Check ตามหาเฉดสีไหนที่ใช่คุณแบบ “TEN (เตนล์)” ได้ที่ ลานกิจกรรม The Underground SQ1 ชั้น LG วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

CLIP ::