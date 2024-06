ช้อป ชิม ชิล 40 ร้านเมนูซิกเนเจอร์จานเด็ด ในที่เดียว

เปิดพิกัดความอร่อยแบบจัดเต็มให้เหล่าฟู้ดดี้กันอีกครั้งในงาน

ยกขบวน 40 ร้านเมนูซิกเนเจอร์จานเด็ด และเมนูยอดฮิตติดดาวประจำร้าน ทั้งอาหารคาวหวาน ขนม เบเกอรี่ เครื่องดื่มสุดพรีเมียมจากร้านเชฟดัง และร้านอร่อยยอดฮิตในโซเชียล มาให้เลือกช้อป ชิม ชิล ในที่เดียว พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมเวิร์กช็อปฟรีตลอดงาน ในระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-22.00 น. ที่ Central Court ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Gourmet & Cuisine เปิดเผยว่า หลังกระแสตอบรับจากเหล่าฟู้ดดี้ในปีที่แล้ว ทางนิตยสาร Gourmet & Cuisine จึงจัดงาน “Gourmet Foodie Fest 2024” เพื่อเป็นการตอกย้ำความอร่อยแบบพรีเมียมให้เหล่านักกินกันอีกครั้ง โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Chef’s Signature” เปิดประสบการณ์สุดพิเศษให้นักชิมทุกท่าน ได้มาสัมผัสเมนูซิกเนเจอร์น่าลิ้มลอง จากร้านของเหล่าเซเลบริตีเชฟ และเจ้าของร้านอาหารชื่อดังจากทั่วประเทศ โดยคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีหลากหลายเมนูไฮไลต์ที่ใครเห็นก็ต้องอยากชิมด้วย “เมนูซิกเนเจอร์จานเด็ด” ที่โดดเด่นด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของเเต่ละร้านมารังสรรค์เป็นเมนูพร้อมเสิร์ฟภายในงาน นอกจากนี้ยังมีร้านอร่อยยอดฮิตในโลกออนไลน์ รวมถึงขนม เครื่องดื่มหลากหลายมาให้ได้ลิ้มลองกันอีกเพียบ



ภายในงานรวบรวมเมนูซิกเนเจอร์จานเด็ด และร้านอร่อยยอดฮิตมาไว้กว่า 40 ร้าน อาทิ

• ร้าน Sueb Goongob-สืบกุ้งอบ ร้านสตรีทฟู้ดเจ้าดังย่านถนนพระอาทิตย์ กับเมนูซิกเนเจอร์ กุ้งอบวุ้นเส้น ที่ทางร้านเลือกใช้วุ้นเส้นที่ทำจากถั่วเขียว 100% เหนียวนุ่มชุ่มเครื่องเทศ มาพร้อมกุ้งแกะเปลือกกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดยิ่งอร่อยลงตัว

• ร้าน Ms.preez โดยเชฟออยพรีส จากเพจเชฟออยพรีส ชวนทำของอร่อย เอาใจคนชอบโยเกิร์ตเนื้อหนึบกินคู่กับผลไม้สดต้องไม่พลาด กับเมนูซิกเนเจอร์ อาทิ Greek Cream Cake เค้กญี่ปุ่นสำหรับสายสุขภาพ ครีมเป็นกรีกโยเกิร์ต เนื้อครีมออกแบบมาเพื่อแทนวิปครีม เนื้อสัมผัสนุ่มฟู เมนู Greek Macaron มาการองที่ไส้เป็นกรีกโยเกิร์ตโปรตีนสูง ไม่มีน้ำตาล เมนู Greek Coco กรีกโยเกิร์ตมะพร้าว และเมนูใหม่ล่าสุดเค้กกรีกโยเกิร์ต

• ร้าน Sooo Guichai รังสรรค์โดยเชฟที เจ้าของร้านทายาทรุ่นที่ 3 ของกุยช่ายตลาดพลูในตำนาน กับเมนูกุยช่ายทอดเทมปุระแป้งน้อยเหมาะกับสายเฮลท์ตี้ ไส้ผักแน่น มาพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ด 3 รสชาติ สูตรดั้งเดิม บ๊วยส้ม และหมาล่า

• ร้าน Prae’s Kitchen โดยคุณแพร-ดวงกมล เวปุลละ วาเกนเซ่น เจ้าของสูตรลับความอร่อยที่อยู่ในแวดวงอาหารมายาวนานกว่า 30 ปี กับเมนูซิกเนเจอร์เค้กชาเย็นหน้านิ่มในตำนานเจ้าแรกในไทย มาพร้อมกับกองทัพขนมเค้กโฮมเมดสุดพรีเมียมและอื่นๆ อีกมากมาย

• ร้าน Kaew Boutique เมนูขนมชั้นใบเตยและชาไทยเจ้าดัง แป้งเหนียวนุ่มละมุน สูตรเฉพาะของทางร้าน รสชาติหวานน้อย หอมกลิ่นใบเตย และเมนูใหม่ล่าสุดทองม้วนสดกรอบ แป้งชั้นนอกกรอบหอมๆ สอดไส้ไส้สังขยาใบเตยเยิ้มๆ และเนื้อมะพร้าวอ่อนๆ ตบท้าย ให้สัมผัสนุ่มละมุน ละลายในปาก

• ร้าน Fair Chocolate ลิ้มลองช็อกโกแลตไทยหลากหลายพันธุ์ ที่มีรสชาติและกลิ่นที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล พบกับหลากเมนูช็อกโกแลตรูปแบบต่างๆ อาทิ Chocolate Bar Chocolate Chunk

• ร้านสยามไดมอนด์ทุเรียน ทุเรียนทองคำเจ้าแรกในไทย คัดสรรเนื้อทุเรียนคุณภาพเกรดพรีเมียม มีให้เลือกหลากหลายพันธุ์ และยังสามารถเลือกเนื้อทุเรียนได้ตามความชอบ เช่น เนื้อกรอบนอกนุ่มใน เนื้อห่าม หรือเนื้อสุกกำลังดี ซึ่งตอบโจทย์คนชอบกินทุเรียน

• ร้าน Sunny Brew Cafe x Pattaya ร้านคาเฟ่สุดคิวต์ฟีลมินิมอลใจกลางพัทยา กับเมนูขนมทิมเบอริงไส้ทะลัก มีให้เลือกกว่า 12 ไส้ อาทิ บลูเบอร์รี่ เลม่อน ชาไทย ดาร์กช็อคโกแลต

• ร้าน Coco World มะพร้าวน้ำหอมสวนบ้านแพ้ว เพิ่มความสดชื่นกับเมนูสมูทตี้มะพร้าวน้ำหอมนมสด ที่นมสดและมะพร้าวเข้ากันอย่างลงตัว เนื้อเนียนนุ่มรสชาติกลมกล่อม ได้เนื้อมะพร้าวเต็มๆ

• ร้าน Warmly Pastry โดยคุณสุธิดา วิเชียรโชติ เจ้าของร้านเบเกอรี่โฮมเมดที่ใช้วัตถุดิบชั้นดีเหมือนทำกินเองที่บ้าน กับเมนูซิกเนเจอร์ “ทอฟฟี่เค้ก” ด้วยท็อปปิงอัดแน่นจนล้นหน้า มีให้เลือกทั้งมะม่วงหิมพานต์ แมกคาเดเมีย หรือรวมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ อัลมอนด์และแมกคาเดเมีย ราดด้วยคาราเมลสูตรพิเศษ

• ร้าน ME CARE ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินชนิดเม็ดฟู่ นำเข้าจากประเทศเยอรมนี ครบจบในเม็ดเดียว ตอบโจทย์เรื่องวิตามินสำหรับผิวโดยเฉพาะ นำไปมิกซ์กับเครื่องดื่มเย็นๆ ได้รสชาติอร่อย สดชื่น

นอกจากร้านอร่อยที่คัดสรรมาแล้ว ขอเชิญสายฟู้ดดี้มาร่วมกิจกรรม Workshop สุดสนุกเอาใจคนรักการทำอาหาร รวมทั้งชมการสาธิตเมนูสุดพิเศษ ฟรี! ตลอดทั้ง 4 วัน อาทิ Workshop “เมนูคุกกี้บราวนี่” by Sharp, Workshop “เมนูข้าวอบปลาแซลมอน” by Sharp, Cooking Show “เมนูสปาเก็ตตีมีตบอล” by Gourmet&Cuisine, Workshop “เมนู Very Berry Yogurt Smoothie” by Sharp, ชมสาธิตสอนการชงและการชิมจากร้าน Fair Chocolate, Cooking Show “เมนูบานอฟฟี่” by Gourmet&Cuisine, Workshop “เมนูปีกไก่ทอดซอสเกาหลี” by Sharp

ห้ามพลาด! พบความอร่อยกับเมนูซิกเนเจอร์จานเด็ดจากหลายร้านดังได้ที่งาน “Gourmet Foodie Fest 2024” ในระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-22.00 น. ที่ Central Court ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.gourmetandcuisine.com และ Facebook : Gourmet&Cuisine