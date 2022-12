รวมไอเดียสุดปัง! ของขวัญส่งท้ายปี "Giftival" มอบความสุขแด่คนพิเศษ

เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดงานเทศกาลของขวัญแห่งความสุข ช้อปสนุกส่งท้ายปี คัดสรรของขวัญที่ดีที่สุด แบบเพื่อมอบให้แด่คนที่คุณรัก รวบรวมของขวัญถึง 5,000 ชิ้น จาก 500 แบรนด์ชื่อดัง ท่ามกลางบรรยากาศการช้อปสุดฟิน พร้อมไฮไลต์ธีมการฉลองความสุขที่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขาปลายปีสุดยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล กว่า 20 สาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566และพบกับงาน Giftival เทศกาลของขวัญแห่งความสุข ในธีมพิเศษ ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัล 6 สาขา ดังนี้1. เซ็นทรัลเวิลด์ พบกับธีมตั้งแต่วันนี้ – 4 ม.ค.66 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 โซน Beacon2 และ Dazzle2. เซ็นทรัล พระราม 9 มาในธีมตั้งแต่วันนี้ – 4 ม.ค.66 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 Work & Play3. เซ็นทรัล ลาดพร้าว กับธีมระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 พื้นที่ Promotion B4. เซ็นทรัล บางนา กับธีมระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 15. เซ็นทรัล พระราม 2 พบได้ในธีมระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 โซน C ลิฟต์แก้ว6. เซ็นทรัล วิลเลจ ในธีมจัดระหว่างวันที่ 23-24-25 ธ.ค.65, 30-31 ธ.ค. 65 และ 1-2 ม.ค.66 ณ บริเวณทางเข้าประตู H โซน Gold Smith Village หมายเหตุ* (งานจัดทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)มัดรวม 5 ไฮไลต์ สินค้ากิฟท์ ซีเล็คชั่น! พร้อมพิกัดสาขาที่ต้องตามไปช้อป ดังนี้1. “Festive Gift” กิ๊ฟเซ็ทสุดปัง กระเช้าสินค้าสุดพรีเมียม ของตกแต่งประจำเฟสทีฟ แบบจัดเต็ม อาทิ เซต "Christmas Hampers" สุดพรีเมียม จาก Anantara Siam Bangkok Hotel, "Brew Flavor" กาแฟโคลบรูว์ ในขวดไวน์ สวยงามเหมาะแก่การส่งมอบเป็นของขวัญของชาว coffee lover แบบชิคๆ, ปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มนำเข้า ประจำเทศกาลการเฉลิมฉลองสิ้นปี เครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลก อย่างครบครัน ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์2. “Urban Lifestyle Gift” ไลฟ์สไตล์แบรนด์ ที่ยกทัพมาให้เลือกช้อปแบบจัดเต็ม มีทั้งกิ๊ฟเซ็ทสุดปัง Gadgets ของใช้ที่สามารถเป็นของขวัญเก๋ๆ และของตกแต่งประจำเฟสทีฟอีกมากมาย อาทิ ของตกแต่งประจำเทศกาลคริสต์มาสมากมาย และมีต้นคริสต์มาส ให้สั่งซื้อได้อีกด้วย จากแบรนด์ "BnB Home" , หรือจะเป็นของขวัญจากแบรนด์ Lassie Décor อย่าง จาน-ชามเซรามิค ของแต่งบ้านเก๋ๆ สไตล์เกาหลี ราคาเริ่มต้นแบบเบาๆ แถมมีโปรโมชั่นซื้อของภายในงานอีกด้วย ซื้อครบ 1,500 ห่อของขวัญฟรีไปเลย, "Moreover" มากับของขวัญตกแต่งบ้าน ดีไซน์แบบ Minimal ไม่ซ้ำใคร, "Thammada Store" แก้วน้ำพร้อมสลักชื่อ สามารถออกแบบฟอนต์และการจัดวางตัวหนังสือ ด้วยตัวคุณเอง และของขวัญอีกมากมายจากร้านค้าแบรนด์ดัง ที่สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 และ เซ็นทรัล บางนา3. “Happiganic Gift” ห้ามพลาด กับคอนเซปต์ของขวัญ Organic ไม่มีการปนเปื้อนของเคมีในทุกกระบวนการผลิต ทั้งของกินและของใช้ ส่งต่อของขวัญแบบ รักสุขภาพ-รักษ์โลก จากร้านค้าแบรนด์ดัง อาทิ กลุ่มสวนศิลป์หนองมน และเหล่าพันธมิตรรักษ์ธรรมชาติ, ร้าน "All About You Thailand" และ ร้าน "8eightdegrees" พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรม Organic Workshop จากแบรนด์ Life’s Market สำหรับธีมของขวัญแนวรักษ์โลกพิเศษๆครั้งนี้ ส่งตรงที่ เซ็นทรัล พระราม 2 แห่งเดียวเท่านั้น4. “Sweet Festive” เอาใจผู้รับของขวัญ ที่ชื่นชอบขนมหวาน คัดเลือกแบรนด์ดังมาให้เลือกช้อปกัน อาทิ "MOLTO Premium Gelato" คราฟต์ ไอศครีมเจลาโต้ ที่มาแรงที่สุดแห่งปี มาพร้อมด้วย Molto Box Set Limited Edition 2023 อร่อยเน้นๆ กับไอศกรีม 4 ออนซ์ รวม 12 รสชาติ, "Yoko Donut and John's Lemon" แบรนด์โดนัท สุดเท่ แป้งนุ่ม เบา ท็อปปิ้งแน่น ไส้เน้นๆ มีให้เลือกมากกว่า 40 รสชาติ "Char Flower Tea" ชาดอกไม้ระดับพรีเมียม รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ กับ 8 รสชาติ พร้อมประสบการณ์การดื่มชื่นชมความงามของดอกไม้ที่บานในขณะที่ดื่ม พิกัดตามมาช้อปได้ที่เซ็นทรัล พระราม 9 หรือ จะเป็นร้านขนมจาก "Phungphlit" ไอศกรีมน้ำผึ้ง แสนอร่อย คัดสรรผลผลิตจากฟาร์มผึ้ง, "Chuchu Baking" มาการองสุดพรีเมียม หวานน้อย ไส้แบบแน่นๆ และ "Kyo Roll En" กับเมนูยอดนิยม Melon Cake ยิ่งทานพร้อมๆกันในคำเดียวแล้ว บอกเลยว่าหอมหวานสดชื่นมากๆ พร้อมตกแต่งจานต้อนรับ X’Mas & New Year พิกัดตามมาช้อปกันได้ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์และสาขาพระราม 9 เท่านั้น5. ปิดท้าย ความพิเศษ ที่สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว เท่านั้น ด้วย “Cocoa Ville” รวมของขวัญ เอาใจ สาย Chocolate Lover ทั้งช็อกโกแลตแบรนด์ดัง และ คราฟต์โกโก้ไทยที่กำลังมาแรง จะซื้อมอบให้ใคร หรือ เติมความหวานฮีลใจตัวเองส่งท้ายปี ได้ที่สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าวเท่านั้น ฟินกับช็อกโกแลตแบบเน้นๆ อาทิ ร้าน Marks and Spencer, Duc De Praslin, Christoph Chocolate หรือจะเป็น Infinite Cacao แบรนด์คราฟต์ โกโก้ ระดับเทพ เจ้าของรางวัล Thailand Chocorista Championships 2022 จากเวที Grand Cacao championship กับ Signature Menu ที่ห้ามพลาด, DARQ specialty chocolate bar, Kokolatier.co และ Choc a dii รวบรวมช็อกโกแลตจากทั่วไทย มาไว้ให้คุณได้ลองชิมรสชาติของช็อกโกแลตคราฟท์ออริจินอล ที่อร่อย แปลกใหม่ ไม่เหมือนใครพิเศษ! โปรโมชั่นภายในงาน Giftival มอบสิทธิพิเศษให้สำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต Privilege รับฟรี ของขวัญสุดพิเศษ ภายในงาน Giftival จำนวนจำกัด 60 ท่านแรก ต่อสาขา โดยมีสาขาเข้าร่วมดังต่อไปนี้· เซ็นทรัล พระราม 9 : รับฟรี ก้านไม้หอมปรับอากาศ จากแบรนด์ หอม ละ เอย มูลค่า 285 บาท (คละกลิ่น) ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 ม.ค. 66 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด· เซ็นทรัล ลาดพร้าว รับฟรี ไอศครีม Haagen-Dazs Parfait Crunch มูลค่า 265 บาท ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 65 – 4 ม.ค. 66 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด* ติดตามอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรับสิทธิ์โปรโมชั่น ได้เพิ่มเติม ที่ FB.com/Central Pattana และสื่อประชาสัมพันธ์ภายในงาน