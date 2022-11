ฉลองความสุขส่งท้ายปี “centralwOrld Embracing Happiness 2023” กับไฮไลต์ต้นคริสต์มาสยักษ์และมุมถ่ายรูปสุดพิเศษ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำการเป็นแลนด์มาร์คแห่งการฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และดีที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ จัดงานฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสสัญลักษณ์การเริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอย กับต้นคริสต์มาสยักษ์ที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยความสูงกว่า 40 เมตร พร้อมเนรมิตด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เชื่อมโยงโมเม้นต์แห่งความสุขสุดยิ่งใหญ่พร้อมแจกความน่ารักสดใสกับ LINE FRIENDS และผองเพื่อนที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก เป็นของขวัญสุดพิเศษแด่คนไทยทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวทั่วโลกสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความสูงกว่า 40 เมตร ประดับตกแต่งไฟสุดตระการตาพร้อมธีมพิเศษตกแต่งในบรรยากาศดินแดนแห่งความสุขกับ Space of Happiness 5 จุดสุดอลังการส่งมอบความสุขให้ทุกคนกับ LINE FRIENDS อาทิ Holiday Party Space, Music Space, Dazzling Space , Santa Work Space และ Space of Happiness with endless celebration บนพื้นที่ลานสแควร์เอ, จุดถ่ายภาพโซนเซ็นทรัลคอร์ท และตลาด Gift Market คัดสรรสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นแบรนด์ดัง ช็อกโกแลตและขนมสุดพิเศษให้คุณได้เลือกช้อป ณ ชั้น 1 โซนอีเดน และบีคอน13 ธ.ค.65 - 8 ม.ค.66 และความน่ารักของเหล่าสินค้า minini จาก LINE FRIENDS ที่แรกในไทยที่มาพร้อมกับคาเฟ่สุดน่ารักมีขนมและเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลาย ณ ชั้น 1 บีคอน ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ.66ดื่มด่ำบรรยากาศไปกับในรอบเวลา 19.05 น. ของทุกวัน และที่สุดแห่งความสุขด้วยความร่วมมือจากเหล่าพันธมิตรพร้อมด้วยแบรนด์ชั้นนำมากมายมาจัดเต็มความสุขปลายปีในรูปแบบ Festive theme park กับ “centralwOrld Happiness Village ณ ลานสแควร์บี อาทิ Worldgas by WP Energy, Dairy Queen, Chia Tai Farm, Beverly Hills Polo Club, Jerhigh, ROCKSTAR, KitKat, Central The 1 Credit Card, Farmhouse, UOB, Jorakay, Madame fin, Great wall Motor (Thailand), V Square Clinic และ LINE SHOPPING (บริเวณหน้าร้าน Paul) รวมไปถึง Embracing Happiness Market และ Bangkok Street Food Market ที่รวมร้านดังมาไว้ในงานให้เลือกช้อปเลือกชิมแบบเต็มอิ่มการรวมพลัง นักดนตรี นักประพันธ์เพลง และศิลปินวัยรุ่นชั้นแนวหน้า อาทิ Sarah salola, DoubleBam, jiqqkoe,YourMOOD, Patrickananda และ Jeff Satur มาร่วมกันมอบความสุขด้วยบทเพลงดังที่นำมาเรียบเรียงใหม่ผ่านการบรรเลงในรูปแบบออร์เคสตราร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างความสุขและส่งต่อกำลังใจผ่านเสียงดนตรีให้กับคนไทยทุกคน สำหรับปลายปีนี้จะเป็นปีที่ 3 ที่จะมาในรูปแบบ Symphony of Thai ที่ทุกคนไม่ควรพลาดตระการตากับสุดยิ่งใหญ่โดยศิลปินที่จะมาสร้างความสนุกให้กับทุกคน ได้แก่ Doublebam 21 ธ.ค., Tangmo The Voice 22 ธ.ค.,TewTer 23 ธ.ค., Prang Kannarun 24 ธ.ค., Gob Saovanit & Keila 25 ธ.ค., HYBS 26 ธ.ค., No One Else 27 ธ.ค., Sarah salola 28 ธ.ค., Pure The Voice 29 ธ.ค. และปิดท้ายกับเอนเตอร์เทนเม้นต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับงานเคาท์ดาวน์ระดับโลกที่ดีที่สุดของไทย ในวันที่ 31 ธ.ค. 65เซ็นทรัลเวิลด์อัดแน่นความสุขทุกรูปแบบ สมกับที่เป็น World Best Festive Destination ฉลองความสุขช่วงปีใหม่พร้อมกันทั่วโลก พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมจากบริษัทชั้นนำในเมืองไทยมากมายมาร่วมสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ ตอกย้ำการเป็นแลนด์มาร์คแห่งการฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่ดีที่สุดในใจกลางเมืองที่ทุกคนต้องมาเช็คอิน ฟิน และอิ่มอร่อยในทุกๆวัน โดยอยู่ภายใต้การดูแลคุมเข้มตามมาตรการยกระดับขั้นสูงสุดเซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+ รวมถึงมาตรการความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ในงาน centralwOrld Embracing Happiness 2023 ตั้งแต่วันนี้ – 1 มกราคม 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์#########################################