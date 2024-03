La Vanille เปิดช็อปใหม่ดีไซน์เปรี้ยวที่ The Emporium

ทนเสียงเรียกร้องของแฟนคลับไม่ไหว

ผู้เชี่ยวชาญการรังสรรค์ไอศกรีมและซอร์เบต์ (Sorbet) รสชาติโดนใจสไตล์ออริจินัลจากฝรั่งเศสมากว่า 15 ปี เจ้าของสโลแกน “Melting your heart away, one scoop at a time” พร้อมเปิดช็อปใหม่ดีไซน์เปรี้ยวแห่งแรกใจกลางกรุง ให้คุณเช็กอินความอร่อยกันที่ห้างสรรพสินค้าดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 4 โซน Gourmet Eats หลังจากเป็นผู้ผลิตไอศกรีมให้กับกลุ่มโรงแรมชื่อดังระดับ 5 ดาว สายการบิน ร้านอาหาร คาเฟ่ และเบเกอรีชั้นนำทั่วประเทศ สร้างชื่อเสียงให้ La Vanille เป็นไอศกรีมและซอร์เบต์สไตล์ฝรั่งเศสที่มาแรงสุด ๆ ชั่วโมงนี้!