“ก้อย อรัชพร” เปิดใจ “นิกกี้” มีแฟนใหม่เป็นชีวิตของเขา เราไม่มีสิทธิ์แล้ว! ยินดีด้วยกับความสุข

ยกแก๊งไปเที่ยว มาดากัสก้าร์ ประเทศยากจนอันดับที่ 4 ของโลก ทำเอาน้ำหูน้ำตาแตกกันถ้วนหน้า สำหรับแก๊งล่าสุดเจ้าตัวเผยในงาน Unpack Live The New Samsung Galaxy ยอมรับว่าเป็นทริปสุดโหด เหนื่อยแต่คุ้มค่า แต่ถ้าให้ไปต้องว่างกว่านี้“ไปเที่ยวมาดากัสการ์มาค่ะ ก็ดูรู้ซึ้งชีวิตดี เป็นทริปที่ได้ใช้เวลาผ่านอุปสรรคไปกับเพื่อน ไปกัน 7 คนเป็นแก๊ง คือเราเคยดูการ์ตูน I Like to Move It ก็คิดว่าจะน่ารักๆ แต่พอไปเขาบอกว่าเหมือนเป็นประเทศที่เศรษฐกิจยากจนอันดับ 4 ของโลก เราเลยโอเคว่าภาพไม่ได้เป็นอย่างในหนังนะ แต่ว่าก็ได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนได้เห็นอารยธรรมที่แตกต่างจากประเทศเราไป สนุกดีค่ะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเรามาพักผ่อน แต่จริงๆ เรามาเข้าค่าย ถ้าเราไปคนเดียวเราคงระทมมาก แต่พอไปกับเพื่อนมันมีคนแชร์สิ่งนั้นด้วยกันถามว่าระหว่างทางมีบ่นกันไหม ตั้งแต่ก้าวแรกจนก้าวสุดท้าย ทุกวัน แต่ว่ามันก็เป็นการบ่นที่สุดท้ายแล้วมันคุ้มค่านะที่ได้ไป เพราะขนาดกลับมาเรารู้สึกเหนื่อยแล้ว กระเป๋ายังถูกส่งไปต่างประเทศอีก เขาลืมเอากระเป๋าพวกก้อยลงบินต่อไปฮ่องกง เลยรู้สึกว่ามันเป็นทริปที่บุกป่าฝ่าดงดี ตั้งแต่ต้นจนจบจนคิดว่าจบแล้วมันก็ยังไม่จบ ไม่มีอะไรราบรื่นเลย สิ่งเดียวที่ราบรื่นก็คือความสัมพันธ์ (หัวเราะ) เพราะเรามีเพื่อน คนกลุ่มนี้อยู่กับเรามาเป็น 10 ปีก็คิดว่าน่าจะอยู่กันไปจนแก่”บอกเป็นทริปถอนหายใจ ครั้งหนึ่งลองทำตามคนดูโหวต“ถามว่ามีสถบกันไหม อุ้ย..พูดได้หรอ (หัวเราะ) ส่วนมากไปทางถอนหายใจ ทริปนี้คนดูโหวต คือเราแค่คิดว่าครั้งหนึ่งลองมาทำตามสิ่งที่คนดูโหวตกันดีกว่า ก็เลยเสนอไปว่าในเดือนนี้มีประเทศอะไรที่น่าไปบ้างเลือกมา 3 ประเทศยกให้ “วี วิโอเลต วอเทียร์” แซบสุด“ก้อยชอบมากเลยที่ทุกคนจะพิมพ์มาบอกว่า มันดูชีวิตสบายมาก เพราะเรามีกล้องที่ดีไง เราก็เลยสามารถบอกประชาชนได้ว่า คือมันสวยจริงแต่ลำบากไหมก็ลำบากจริง แซบไหมก็ให้วีแล้วกัน แซบสุด ส่วนเราก็เรื่อยๆ ค่ะ ให้เป็นแบบหมู่มวลๆ เนียนๆ ไป”ไม่ต้องโสดก็แซบอยู่แล้วแสดงออกในแบบของตัวเองไม่ว่าเราจะมีแฟนหรือไม่มีแฟน แต่พอโสดคนก็อาจจะโฟกัสขึ้นเยอะ แล้วก็ได้ไปเที่ยวโน่นนี่เยอะขึ้นก็เลยมีโอกาสลงเยอะขึ้นมากกว่า”ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไม่รีบ ตอนนี้ไม่มีคุยกับใครจริงจัง“เอ่อ.. ใช้คำว่าไม่รีบอะไรเลยดีกว่าเราเลือกสิ่งนี้แบบไหน หลายอย่างที่เกิดปัญหาเราก็รู้สึกว่าเกิดจากตัวเราด้วย น่าจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เราเลยอยากถามตัวเองจริงๆ ว่าเราต้องการอะไร ฟังตัวเองให้เยอะขึ้น”คนเข้ามาขอไม่โฉ่งฉ่าง สบายๆ“ก็เนียนๆ อะไรที่ไม่รู้สึกว่าโฉ่งฉ่าง สบายๆ ถ้าเข้ามาแล้วสบาย มันก็จะสบายไป ถามว่าเพื่อนแนะนำไหม เพื่อนทุกคนบอกว่าไม่ต้องรีบก็เห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือทุกวันทำงานมันก็รีบอยู่แล้วถ้าจะมีคนรักสักคนหันไปก็ต้องเป็นพื้นที่สบายใจก้อยรู้สึกว่าเดี๋ยวมาก็คงรู้เอง ไม่อยากพยายามอะไรกับสิ่งนี้มากนัก”กับ “นิกกี้ ณฉัตร” แฟนเก่า คุยกันแค่เรื่องหมาอย่างเดียว“พี่นิกกี้ก็คุยเรื่องเดียวเรื่องน้องไนล่า เรื่องน้องหมาเพราะมันเป็นข้อตกลงที่เรามีร่วมกัน เป็นเรื่องที่คุยกันได้อยู่แล้ว เพราะมันก็ต้องสลับกันเลี้ยงแต่การสลับกันเลี้ยงมันก็ต้องชัดเจน ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรต้องคุยกัน แต่ว่าเราก็มีถ่ายตลกหกฉากด้วยกัน ซึ่งก็มีโอกาสได้เจอกันบ้างก็มีอะไรที่อัปเดตบ้าง หรือว่าจะเป็นเรื่องที่เราคุยกันค้างคาเอาไว้ และส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงาน ส่วนเรื่องชีวิตถ้ามีอะไรก็จะคุย แต่ว่าถ้าไม่มีก็จะไม่คุยค่ะ”เผยแฟนคลับส่งข่าวนิกกี้ มีสาวใหม่มาให้อ่าน อะไรที่มีความสุขก็ยินดีด้วยและเป็นคนใหม่ที่ดีและถ้าเขามีความสุขเราก็ยินดี เพราะเราจบกันด้วยดีจบกันด้วยความรักที่มีต่อกัน และอะไรที่เขามีความสุข หรือว่าอะไรที่ก้อยมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กันทั้งคู่ อย่างคนที่ไดเรกต์ข้อความมาบอก เราก็จะบอกคนที่ทักมาว่า อะไรที่เขาแฮปปี้ก็โอเค แต่ถามว่าถ้าคุยกันส่วนตัวไหม มีเรื่องอะไรยังไง คือไม่ได้คุย เพราะมันเป็นชีวิตของเขา”ไม่ใช่สิทธิ์ของเราแล้ว“ก็เหมือนเพื่อนกัน แม้ว่าเรื่องนั้นมันอาจจะไม่ใช่สิทธิ์ของเราแล้ว ถ้าเขาอยากบอกหรืออยากพูดคุยกับเราเขาก็จะบอกเราเองแล้วก็เลือกที่จะดำเนินชีวิตของเราทั้งคู่ไป ในทางที่โอเคในแบบที่เป็นเรา ถ้าเขาจะใช้คำว่ามูฟออนก็คือมูฟออน ตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราก็คือเพื่อนกัน”