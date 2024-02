"เซ็นทรัล" ปลื้ม คอนโดฯแรก "เอสเซ็นท์ นครสวรรค์" ยอดขายพุ่ง 80%

เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ ปักหมุดคอนโดฯ ‘เอสเซ็นท์ นครสวรรค์’ สูงที่สุดแห่งแรกใจกลางเมืองนครสวรรค์ ชูจุดแข็งเชื่อมต่อมิกซ์ยูสยิ่งใหญ่ เจาะกลุ่มภาคกลางตอนบน เสริมแกร่ง 4 จุดแข็งตามหลักปี "มังกร" เผยดีมานด์ยอดจองพุ่ง 80% ใน 5 วัน เริ่ม 1.95 ล้านบาท ตั้งเป้าปิดโครงการภายในไตรมาส 2 ปี 2567 นี้ ยอดขาย 1,100 ล้านบาท

กล่าวว่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด เดินหน้าสร้าง ‘The Ecosystem of Quality Living’ มาตรฐานโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพทั่วประเทศ ล่าสุดขยายโครงการคอนโดมิเนียม ลงทุนเมืองรองภาคกลางตอนบน จ.นครสวรรค์ เปิดตัว Escent Nakhon Sawan (เอสเซ็นท์ นครสวรรค์) คอนโดฯ High Rise บน ถ.พหลโยธิน ติดกับเซ็นทรัล นครสวรรค์ สูง 19 ชั้น รวม 442 ยูนิต พร้อมไฮไลต์ส่วนกลางลอยฟ้า วิวเมือง มุมสูง อยู่ในพื้นที่มิกซ์ยูส ครบครันทั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์ โรงแรม โรงพยาบาล และพื้นที่ Retail ให้เช่า ซึ่งจะกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในจังหวัดนครสวรรค์ได้อย่างครบวงจรที่สุด วัดผลได้จากดีมานด์ยอดจองในรอบ VVIP และ Pre-Sales พุ่งสูงถึง 80% เพียงแค่ 5 วันที่เปิดการจองโดยคอนโดฯ Escent Nakhon Sawan โดดเด่นด้วยคอนเซ็ปต์การตกแต่งที่ใช้ ‘มังกร’ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มาผสมผสานกับวัฒนธรรมและความเชื่อของคนในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ส่วนใหญ่มักเป็นครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน ที่มีกำลังซื้อสูง สู่การออกแบบงานสถาปัตยกรรมของโครงการ ขณะเดียวกัน ยังตกแต่งด้วยสี Earth Brown และ Earth Green ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแม่น้ำ 2 สี บริเวณจุดตัดของแม่น้ำปิง และแม่น้ำน่าน ก่อนเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของปากน้ำโพ อีกทั้งที่ตั้งโครงการคอนโดมิเนียมยังอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก อฃเช่น อุทยานสวรรค์ สวนสาธารณะ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รวมถึงโรงพยาบาลศรีสวรรค์ได้แก่ 1.LIVE HIGH & KEEP YOUR HEART WARM คอนโดมิเนียมสูง 19 ชั้น แห่งแรกของนครสวรรค์ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยและทุกความต้องการด้วยฟังก์ชันห้องที่ดีไซน์มาอย่างลงตัว เป็นสัดส่วน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณได้ในทุกวัน2.CONNECT ALL OF YOUR DESTINATION ด้วยโลเกชันประตูสู่ภาคเหนือ ทำเลศักยภาพแห่งอนาคต ล้อมรอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ใกล้แหล่งชอปปิ้ง โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และเส้นทางหลักเชื่อมต่อจังหวัดอื่นๆ3.TO INFINITY & BEYOND พักผ่อนอย่างมีระดับกับส่วนกลางลอยฟ้าแห่งแรกของนครสวรรค์ ตอบโจทย์สำหรับทุกการพักผ่อน ครบครันในทุกความต้องการด้วยวิวสูงบนชั้น 19 ผ่อนคลายได้ตามไลฟ์สไตล์ในความเป็นคุณ ประกอบด้วย Pool Sky สระว่ายน้ำระบบเกลือ รับวิวสูง Garden Yard สวนส่วนกลางเล่นระดับที่ชั้น 19 Fitness รองรับสาย Active Co-Working Area พื้นที่สำหรับนั่งทำงาน พักผ่อน Lobby พื้นที่ส่วนกลางสำหรับนั่งรอนัดพบ นั่งเล่น หรือทำงาน และ Laundry สะดวกทุกการซัก มีที่นั่งรอ แฮปปี้ทั้งเล่นและพูดคุยและ 4.PRIVILEGES สิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้านของเซ็นทรัลพัฒนาเท่านั้น รับส่วนลด และบริการพิเศษจากแบรนด์ในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ปอีกทั้งยังเสริมระบบเทคโนโลยีอย่าง SMART มอบประสบการณ์เหนือระดับ เช่น CCTV & 24 Security Guard กล้องวงจรปิดครอบคลุมรอบโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลพื้นที่ตลอด 24 ชม. Double Gate เป็นส่วนตัวและปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยประตูเข้าออกโครงการ 2 ชั้น VMS ระบบนัดหมายบุคคลภายนอกล่วงหน้า Face Scan เทคโนโลยีจดจำใบหน้า เพื่อใช้ควบคุมการเปิดปิดประตูทางเข้าออกอาคาร Digital Door Lock ระบบล็อกประตูห้องพักอัตโนมัติ License Plate Recognition ประตูจะเปิดให้เข้าออกได้เฉพาะรถยนต์ที่บันทึกป้ายทะเบียนไว้เท่านั้น และ Access Cardนอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนายังตระหนักถึงการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของผู้อาศัย ผ่านการเลือกใช้ ‘วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’ จึงร่วมกับ HOOG ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ และ MORE ผู้พัฒนาวัสดุทดแทนในเครือ ปตท. พัฒนาเฟอร์นิเจอร์ชุดพิเศษที่ใช้ “Plascoff” วัสดุทดแทนที่ทำจาก Coffee Chaff หรือเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ ทำหน้าโต๊ะและพนักพิงของเฟอร์นิเจอร์ ร่วมกับวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ยางพาราจากป่าปลูก ซึ่งไม่เป็นพิษ (non-toxic) นำกลับมารีไซเคิลได้ 100% แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้จริง พร้อมดีไซน์สวยงามที่เข้ากัน เพื่อนำไปใช้กับทุกยูนิตที่อยู่อาศัยภายในโครงการคอนโดมิเนียม Escent Nakhon Sawan แห่งนี้