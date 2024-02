ส่อง 8 พิกัด ที่เที่ยวเทศกาลตรุษจีน จัดยิ่งใหญ่รับปีมังกร

ถนนเยาวราช กำหนดจัดงานเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ได้แก่ พิธีกล่าวสารอวยพรระหว่างตัวแทนจากประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน พร้อมแลกเปลี่ยนของที่ระลึก และการแสดงชุดพิเศษจากฉวนโจว และเขตการปกครองตนเองซีจ้าง รวมถึงศิลปินชาวไทยเชื้อสายจีน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567และ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จเป็นองค์ประธานงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช และทอดพระเนตรการแสดงพิเศษของนักแสดงไทยและจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ททท. ยังได้สร้างอุโมงค์มังกรทองที่ประดับและตกแต่งไฟฟ้าอย่างสวยงาม ภายใต้แนวคิด “เฉลิมฉลอง ปีทองแห่งความรุ่งเรือง” บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเยาวราช วันนี้ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมจัดการแสดง Projection Mapping ภายใต้เรื่องราวแห่งความเชื่อ ความศรัทธา ของคนไทยเชื้อสายจีน ชื่อชุดการแสดง “เทพเจ้าราชันย์มังกร” บริเวณถนนเยาวราช วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2567และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนจัดทำบูธในงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช นำเสนอศาสตร์พยากรณ์หลากหลายรูปแบบ อาทิ อักษรมงคลพยากรณ์ ศาสตร์โหงวเฮ้ง เป็นต้น รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมมงคลชีวิตรับปีมังกรทอง กับ 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นำโดยซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร ซินแสชื่อดัง ของเมืองไทย วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567พบกับงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปของจังหวัดนครสวรรค์ “เทศกาลตรุษจีน หรืองานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ” งานประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ปีนี้เป็นที่ 108 ภายใต้แนวคิด “108 ปี มหัศจรรย์สีสันแห่งศรัทธา” วันนี้ - 14 กุมภาพันธ์ 2567 บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา และบริเวณถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์พลาดไม่ได้กับการจัดอุโมงค์มังกรปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย มังกรน้ำเต้าเรียกทรัพย์ รอต้อนรับอยู่บริเวณหอนาฬิกา ด้วยความยาวตัวมังกร คือ 108 เมตร และส่วนหัว มีความสูงถึง 8 เมตร การแสดงมังกรทองประกอบเลเซอร์ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี มังกรทอง และ มีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ ทั้งกลางวันและกลางคืน การแสดงขบวนนางฟ้าจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ การแสดงสิงโต 5 ชาติพันธุ์ 5 คณะ สิงโตปักกิ่ง สิงโตกว๋องสิว สิงโตไหหนำ สิงโตฮกเกี๊ยน สิงโตฮากกา ดนตรีจีนล่อโก้ว รำถ้วยไหหนำ เอ็งกอ - พะบู๊ องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม และลูกศิษย์ กิมท้ง - เง็กนึ่ง และอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับไฮไลต์ของประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ ฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ในคอนเซปงาน "108 ปี มหัศจรรย์สีสันแห่งศรัทธา" ได้แก่ ที่สุดของความเฮง ปัง ดัง โป๊ะ กับลานบุญสีสันแห่งศรัทธา ขนาดที่กว่า 1,000 ตรม. พร้อมเสริมดวงเฮง ๆ ปัง ๆ รับปีมังกรทอง, ที่สุดของขบวน ประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพทั้ง ขบวนแห่กลางคืน และ ขบวนแห่กลางวันที่ยาวที่สุดในประเทศททท.สำนักงานอุดรธานี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองปีมังกรทอง กับ 4 พิกัด เฉลิมฉลอง “มหัศจรรย์ปีมังกรทอง 2567” @อุดรธานี สุดยิ่งใหญ่ Amazing Year of Dragon Udon Thani 2024 ตั้งแต่ 5 - 12 ก.พ. 67 ได้ทั้งกินอาหารมงคล อยู่ดีมีสุขเที่ยวงานเฉลิมฉลอง และกิจกรรมดี ๆ ตลอดทั้งเดือน ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมมงคงรับปีมังกรทองโดยสถานที่การจัดงานทั้ง 4 แห่งได้แก่ วันที่ 5-9 ก.พ. 67 งานเทศกาลตรุษจีน’ 67 ณ ศาลเจ้าปู่ย่า อุดรธานี, วันที่ 10-12 ก.พ. 67 เทศกาลตรุษจีน ถนนอาหารอุดรธานี 2567 ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อุดรธานี, วันที่ 10-11 ก.พ. 67 Best of Luck Year of Dragon ณ ศูนย์การค้า UD Town, วันที่ 6-11 ก.พ. 67 The Great Chinese New Year 2024 ศูนย์การค้า Central Udonงานมหัศจรรย์ 16 ปี มังกรสวรรค์ ประจำปี 2567 วันที่ 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ สักการะเจ้าพ่อหลักเมือง, จำหน่ายสินค้าและอาหารในราคาประหยัด, การแสดงชุด ลูกหลานพันธุ์มังกร ประกอบด้วย สิงโตวูซู กลองศึก มังกร 9 เซียน กังฟู เอ็งกอบู๊ กวนอิมพันมือ งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก การแสดงจากศิลปินชื่อดังพบกับเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่สุดยิ่งใหญ่อลังการรับปีมังกรทอง วันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เตรียมพบกับกิจกรรมที่จะมามอบความปังต้อนรับปีมังกรทอง ได้แก่ สักการะขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม, มังกรทองพ่นไฟ สิงโตเล่นจานดอกเหมย, ประติมากรรมหุ่นโคมไฟ, โชว์คาบาเร่ต์สุดอลังการ, การประกวด Miss Chinese Hatyai 2024 และลุ้นรางวัลจากกิจกรรมไข่มังกรนำโชคเทศบาลนครลำปาง ชวนเที่ยวเทศกาลตรุษจีนในงาน "มังกรทองนครลำปาง"Chinatown@Lampang 2024 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนประสานไมตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีการจัดกิจกรรมทั้ง 2 วัน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป พบกับ 2 กิจกรรมรับโชคภายในงาน ณ บูธ ททท.มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ ถ่ายภาพเช็คอินสีสันโคมจีนมังกรทองนครลำปาง Chinatown@Lampang, ชมนิทรรศการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน, กิจกรรม DIY สไตล์จีน, การจำหน่ายสินค้าและอาหารสไตล์วัฒนธรรมจีนวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 มีกิจกรรม ได้แก่ พิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567, การประกวดหนูน้อย Chinese Nakhon Lampang 2024, การแสดงดนตรีจีน จากโรงเรียนประชาวิทย์ลำปาง, การแสดงจากโรงเรียนมัธยมวิทยา, การแสดง “งิ้วเปลี่ยนชุด”วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 มีกิจกรรม ดังนี้ การแสดงชุด “มังกรทองนครลำปาง Chinatown@Lampang” และการแสดงต้อนรับตรุษจีนอีกมากมายตรุษจีน “เล่ง เกีย ฉู่” สืบสานตำนานมังกร 2567 ขอเชิญชวนทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวนั่งรถรางยลวิถีชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ชมถนนหวาย ถ่ายภาพ Street Art ไหว้เจ้าขอพรรับปีมังกรทอง และกิจกรรมอีกมากมายตลอดเส้นทาง "ย่านชุมชนเก่าตำบลท่าฉลอม" และเข้าร่วมงานตรุษจีน “เล่ง เกีย ฉู่” สืบสานตำนานมังกร 2567 จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครภายในงานพบกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง, ร้านค้าและกิจกรรมสาธิตมากถึง 50 ร้านค้า, การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน แสง สี - เสียง พลุไฟตระการตา, การประกวดเชิดสิงโต, นิศรรศการ Intractive, กิจกรรมทำนายอนาคต เสริมสิริมงคล ไหว้ขอพนเทพเจ้าไช้ซิ่งเอี๊ยะ รับปีมังกรทอง, ช้อปจุใจกับกิจกรรมช้อปลุ้นโชค และกิจกรรมสอยดาวต้นไม้มงคลเทศกาลตรุษจีน “ราชบุรี” ดินแดนมังกร ร่ำรวย เสริมบารมี ปีมังกรทอง วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา-ตลาดโคยกี่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ภายในงานจะพบกับความสวยงามอลังการตระการตากับนำเสนอเอกลักษณ์ของเมืองมังกร ในการจำลองบรรยากาศแบบจีนของปีมังกรทอง อุโมงค์มังกร ที่ชาวจีนเชื่อกันว่ามังกรจะนำมาซึ่งอายุยืนยาว ความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภวาสนา และการเดินผ่านลอดท้องมังกรนั่นเชื่อว่าจะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ที่จะให้โชคลาภตลอดทั้งปี อุโมงค์โคมจีน สัญลักษณ์มงคล ที่ช่วยเสริมสิริมงคลให้แสงสว่างแก่มนุษย์ ประติมากรรมกับจุดถ่ายรูปต่างๆ เช่น จุดถ่ายรูปมังกรทอง, โคมไฟ 8 เซียน, โคมไฟกิเลน และการตกแต่งประดับไฟทั่วบริเวณงานและพบกับ “การแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง”