“ไอคอนสยาม” จัดใหญ่ตรุษจีนปีมะโรง ครบรสทั้ง กิน-เที่ยว-ชอป-มู ห้ามพลาดโชว์เด็ดเชิด “มังกรกังหันมงคล” ครั้งแรกในไทย

โปรโมชั่นทริปมงคลแห่งปี

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด, คอนโดเรฟเฟอเรนซ์ สาทร – วงเวียนใหญ่ และเถ้าแก่น้อย ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย-จีน เบิกฟ้าสู่ศักราชใหม่ ต้อนรับปีมังกรมหามงคล จัดมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน “THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2024” ณ ไอคอนสยาม ซึ่งเป็นโค้งน้ำ “ท้องมังกรเก็บทรัพย์” ศูนย์รวมความมงคลอันอุดมสมบูรณ์นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากไอคอนสยามประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในแลนมาร์กระดับโลกจากการจัดงานฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา เพื่อเดินหน้าตอกย้ำจุดยืนดังกล่าว ไอคอนสยาม จับมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานฉลองตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด “ผสานพลังมหามังกร ฉลองปีมหามงคล” โดยทุ่มงบประมาณรวม 100 ล้านบาท ส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้กับทุกท่านที่มาเยือน การฉลองเทศกาลครั้งนี้ แบ่งเป็นสองช่วง เริ่มจากรายการโปรโมชั่นทริป มงคลยิ่งใหญ่แห่งปี “The Great Dragon Journey 2024” ตั้งแต่วันนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2567 และช่วงของการจัดกิจกรรมเสริมสิริมงคล ทั้งสักการะขอพรรับความมั่งคั่ง ชอปปิ้งสินค้ามงคล และชมการแสดงมหัศจรรย์จากวัฒนธรรมไทย-จีน มากมาย ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้ชาวไทยทุกคนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์อันเป็นมงคลครบทุกมิตินายสุพจน์ กล่าวต่อไปว่า จากการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงสถิตินักท่องเที่ยวในช่วงวันที่ 1- 14 ม.ค. 67 พบว่ามีถึง 1,300,363 คน ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เกิดการใช้จ่ายในรูปแบบต่างๆ มูลค่า 63,205 ล้านบาท โดยที่นักท่องเที่ยวจีนติดอันดับ 1 รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย เกาหลีใต้ รัสเซีย และอินเดีย ทำให้คาดการณ์ได้ว่าในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ซึ่งถือเป็นเทศกาลมหามงคลรับปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งชาวจีน และเอเชียเริ่มหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกแสดงถึงการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว และเศรษฐกิจขของประเทศมีการขยายตัว ส่งผลให้แนวโน้มการใช้จ่ายของประชาชนในประเทศคึกคักมากกว่าทุกๆ ปี“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่า ตรุษจีนปี 2567 นี้ จะมีเงินสะพัดมูลค่ากว่า 3.4 หมื่นล้านบาท ผมมั่นใจว่า แคมเปญสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายของไอคอนสยามจะส่งเสริมให้เทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยกลายเป็นอีกหนึ่งงานเฟสติวัลระดับโลก และดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มาเยี่ยมชมและร่วมงานตลอดเดือนเทศกาลตรุษจีนได้มากกว่า 3.5 ล้านคน ทำให้เกิดยอดจับจ่ายใช้สอยภายในศูนย์การค้าเพิ่มขึ้น 8-10% จากปีก่อน” นายสุพจน์กล่าวเพื่อเบิกฟ้าสู่ศักราชใหม่ รับความมั่งคั่งตลอดปีมังกรทองฉลองตรุษจีน ณ โค้งน้ำท้องมังกรเก็บทรัพย์ ไอคอนสยาม จัดงานฉลองตรุษจีน “THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2024” พรั่งพร้อมด้วยสุดยอดไฮไลต์ความพิเศษระดับโลกส่งตรงจากแดนมังกร อัญเชิญ “เทพเปลี่ยนใจ” พร้อม “กังหันคู่บารมี” ที่ได้ทำพิธีเบิกเนตรจากวัดปักเต้า (วัดดาวเหนือ)จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนได้สักการะบูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1อีกไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด พบกับสุดยอดคณะกายกรรมจีนจากมณฑลหูหนาน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน การันตีด้วยรางวัลระดับโลกมากมาย และการแสดงสุดยิ่งใหญ่ฉลองตรุษจีนปีมังกร ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงเชิด “มังกรกังหันมงคล” ครั้งแรกของประเทศไทย ที่กังหันผ่านการทำพิธีจากวัดแชกุง ฮ่องกงที่ชาวไทยให้ความนับถือ พร้อมชมการแสดงสิงโตมังกร ปีนเสาดอกเหมย ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G การแสดงเปลี่ยนหน้ากากจากมณฑลเสฉวน การแสดงอุปรากรจีน รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนอันทรงคุณค่าปิดท้ายด้วยความสนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินไทยและศิลปินไทยเชื้อสายจีน ได้แก่ ไข่ตุ๋น ญาญณรินทร์, เนเน่-พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์ ,บี้ KPN ธรรศภาคย์ ชี และ PERSES (เพอร์เซส) ตลอดจนเลือกซื้อสินค้ากับตลาดโรงเตี๊ยมสินค้ามงคล สินค้าไลฟ์สไตล์ อาหาร และเวิร์คช็อปเขียนอักษรมงคลด้วยพู่กันจีน การตัดกระดาษสไตล์จีน ฯลฯ ร่วมฉลองไปกับเทศกาลตรุษจีนตลอด 5 วันเต็ม รับความเฮงให้มั่งมีศรีสุข ตั้งแต่วันที่ 7 -11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น Mร่วมเสริมสิริมงคลแบบทวีคูณในพิธีเปิดงาน “THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2024” สุดยิ่งใหญ่ ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค เปิดฟ้ารับความมั่งคั่งไปกับพิธีเปิดเบิกเนตรสิงโตหัวมังกรและพญามังกรกังหันและพญาหงส์ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยรับปีมังกรทอง พร้อมบิ๊กเซอร์ไพร์สโชว์สุดพิเศษจากสองนักแสดงเบอร์หนึ่งของไทย ณเดชน์ คูกิมิยะ ตัวแทนพญามังกร ควงคู่มากับ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ตัวแทนพญาหงส์ ที่จะสวมใส่เครื่องประดับทองพร้อมคฑามังกรทองคำแท้ 99.99 มูลค่าน้ำหนักทองคำกว่า 300 บาท จากร้านบ้านทองสมสมัย จังหวัดสุโขทัยเพื่อรับพลังแห่งปีมหามังกร ไอคอนสยาม และไอซีเอส จับมือกับ ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวแคมเปญโปรโมชั่นรับปีใหม่จีนสุดยิ่งใหญ่ “The Great Dragon Journey 2024” ตั้งแต่วันนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2567 หวังกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดึงลูกค้าสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ รับพลังปีมังกร รับความเฮง 3 ต่อต่อที่ 1. ร่วมเดินทางสัมผัส Exclusive Luxury Experiences จำนวน 3 วัน 2 คืนที่ฮ่องกง สิทธิพิเศษสำหรับ ONESIAM Member ช็อปครบแลกรับของรางวัล โดยช็อปครบทุกๆ 5,000.- บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ลุ้นรับทริปมงคลเพื่อเปิดประสบการณ์เลิศหรูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ต้อนรับปีมังกรที่ฮ่องกง ดินแดนสำหรับสายมูเตลู ร่วมไหว้พระเสริมมงคลกับอาจารย์คฑา ชินบัญชร พร้อมเข้าทำการขอพรวันเปิดทรัพย์ ซึ่ง 1 ปี มีเพียง 1 ครั้ง ที่วัดฮ่องฮำ ไหว้เทพเจ้า 6 วัดดัง เสริมดวงรับพลังปีมหามังกร และตะลุยชิมร้านดัง ลิ้มลองอาหารมงคลการันตีรสเลิศ โดยเดินทางในวันที่ 6-8 มีนาคม 2567 จำนวน 15 รางวัลต่อที่ 2. พิเศษสำหรับ ONESIAM Member และลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทย ช็อปครบตามยอดซื้อที่กำหนด แลกรับ Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท และไอซีเอส แลกรับอั่งเปาจากร้านค้าที่ร่วมรายการ(เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)ต่อที่ 3. แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือเลือกแบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD ใบละ 10,000 บาทผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย หรือแบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ จัดงาน “Lucky Chinese New Year” ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ช็อปรับโชค ฉลองปีมังกรทองกับสินค้าใหม่ลดสูงสุด 30% พิเศษ! สำหรับสมาชิกสยามทาคาชิมายะและบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะ รับอั่งเปาคูปองเงินสดสูงสุด 16% (เมื่อช็อปตามเงื่อนไขเฉพาะวันที่กำหนด) และของสมนาคุณพิเศษมากมาย ตั้งแต่ 18 ม.ค. 67 - 29 ก.พ. 67 พร้อมรับฟรี ส้มมงคลและผ้ายันต์มงคล จากศาลเจ้าพ่อเสือ เมื่อชอปทุก 2,000 บาท เฉพาะวันที่ 9 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67 พิเศษเพียง 3 วันเท่านั้นเมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม ผงาดฟ้ารับศักราชใหม่ ต้อนรับปีมังกรทองมหามงคล ผนึกพันธมิตร จัดงาน “สุขสยาม มหัศจรรย์ ตรุษจีน มั่งมีศรีสุข” ระหว่างวันที่ 1 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 ชวนร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวัฒนธรรมประเพณีจีนสุดยิ่งใหญ่ อิ่มอร่อยกับเมนูมงคลทั่วไทยจากผู้ประกอบการ ร้านอาหารชั้นนำ และเมื่อซื้อสินค้าภายในไอคอนสยาม และเมืองสุขสยาม เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต K Plus ของธนาคารกสิกรไทย ครบ 499 บาท หรือลูกค้าที่มี ONESIAM SuperApp ซื้อครบ 399 บาท สามารถรับสิทธิ์หมุนวงล้อลุ้นรับอั่งเปา อั่งใจ Lucky & HappyDear Tummy Lifestyle Supermarket ชั้น G ICONSIAM ร่วมฉลองต้อนรับตรุษจีน ด้วยความ มงคล ร่ำรวย โชคดี สุขสมบูรณ์ ตลอดปี ครบครันด้วยชุดไหว้ อาหาร ขนม ผลไม้มงคล ชุดกระดาษไหว้ และวัตถุดิบคุณภาพที่คัดสรรมาอย่างดี พร้อมโปรโมชั่นจากแบรนด์สินค้าชั้นนำ รวมไว้ครบ จบในที่เดียว พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 พิเศษสำหรับสมาชิก Dear Tummy ช็อปครบ 800 บาท ต่อใบเสร็จ ลดทันที 5% และช็อปครบ 1,200 บาทต่อใบเสร็จ รับทันที 1 เมนู จากร้านอาหารในโซน Foods Market สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอภิมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในงาน “THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2024” ครั้งยิ่งใหญ่ ได้แล้ว ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com