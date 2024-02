“เจ้าชายอับดุล มาทีน และพระชายา” ร่วมแข่งขัน กีฬาขี่ม้าโปโล "All Asia Cup 2024"

รายการนี้เป็นหนึ่งการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชีย ล่าสุด จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดยในปีนี้ได้รับความสนใจจาก 5 ประเทศร่วมแข่งขัน ได้แก่ บรูไน จีน ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย และไทย โดยเฉพาะ นักกีฬาขี่ม้าโปโลกิตติมศักดิ์ อย่าง เจ้าชายอับดุล มาทีน อิ๊บนี ซัลทัน ฮัสซานัล โบลเกียห์, เจ้าหญิงอาเซมะห์ นิ มาตุล โบลเกียห์, เจ้าชายเจฟรี โบลเกียห์, เจ้าชายบาฮาร์ เจฟรี โบลเกียห์ เสด็จเข้าร่วมแข่งขันในฐานะนักกีฬาทีมชาติบรูไน โดยมี เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ

ภายในงานเปิดการแข่งขันด้วยการแสดงที่สะท้อนแนวคิด "THE LIGHT OF ASIAN UNITY" โดยมีคนดังจากแวดวงต่างๆ ร่วมงานคับคั่ง อาทิ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา, นพ. ไพโรจน์ และสิริมา บุญคงชื่น, วรรณพร อัญชลีวิวัฒน์, นิษฐา และธราภุช คูหาเปรมกิจ, ซินดี้ บิชอพ, ซอนย่า คูลลิ่ง, ภานุวัฒน์ เปรมมณีนันท์, วรินทรา จงวิลาส, น้องลุคุณณ์ จงวิลาส และศิลปินวงนิวคันทรี ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้ร่วมสนุกกับการแต่งกายในคอนเซ็ปต์ “Colourful Oriental Vibe” เพื่อลุ้นรางวัลการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม อีกทั้งมีการแสดงโชว์ม้าสุดตระการตาในชื่อชุด The Symphony of Light อีกด้วย