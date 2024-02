นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลสุดยิ่งใหญ่ในเอเชีย All Asia Cup 2024 ภายใต้คอนเซ็ปต์ THE LIGHT OF ASIAN UNITY โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจาก บรูไน จีน ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย และไทย พร้อมจัดแสดงนิทรรศการครบรอบ 20 ปี สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ สนาม VS Sports Club & Siam Polo Park อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ