การท่องเที่ยวไต้หวันจัดใหญ่เมกะอีเวนต์ ปักหมุดเดสติเนชั่นเคาท์ดาวน์ระดับเอเชีย หวังดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกช่วงสิ้นปี

สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ (กทท.) ชวนคนไทยสัมผัสเมกะอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ระดับเอเชียเฉลิมฉลองส่งท้ายปีกับเทศกาล Taipei New Year's Eve Party 2024 ที่ “ไต้หวัน” ตอบรับเดสติเนชั่นยอดฮิตขวัญใจของสายเฟสทีฟทั่วโลก พร้อมเนรมิตความสนุกเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ผู้มาเยือนแบบจุใจมากถึง 46 วัน พบกับเทศกาลคริสต์มาสที่นิวไทเปประจำปี 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Santa Bear and Friends” ยกขบวนความน่ารักของน้องหมีซานต้าและผองเพื่อนมาเอาใจสาวกตัวการ์ตูนสุดคิวท์ พร้อมด้วยไฮไลต์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น ต้นคริสต์มาสยักษ์, ภาพ 3D ฉายบนอาคาร, พื้นที่จัดแสดงไฟ “Sweet Xmas Party” และห้ามพลาดเด็ดขาดกับงานเคานต์ดาวน์ฉลองคืนข้ามปีกับคอนเสิร์ตสุดมันส์จากศิลปินชั้นนำที่ขนเพลงฮิตมาร่วมเฉลิมฉลองกันคึกคักตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน เชิญชวนชาวไทยร่วมบินลัดฟ้ามาสัมผัสประสบการณ์สุดแสนประทับใจแห่งปีและเริ่มนับหน้าปฏิทินใหม่ปี 2567 ไปพร้อมกัน ตั้งแต่วันนี้ - 1 มกราคม 2567 โดยคาดหวังว่าสิ้นปีนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะหลั่งไหลเข้ามาไม่ต่ำกว่า 6 ล้านคนตามเป้า

และปิดฉากเทศกาลความสุขสิ้นปีด้วยคอนเสิร์ตที่เตรียมมาระเบิดความมันส์ในค่ำคืนเคานต์ดาวน์เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่โดยรัฐบาลไทเป ยกทัพศิลปินและเหล่าไอดอลชื่อดังแห่งวงการ ไลน์อัพจัดแน่น เพลงฮิตจัดเต็ม รับรองโดนใจทุกเจเนอเรชันมาร่วมเฉลิมฉลองกันอย่างคั่บคั่งตลอดทั้งคืน ณ ลาน Taipei City Hall นอกจากนี้ยังชวนให้ตื่นตาตื่นใจกันแบบไม่หยุดไปกับพลุและดอกไม้ไฟที่เตรียมจัดแสดงแสงสีอย่างตระการตาให้ได้ชมกัน ณ ตึกไทเป 101 พร้อมกันนี้ยังสามารถรับชมพลุและดอกไม้ไฟจากตึกไทเป 101 ได้จากสถานที่ใกล้เคียงอันได้แก่

ลาน Taipei City Hall หรือบริเวณเขตซิ่นอี้ เช่น ห้าง ATT4fun และ หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนาน (Si Si Nan Village) ใครที่ชอบบรรยากาศแบบสนุกคึกคักต้องห้ามพลาด ลานเคานต์ดาวน์แห่งนี้ นอกจากสามารถชมพลุจากตึกไทเป 101 ได้แบบใกล้ชิดแล้ว ยังได้สนุกไปกับคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังอีกด้วย

สวนริมน้ำสายรุ้ง (Rainbow Riverside Park) โลเคชั่นเคานต์ดาวน์ยอดฮิตของสายแชะพร้อมให้เพลิดเพลินไปกับการชมดอกไม้ไฟจากตึกไทเป 101 และเพลิดเพลินกับอากาศเย็นๆ ของไทเปในช่วงฤดูหนาว เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโลเคชั่นยอดฮิตเลยทีเดียว

สวนริมแม่น้ำเหม่ยถี (Meiti Riverside Park) ปล่อยใจให้ชิลไปกับการชมพลุในสวนสาธารณะริมแม่น้ำในคืนเคานต์ดาวน์ ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนของสะพานต้าจื่อ และโรงแรม Grand Hotel

เขาเซี่ยงซาน (Xiangshan Hiking Trail) หนึ่งในจุดชมวิวยามค่ำคืนที่ดีที่สุดของไทเป โดยในช่วงเคานต์ดาวน์ปีใหม่จะมีผู้คนปีนภูเขาเพื่อไปชมพลุและดอกไม้ไฟกันแบบฟินๆ

เขาหนานกั่งซาน (Nangangshan Hiking Trail) อีกหนึ่งจุดชมวิวยามค่ำคืนที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลั่งไหลมาในคืนเคานต์ดาวน์เพื่อชมพลุและดอกไม่ไฟแบบอลังการผ่านมุมมองจากด้านบนแบบพาโนรามาวิวตึกไทเป รับรองภาพสวยไม่ซ้ำใคร

“เพื่อตอบรับการเป็นหนึ่งในเดสติเนชั่นของสายเฟสทีฟทั่วโลก และเป็นหนึ่งในประเทศเอเชียที่ชาวไทยนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวสัมผัสอารยธรรมกันอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย.) “ไต้หวัน” มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 2.6 ล้านคน และในช่วงงานเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ ทางการท่องเที่ยวฯ ตั้งใจจัดอย่างยิ่งใหญ่ให้สมกับที่ทุกคนรอคอยเพื่อมอบความสุข ความประทับใจ และสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าเพื่อเป็นความทรงจำอันแสนพิเศษเมื่อได้มาเยือน พร้อมทั้งยังสอดคล้องกับแคมเปญ “All is just right in Taiwan…ทุกอย่างใช่ โดนใจที่ไต้หวัน” อีกด้วย ซึ่งคาดหวังว่าภายในสิ้นปีจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมกว่า 6 ล้านคนตามเป้าหมายที่วางไว้” คุณซินดี้ กล่าวสรุป

งานเทศกาลคริสต์มาสนิวไทเปประจำปี 2023 และงานเคานต์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ 2024 พร้อมให้คนไทยไปสัมผัสกับบรรยากาศสุดตระการตาจัดเต็มแบบ 46 วันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 1 มกราคม 2567 สามารถติดตามอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวของไต้หวัน ที่ไม่ควรพลาดได้จาก สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ผ่านทาง https://www.taiwantourism.org/th หรือ ช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook : Taiwan Tourism TH