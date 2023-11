“ดัง ณัฎฐ์ฐชัย” นั่งแท่นแคชเชียร์คนพิเศษ! เซอร์ไพรส์สายช้อป

วาสนาผู้ใดหนอจะได้กระทบไหล่ใกล้ชิดแคชเชียร์หนุ่มสุดหล่อ ก็วาสนาลูกค้าขาช้อปที่ได้มาร่วมกิจกรรม “FIRSTER Surprise Cashier” EP.3 น่ะสิ! โดยกิจกรรม “FIRSTER Surprise Cashier” ครั้งนี้ยังคงคอนเซ็ปต์ ‘ช้อปทุกวันเป็นไปได้อีกเยอะ’ พร้อมเอาใจขาช้อปสายเปย์ ด้วยการชวนแคชเชียร์หนุ่มคนพิเศษ ‘ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย’ หรือที่เอฟซีรู้จักเป็นอย่างดีในบทบาท ‘ดาวเหนือ’ จากซีรีส์เรื่องแล้วแต่ดาว Star In My Mind ที่มาเป็นแคชเชียร์คนที่ 3 ยืนรอต้อนรับแฟนๆ เลือกช้อปสินค้าสร้างโมเมนต์แห่งความสุข และความประทับใจกลับไปแบบคุ้มค่า

