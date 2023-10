เริ่มแล้ว! "Thailand’s Halloween Fest 2023" เทศกาลสนุกสุดหลอนแห่งปี

•อัดแน่นความสนุกสุดหลอนกับกิจกรรมมากมาย เจาะกลุ่ม Family ในคอนเซ็ปต์ Spooky Ground มุ่งสู่การเป็น Thailand ‘s Best Family Halloween ที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัว และพลาดไม่ได้กับน้องหมีสุดน่ารัก Halloween ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ•เปิดประสบการณ์ชวนสยองขวัญกับ “ธี่หยด” หนังไทยที่สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง เรื่องเล่าอันโด่งดังที่เคยสร้างไวรัลหลอนมาแล้วทั่วไทย ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่เข้าฉายบนจอยักษ์ IMAX และโรงภาพยนตร์ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ•ไฮไลต์กิจกรรม [หลอน] สุดพิเศษ อาทิ บ้านผีสิงที่เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, แจ้งวัฒนะ, พัทยา, อุดรธานี, ลำปาง, สุราษฎร์ธานี และ หาดใหญ่ และจุดถ่ายภาพขนหัวลุกที่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, โคราช, สุราษฏร์ธานี, เชียงราย และ ลำปางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล และดิเอสพละนาด 38 สาขา ทั่วประเทศ ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน จัดงาน Thailand’s Halloween Fest 2023 ในบรรยากาศชวนขนหัวลุก สนุกสุดมันส์ไปกับกิจกรรมชวนหลอนกับกองทัพผีทั้งไทยและเทศ ห้ามพลาดกับกิจกรรม [หลอน] สุดพิเศษ ต้อนรับฮาโลวีน อาทิ บ้านผีสิง ที่เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, แจ้งวัฒนะ, พัทยา, ลำปาง, สุราษฎร์ธานี และ หาดใหญ่, ชวนถ่ายภาพขนหัวลุกบรรยากาศฮาโลวีน ที่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, โคราช, สุราษฏร์ธานี, อุดรธานี, เชียงราย และลำปาง เริ่มแล้ววันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศไทยดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เทศกาล Halloween ทุกๆปี เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมเปิดพื้นที่ให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเป็นเดสติเนชั่นที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ฐานะเดสติเนชั่นแห่งความสุขของคนไทย และนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการย่างเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ทางเซ็นทรัลพัฒนา ได้เตรียมจัดกิจกรรมหรืออีเว้นต์ขนาดใหญ่ล่าสุดเข้ากับเทศกาล Halloween อาทิ บ้านผีสิง การประกวดแต่งกายผี Halloween Party จุดถ่ายภาพสุดสยอง และเปิดประสบการณ์ชวนสยองขวัญชม “ธี่หยด” หนังไทยที่สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง เรื่องเล่าอันโด่งดังที่เคยสร้างไวรัลหลอนมาแล้วทั่วไทย ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่เข้าฉายบนจอยักษ์ IMAX และโรงภาพยนตร์ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ สำหรับ Halloween ที่ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลแต่ละสาขาได้จัด จะเน้นมอบความสนุกสนาน ซ่อนความหลอนให้ตื่นเต้นท้าทาย ฉลองงานฮาโลวีนอย่างเต็มที่ปักหมุด ไฮไลต์ “THAILAND’S HALLOWEEN FEST 2023” ทั่วประเทศ ห้ามพลาด อาทิ1. เซ็นทรัลเวิลด์ จัดงาน Halloween ที่ Groove Ourspace at centralwOrld จัดวันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 รับประสบการณ์สนุกสุดสยองในวันฮาโลวีน พบกับจุดถ่ายรูปบรรยากาศฮาโลวีนกับคาแรคเตอร์ Peekaboo ที่ทำให้ทุกคนหลงรัก! พร้อมจัดเต็มกับกิจกรรม Halloween Party แต่งผีให้ปัง ฟังเพลงมันส์ ๆ กับ Peekaboo Music By D.J. ดัง เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ Halloween Market ยกทัพร้านค้าแบรนด์ดังมาลดราคาพิเศษ อิ่มอร่อยกับร้านอาหารไทย-ต่างชาติ พร้อมเสิร์ฟในธีมฮาโลวีน2. เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า จัดงาน Halloween Horror Movie ระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2566 เปิดโซนบ้านผีสิงดาดฟ้า บนดาดฟ้า Rooftop พบซีนจากหนังผีหลอนสุดสะพรึง 5 โซนสุดหลอน พร้อมกิจกรรมที่จะทำให้คุณกรี๊ดดังกว่าที่เคย และ Flash Mob ตัวละครผีสุดสนุก สนุกกับจุดถ่ายรูปฮาโลวีนธีมบ้านผีสิงและฟักทอง และชวนเพ้นท์หน้าทำเล็บฟรีภายในงาน3. เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จัดงาน Enchanted Halloween Castle ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2566 ชวนมาหลอนกับคฤหาสน์ฟักทองผีสิง, ท้าความกลัวในห้องลับ Pumpkin Castle Room, ถ่ายภาพสุดหลอนกับ Pumpkin Castle Lighting, สนุกกับฐานกิจกรรม Pumpkin Game Zone, เพลินกับกิจกรรม Workshop Art, ร่วมประกวด Halloween Costume Kids Contest ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท4. เซ็นทรัล เวสต์เกต จัดประกวด Halloween Ghost Hunting Cosplay 2023 เชิญคู่ซี้ประกวดแต่งตัว Cosplay ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท และ workshop เพ้นท์หน้าผี ฟรี! สำหรับลูกค้าที่ช้อปปิ้งในโซนพลาซาครบ 1,500 บาทขึ้นไป (21-22,28-29 Oct 2023) Troop Halloween x Westgate Cineplex Trick or Treat Halloween Photo Spot Pet Halloween Fashion Show ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 25665. เซ็นทรัล ศาลายา จัดงาน Thaidol Cosplay Challenge ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 เชิญร่วมประกวดและชมการประกวดแต่ง Cosplay ตัวการ์ตูนและเกมส์ต่างๆ และการประกวด Kids Halloween Cosplay ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท และวันที่ 31 ต.ค.66 พบกับกิจกรรมแต่งหน้าผี และชวนถ่ายรูป Check-in รับ Sticker Tattoo6. เซ็นทรัล ชลบุรี วันที่ 28-31 ตุลาคม 2023 ปลดปล่อยความสยองขวัญ ชวนทุกคนแต่งตัว Halloween และร่วม Candy Halloween Workshop เทียนหอมประสาทหลอน, ชมการประกวด Kids Halloween Costume Contest การประกวดหนูน้อย Halloween สุด cute ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาทและTrick or Treat จากผีน้อยสุดน่ารัก7. เซ็นทรัล พัทยา วันที่ 20-31 ตุลาคม 2023 ชวนทำภารกิจสุดหลอน "Ghost Mission" ตามล่าหาจุดถ่ายรูป 3 จุด กับผีนานาชาติ โพสต์ลง Facebook พร้อมติด #ล่าท้าผีที่เซ็นทรัลพัทยา #Thailandshalloweenfest 2023 #ฮาโลวีน #Halloween2023 #Pattaya #Centralpattaya ลุ้นรับฟรี Voucher AKA มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 คน และพิเศษเฉพาะวันที่ 31 ต.ค.66 แต่งหน้า Halloween ฟรี8. เซ็นทรัล ขอนแก่น วันที่ 29 ตุลาคม 2023 การประกวดความสามารถของบรรดาเหล่าผีน้อยน่ารัก พร้อมการประกวด Halloween Costume ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 15,000 บาท, Halloween K-POP Random Dance ประชันผีๆเหล่านักเต้น พร้อมชิงเงินรางวัล และขบวนพาเหรด Cosplay ผีสุดหลอน ณ ลานซังเค่น ชั้น G หน้า McDonald'9. เซ็นทรัล อุบล จัดระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2566 เปิดประสบการณ์หลอนกับ "Spooky Ground" จุดถ่ายรูปที่สายคอนเท้นท์ห้ามพลาดพร้อมกิจกรรม "Spooky Surprise" แต่งหลอนมาแชะแอนด์แชร์ รับฟรี บัตรกำนัล Cenpay มูลค่า 100.- บาท* และ บัตรกำนัลใช้แทนเงินสดจากร้าน KT OPTIC มูลค่า 3,000.- บาท* (*มีจำนวนจำกัด) และชม "Spooky Kid Talent Show" ประกวดหนูน้อยฮาโลวีน ชิงเงินรางวัลเเละของรางวัลพิเศษ จาก เซ็นทรัลอุบล และร้าน Guy Laroche วันที่ 29 ตุลาคม 256610. เซ็นทรัล โคราช จัดงาน ฮาโลวีน ผี "บุกโคราช” สุดหลอนกลางห้าง, วันที่ 22 ต.ค. 66 และ 28-29 ต.ค. 66 พบกับ Halloween Cosplay & Cover dance ชิงรางวัลรวมกว่า 4 หมื่นบาท, และ Cen'Za Family Club ชวนร่วม Workshop สุดสนุก ฟรี! แต่งหน้าคัพเค้กฮาโลวีน (22 ต.ค.66), และวันที่ 31 ต.ค. 66 ร่วมกับ Fitness lifestyle สุดมันส์ ปาร์ตี้ สารพัดผี Halloween Ghost Run วิ่ง หนี ผี วิ่งครบระยะทาง 1.35 km. รับ เหรียญ พิเศษ สแกน Central Life X แต่งหน้า ผี ฟรี! พร้อมถ่ายรูปเช็คอิน มุมตกแต่งผี ได้ที่ จุดหมีกู๊ดดี้ และลานน้ำตกแสงจันทร์ ชั้น G11. เซ็นทรัล อยุธยา วันที่ 24-31 ตุลาคม 2566 สุดหลอน กับการประกวดจุดตกแต่ง Landmark ที่สุดสยองขวัญที่สุดในอยุธยา, สุดสะพรึงกลัว กับการประกวดหนูน้อยแฟนซี Little Ghost, การประกวด CTA Cosplay Contest ในธีมคืนเต้นรำสีเลือด, ขบวน Troop เหล่าบรรดาผีที่เดินทั่วศูนย์การค้า, Trick or Treat จะยอมโดนหลอก หรือ มอบขนมแก่เรา, Face Paint เติมความหลอนเพ้นท์หน้าผี, ตลาดนัด Ghost Market เปิดประสบการณ์สุดหลอนกลางศูนย์การค้า12. เซ็นทรัล เชียงใหม่ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ชวนปาร์ตี้ฮาโลวีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ พร้อมชวนเด็ก ๆ ร่วมประกวดชุดแฟนซีฮาโลวีน, พบกับ Kids Mocktail Party สนุกกับปาร์ตี้ม็อกเทล รังสรรค์จากจินตนาการของเด็กๆ, การประกวด Halloween Kids Talent ร้อง เล่น เต้น โชว์ อวดความสามารถ ชิงเงินรางวัล , Trick or Treat Market และกิจกรรมสนุกมากมายจากสถาบันการศึกษา13. เซ็นทรัล ลำปาง วันที่ 27-31 ตุลาคม 2566 จัดงาน Oh My Ghost - ลองหลอน มหรสพ "อยากลองดี ระวังจะเจอดี" ครั้งแรกของลำปางกับเทศกาลงานวัดสุดหลอน กับ 6 ไฮไลท์ที่อยากลองดีจะได้เจอดี อาทิ บ้านผีสิงที่หลอนจนคุณจะไม่มีวันลืม, ดูหนังกับผี-ชมหนังกลางแปลงย้อนยุคโดยทีมพากย์ พันธมิตร, สุดมันส์กับกิจกรรมแสงเหนือ ที่เปิดเวทีให้เยาวชนได้มาปล่อยของกับวงดนตรีสุดมันส์ ในธีมฮาโลวีน, ฟังเรื่องหลอนจากนักเล่าเรื่องสยองที่คัดมาแล้วว่าคนฟังต้องขนหัวลุก, ร่วมเชียร์การประกวด Kid Horror, พร้อมเลือกช้อปสินค้า อาหาร เครื่องดื่มและสินค้าในธีมฮาโลวีน14. เซ็นทรัล ภูเก็ต วันที่ 25-31 ตุลาคม 2566 ครั้งแรกของภูเก็ตกับงานรวมผีนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พบกับ 5 ไฮไลท์ ไม่ควรพลาด Halloween Carnival รวมทัพผีนานาชาติ, Halloween EDM Part, Halloween Fancy Contest, Halloween Check-in แต่งหน้าผีฟรี พร้อมเช็คอินจุดถ่ายรูปปราสาทหลอน, และ Halloween Kids Activities พบขบวน Little Monsters: Trick or Treat สุดน่ารัก15. เซ็นทรัล สมุย ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติ เกาะสมุย ร่วมเดินขบวน Halloween Trick or Treat Parade และชวนการแต่งชุดแฟชั่น แฟนซี ธีม Halloween ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท16. เซ็นทรัล หาดใหญ่ ปลุกความเฮี้ยน ให้สั่นสะเทือนทั้งเมืองหาดใหญ่ เปิดตำนาน กับ "The Hospital โรงบาลเฮี้ยน" พบ 4 เรื่องเล่าของโรงพยาบาลที่ยังรอให้มาค้นหาความจริง ที่ชั้น 5 เซ็นทรัล หาดใหญ่ และพบกับ Halloween Kid Fashion Show ชวนคุณหนู ๆ มาร่วมสร้างความน่ารักในแบบฉบับผีน้อย กับ กิจกรรมเดินแบบและขบวนทรูป Trick or Treat พร้อมอิ่ม อร่อย เอาใจสายหวาน กับงาน Signature Sweets 2023 ยกขบวนความหวานธีมฮาโลวีน กับกองทัพขนมหวานกว่า 100 เมนู จากร้านดัง พร้อมเมนูพิเศษเฉพาะเทศกาลฮาโลวีนเท่านั้น ที่สายหวานต้องห้ามพลาดโปรโมชันสุดคุ้ม รับโปรโมชันพิเศษ Spooky surprise ดาวน์โหลดแอป Central Life X รับฟรี! ของที่ระลึกจากงานฮาโลวีน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 38 สาขาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ต.ค. 66 และร่วมสนุกกับกิจกรรม ONLINE รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “ธี่หยด” ในโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กับ 17 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่ร่วมรายการ (1 รางวัล/2 ที่นั่ง) เพียงกด Like และ Share โพสต์กิจกรรม ตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมคอมเมนต์ tag เพื่อน 1 คน ติด hashtag ตามที่กำหนด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://campaign.centralpattana.co.th/ThailandHalloweenFest2023/