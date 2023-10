เก็บตกผีน้อยสุดคิวท์ปาร์ตี้ฮาโลวีน

ดิ เอ็มควอเทียร์ โดย EMJOY (เอ็มจอย) ศูนย์การเรียนรู้สู่อนาคตของเยาวชนยุคดิจิทัล นำบรรยากาศความน่ารักของเด็กๆ กว่า 100 ชีวิต ที่มารวมตัวกันเพื่อร่วม ’ปาร์ตี้ฮาโลวีน‘ ซึ่ง EMJOY จัดขึ้นให้เป็นกิจกรรมสร้างความสุขให้เด็กๆ ร่วมสนุกในเทศกาลวันปล่อยผี เด็กๆ ต่างแต่งตัวมาร่วมกิจกรรม Spooky Parade 6 ธีม ผีน้อยสุดคิวท์ อาทิ PUMPKIN GANG, VAMPIRE & WITCH/WIZARD และ HALLOWEEN MOVIE ออกตะเวน Trick or Treat พร้อมเหล่า Mascot EMJOY อย่างสนุกสนานทั่วศูนย์การค้า ภายงานเต็มไปด้วยความสนุกสุดคึกคัก เรียกรอยยิ้มจากผู้ที่พบเห็น ซึ่งทาง EMJOY ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถและปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่ ได้แก่ Spooky Pumpkin by Playchef, Mime Show, Magical Show, Fancy Face Paint และเพลิดเพลินไปกับไอศกรีมและสายไหมแสนอร่อย ที่ EMJOY ชั้น 2 อาคาร C ดิ เอ็มควอเทียร์