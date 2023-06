คนดังเตรียมเข้าร่วมอัปเดต “เดอะ ฟอเรสเทียส์” ผ่านเทคโนโลยีสุดล้ำ ต้นแบบการใช้ชีวิต

กิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ประธานผู้อำนวยการ โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ โดย บจก.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น หรือMQDC กล่าวว่า “เดอะ ฟอเรสเทียส์ เป็นโครงการต้นแบบแห่งใหม่ของโลกในการพัฒนาเมือง และเป็นโครงการเมืองแห่งแรกที่ออกแบบทุกมิติเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดียิ่งขึ้น และมีความสุขมากขึ้น เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบ Immersive Event เพื่ออัปเดตความคืบหน้าของโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ ในโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ อาทิ โครงการซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ เดอะ ฟอเรสเทียส์, มัลเบอร์รี่ โกรฟ วิลล่า, มัลเบอร์รี่ โกรฟ คอนโดมิเนียม, คอนโดมิเนียมแบรนด์ วิสซ์ดอม, คอนโดมิเนียมแบรนด์ ดิ แอสเพน ทรี และสกายวิลล่า พร้อมกันนี้ จะมีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ล่าสุด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดอะ ฟอเรสเทียส์ และเปิดตัวพื้นที่ไลฟ์สไตล์ที่จะมาเติมเต็มการใช้ชีวิตที่ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ให้เต็มไปด้วยความสุขในทุกวันด้วย โดยการนำเสนอเนื้อหาและเรื่องราวต่างๆ ผ่านโชว์สุดตระการตา และเทคโนโลยีสุดล้ำสมัย”

ไฮไลต์พิเศษในงานคือ การสัมผัสกับประสบการณ์ครั้งแรกของโลก ที่โครงการอสังหาริมทรัพย์จะเชื่อมที่อยู่อาศัยในโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ความเป็นอยู่ที่ง่ายสะดวกสบาย มีความสุข และสนุกยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม นอกจากนั้น คือการได้ยลโฉม The New Themed Destination in the World พื้นที่จุดหมายแห่งความสุขในทุกวันสำหรับทุกคนและทุกเจนเนอเรชัน และการเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ล่าสุดในเดอะ ฟอเรสเทียส์ ที่ชื่อว่า“เดอะ ฟอเรสเทียส์ ซิกเนเจอร์ ซีรีส์” คอนโดมิเนียมหรูที่มุ่งตอบโจทย์ผู้ต้องการคอนโดพื้นที่ขนาดใหญ่ มีความเป็นส่วนตัว และใกล้ชิดธรรมชาติ โดยรับชมรูปแบบ Virtual Realityสุดล้ำ และพบกับเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆ ที่จะช่วยบอกเล่าเรื่องราวของเดอะ ฟอเรสเทียส์ อย่างน่าตื่นเต้นและน่าประทับใจ

ภายในงานพบกับศิลปินชื่อดัง บีม-กวี ตันจรารักษ์ และครอบครัว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอสตอรี่ของเดอะ ฟอเรสเทียส์ พร้อมทั้งศิลปินค่าย One อาทิ ไบร์ท นรภัทร, แจม รชตะ, ฟิล์ม ธนภัทร, ตรี ภรภัทร, วิน ทรงสิน และเอิร์ท ธนกฤต ร่วมงาน

สนใจเข้าชมงานลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ Call Center โทร.1265