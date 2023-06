ล้ำได้อีก!บ้านศรีเทพไทย แถมระบบระบายอากาศอัจฉริยะ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อาศัย

บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด

โครงการศรีเทพวิลเลจ นีโอ บางปะกง

“ระบายอากาศอัจฉริยะ” หรือ Smart AirPlus + Smart AirFlow

นาทีนี้!!! อะไรก็ฉุดไม่อยู่ สำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้แบรนด์และที่ล่าสุดจัดงานมหกรรมบ้านศรีเทพไทย แจกครั้งใหญ่ในรอบ 1 ปี รับสิทธิพิเศษของแถมมูลค่ารวมสูงสุด 1 ล้านบาท เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 พ.ค.2566 ที่ผ่านมา งานนี้กวาดยอดขายไปกว่า 100 ล้านบาท จากยอดจองทั้งหมด 30 หลัง เรียกได้ว่าเป็นปีที่ทั้งเฮง ทั้งปัง ของศรีเทพไทยพัฒนาจริงๆ ยังไม่หมดแค่นั้น บริษัทศรีเทพไทยพัฒนา ยังสามารถปิดโครงการศรีเทพวิลเลจ บางปะกง ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ด้วยงานนี้สมกับชื่อจริงๆ เปิดตัวทั้งที ต้องไม่ธรรมดา เพราะเป็นบ้านแห่งแรกแนวคิดใหม่ ของคนรุ่นใหม่ ด้วยระบบอากาศอัจฉริยะ Smart AirPlus + SmartAirFlow ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Better home Better life บ้านคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิต” สิ่งที่ตอบโจทย์ความมุ่งหวังของผู้พักอาศัย ไม่ใช่แต่เพียงบ้านที่สวยงาม สังคมน่าอยู่ ราคาจับต้องได้ แต่ยังให้ความสำคัญกับ สุขภาพร่างกาย และ คุณภาพชีวิตของผู้พัก ท่ามกลางความเอาใจใส่จากปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้ โดยระบบเป็นหัวใจสำคัญของตัวบ้านที่ ศรีเทพไทยวิลเลจ มอบให้แก่ลูกค้า ที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นครอบครัวศรีเทพไทยกันแบบฟรีๆ“การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงมิใช่การสร้างผลประกอบการทำกำไรมูลค่าสูงเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้พักจะได้รับ จากมุมมองของผู้พักอาศัย บ้านที่ดีต้องให้ชีวิตที่ดี Better home Better life” นายณัษฐพงษ์ วงษ์สัจจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด กล่าว.