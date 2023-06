“RS MUSIC” จัดเต็มความน่ารัก น่าหยิก ติดเทรนด์มาแรงอันดับ 1 จากเอ็มวีสุดคิ้วท์ “Call Me Daddy” จากพ่อพ่อ “บีม กวี feat. พี่ธีร์ น้องพีร์”

เรียกว่าจัดเต็มได้แบบน่ารักน่าหยิก จนติดเทรนด์มาแรงอันดับ 1 ในยูทูป สำหรับมิวสิควิดีโอสุดคิ้วท์ “Call Me Daddy” จากโปรเจกต์ RS Homecoming ของ RS MUSIC ที่ชวน พ่อพ่อบีม หรือ บีม-กวี ตันจรารักษ์ ให้กลับมาเซอร์ไพรส์แฟน ๆ พร้อมควงแขนสองแฝดสุดแสบ พี่ธีร์ ธีร์ทองธรรม – น้องพีร์ พีร์ทองธรรม ตันจรารักษ์ รวมความสนุกคูณสามเพื่อส่งความสดใสในแนวเพลง Electronic Pop ซึ่งได้โปรดิวเซอร์มือทอง เอ้ BOTCASH มาดีไซน์บีทสุดมันส์ ชวนให้ขยับร่างกายกับเนื้อหาเพลงของตัวพ่อสายเปย์ แค่ Call Me Daddy ก็พร้อมทุ่มทั้งหัวใจ เปย์ไวแบบ Full Option! แถมมาพร้อมกับท่าเต้นสุดมันส์มาให้แฟน ๆ ได้เต้นตามกันอีกด้วย งานนี้ พ่อพ่อบีม ได้ออกมาเผยความรู้สึกว่า“ตื่นเต้นมากที่ได้กลับบ้านอาร์เอส พร้อมกับพาลูกมาด้วย ครั้งนี้ก็ลุ้นว่าจะออกมาเป็นยังไง ในวันแรกที่พาเด็ก ๆ มาลองถ่ายรูปก็สนุกมาก เพราะมีของเล่นให้เขาเล่น ก็เลยเพลิดเพลินกัน อยากให้ติดตามดูครับว่า Call Me Daddy จะถูกใจทุกคนหรือเปล่า”การทำงานเพลงครั้งแรกของ พี่ธีร์ น้องพีร์ เป็นอย่างไรบ้าง?“เรียกว่าเป็นการเข้าห้องอัดครั้งแรกของเด็ก ๆ ถ้าถามว่ายากไหม บอกได้เลยว่ายาก (หัวเราะ) อย่างเวลาพูดกับร้องเพลงต่างกัน ทำให้เด็ก ๆ เค้ายังไม่เข้าใจในเรื่องของเมโลดี้ ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ให้ลูกว่าการร้องเพลงมันเป็นยังไง ส่วนความร่วมมือในการถ่ายมิวสิควิดีโอบอกได้เลยว่าน้องพีร์ให้ความร่วมมือดีมาก ให้พลังจนล้น ส่วนพี่ธีร์ก็ต้องมีช่วงพักบ้าง ถึงจะกลับมาให้ความร่วมมือ ฝากถึงคนที่รัก และเอ็นดู พี่ธีร์ น้องพีร์ ว่าอยากให้ติดตามกันว่าทุกอย่างจะออกมาน่ารักขนาดไหนครับ”พ่อพ่อบีม ฝากถึงแฟนคลับ“อยากให้ทุกคนได้ลองฟังเพลง Call Me Daddy กันครับ เพราะเป็นเพลงเร็ว ตั้งแต่ทำงานเพลงมาผมทำเพลงเร็วน้อยมาก ครั้งนี้กลับมา เลยตั้งใจอยากทำเพลงที่สนุกสนาน จะได้มาสนุกกับทุกคน อยากเล่าเรื่องราวของเราในตอนนี้ เลยออกมาเป็น Call Me Daddy ให้ทุกคนได้ฟังแล้วสนุกไปกับผม และลูก ซึ่งตอนนี้เพลง Call Me Daddy มี Challenge บน TikTok แล้วนะครับ มาร่วมสนุกกันเยอะ ๆ มาเต้นไปด้วยกัน หากคลิปไหนโดนใจก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นเสื้อยืด Call Me Daddy ด้วย อย่าลืมมา Challenge กัน พวกเรารอดูทุกคนอยู่นะครับ”ติดตามเพลง Call Me Daddy - Beam ft. Thee Phee ได้ทุกช่องทาง YouTube : RS MUSIC THAILAND, Spotify, Apple Music, Joox และ Plern อย่าลืมมาชมความสนุกของสาม Daddy สุดคิ้วท์ไปด้วยกัน!