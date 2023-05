“อาคม วงศ์ไพศาล” ศิลปินนาม UNCLE.NUI จัดแสงผลงานและ Pairing งานอาร์ตครั้งแรก

สำหรับผลงานครั้งใหม่นี้ ใช้ชื่อ In The Mood เป็นงานต่อเนื่องมาจาก Energy Awakening งานแสดง Solo Exhibition ผลงานที่ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมชมงานได้สัมผัสและเติมเต็มพลังงานเชิงบวกจากภาพ ในครั้งนี้ศิลปินมีความตั้งใจเสิร์ฟงานศิลปะให้ใกล้ชิดกับผู้ชมมากขึ้น ในบรรยากาศสบายๆ ของคาเฟ่ ผู้ชมจะได้ดื่มด่ำ และเพลิดเพลินกับงานอาร์ต ทั้งรูปรส กลิ่น เสียง โดยเปรียบให้ผู้ที่เข้าร่วมชมงานเป็นดั่งผืนแคนวาสสีขาว และภาพศิลปะเปรียบเหมือนกระจก เป็นเงาสะท้อนของอารมณ์ เมื่อผู้ชมได้พินิจดูภาพก็เหมือนได้มองเห็นอารมณ์ของตนเองสะท้อนจากกระจก ได้แต่งเติมสีสันบนผืนแคนวาสของตัวเอง เติมเต็มความอิ่มเอม ผ่านงานศิลปะจาก UNCLE.NUI

โดยงานแสดงครั้งนี้ ศิลปินได้จับมือกับ เชฟ Stuart Numbluez จาก Verde Cafe ได้รังสรรค์อาหารมื้อค่ำเชฟเทเบิล “The Taste of Mood” ที่ผ่านการตีความอารมณ์จากภาพศิลปะทั้ง 9 ภาพใน In The Mood และแสดงออกมาในรูปแบบอาหารเมดิเตอร์เรเนียน โดยเชฟได้คัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่ และถ่ายทอดสีสันและอารมณ์ของภาพที่เชฟสัมผัสได้ออกมาด้วย ถือเป็นการร่วมกันเสิร์ฟงานอาร์ตให้แก่ผู้ชมได้ลิ้มรสอารมณ์ของงานได้อย่างลึกซึ้งและกลมกล่อม งานจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ จนถึง 19 มิถุนายน 2566 ในส่วนของ Artist’s Talk และมื้อค่ำเชฟเทเบิลมี 2 รอบ จัดขึ้นในวันที่ 2 และ9 มิถุนายน 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00-21.00 น. จำกัดรอบละเพียง 20 ท่านเท่านั้น สามารถสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้

สถานที่จัดแสดง : Verde cafe & restaurant สุขุมวิท ซอย 26

เวลาเปิดให้เข้าชม : 09.00-21.00 น. (ยกเว้นวันอังคาร)

อินตราแกรม : verde.thailand หรือ UNCLE.NUI

ติดต่อ : โทรศัพท์ 062-1570964