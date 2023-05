BMN พัฒนาพื้นที่สถานี MRT พหลโยธินต่อเนื่อง จัดกิจกรรมอาร์ต ซีรีย์ 2 Playable Art อาร์ตเล่นได้

นายวิทสุวัฒน์ อำคาเพท กรรมการผู้จัดการบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) กล่าวว่า “เมโทร อาร์ต นับเป็นปรากฎการณ์ใหม่ ที่ช่วยสร้างกระแสอาร์ต สเปซใจกลางกรุงให้เกิดขึ้นในวงกว้าง ซึ่งหลังจากจัดงานเปิดตัว อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ก็ได้รับความนิยมเข้าชม และร่วมกิจกรรมศิลปะที่จัดขึ้น เป็นจำนวนมาก ช่วยส่งผลให้กลุ่มผู้โดยสารเดิมใช้เวลาภายในสถานีเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันได้ขยายฐานไปสู่ กลุ่มผู้โดยสารใหม่ๆ ที่ตั้งใจเดินทางมาเยี่ยมชมเมโทร อาร์ต อีกด้วย ปัจจุบันยอดขายของร้านค้าภายใน Metro Mall เพิ่มขึ้น 15-25 % พร้อมทั้งช่วยสร้างมูลค่าให้พื้นที่ค้าปลีกของ Metro Mall ในสถานีเพิ่มขึ้นเท่าตัวด้วย จากการพลิกโฉมสถานี ซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นในระบบขนส่งมวลชนที่ไหนมาก่อน อ้างอิงจากเสียงตอบรับของร้านค้าในพื้นที่ ขณะนี้จึงมีแผนจัดสรร พื้นที่อีเว้นท์บางส่วนให้เป็น Kiosk สำหรับร้านค้าที่สนใจขายสินค้าที่เป็น Art Product โดยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น คิดเป็นมูลค่าทางการตลาดที่เกิดจากการเปิดตัวเมโทร อาร์ต รวมกว่า 30 ล้านบาท”โดย BEM และ BMN ไม่ได้มุ่งหวังเรื่องการสร้างอาร์ต เดสทิเนชันเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดเวทีให้ศิลปินไทยทุกแขนง ได้มีพื้นที่จัดแสดงงานของตนเอง ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักศิลปะ และผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ และใกล้ชิด กับศิลปะผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อปสนุกมากมายอีกด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมเวิรค์ชอปพิเศษในเชิงศิลปะแขนงต่างๆ ทุกวันพุธ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ร่วมกับ IWS Thailand ภายใต้โครงการ Happy Journey with BEM ซึ่งสิ่งนี้นับเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน ในการปลูกฝังสังคมแห่งศิลปะให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างยั่งยืนในส่วนยอดขายงานศิลปะและกิจกรรมต่างๆ ภายในเมโทร อาร์ต มีทั้งเป็นไปตามคาดและเกินเป้าที่ตั้งไว้ ขึ้นอยู่กับความสนใจของลูกค้าในแต่ละด้าน โดยเฉพาะผลงานของศิลปินคนดังที่จัดแสดงผลงานใน The Artista Studio 1-2 สามารถจำหน่ายหมดทุกชิ้นตั้งแต่วันแรกๆ ที่มีการจัดแสดงผลงาน สำหรับจำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม Art WorkShop ที่ Paint Here Alright by Galleria Benetti จำนวนมาก, Art Learning Centre โดย IWS Thailand มีผู้สนใจสมัครเรียน ในระดับ Master Class อย่างต่อเนื่อง, และ Marche de L’art กลายเป็นสถานที่โปรดปรานของศิลปินรุ่นใหม่ๆ ที่ต้องการ เข้ามาเปิดบูธขายของ ซึ่งมียอดขายเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากเมโทร อาร์ตเป็นโครงการที่อยู่บนพื้นที่ส่วนกลางของ MRT สถานีพหลโยธินที่ผู้โดยสาร MRT และผู้ที่ชื่นชอบศิลปะสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีกิจกรรมอาร์ตที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม หลากหลายรูปแบบ ทั้ง Art Gallery ที่จัดแสดงภาพสีน้ำจากศิลปินสีน้ำระดับโลกและระดับประเทศให้ชมอย่างใกล้ชิด Art Exhibition ที่แสดงผลงานของศิลปินคนดังแนวโมเดิร์นอาร์ต พร้อมเนรมิตบรรยากาศภายในสถานีด้วยการสอดแทรก ผลงานศิลปะของศิลปินในทุกองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นกำแพง เสา ซุ้มประตูทางเข้า เป็นต้นโดยในระหว่างเดือน พ.ค. - ส.ค. นี้ เมโทร อาร์ต ได้มีการปรับเปลี่ยนผลงานศิลปะ และมาในชื่อธีมว่า Playable Art อาร์ตเล่นได้ มีจุดประสงค์เพื่อให้การมาเที่ยวชมผลงานศิลปะ สามารถสร้างคอนท็นต์สนุกๆ ให้กับตัวเอง โดยในแต่ละจุด Checkpoint และห้องจัดแสดงผลงานจะมีศิลปะของศิลปินจะเน้นรูปแบบ Interactive Art มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ART AR PLAY / ART EXHIBIT / ART PLAYGROUND / ART MUSIC / ART PROP / ART BOMB / ART WORKSHOP / ART CONTEST / ART LEARNING และ ART MARKET ซึ่งไฮไลท์ประจำซีรีย์ที่ 2 นี้ได้ศิลปินแนวสตรีทอาร์ทอย่าง ตุ๊ – ณัชพล ตุ๊เสงี่ยม หรือ The Tu!! และ พลอย – พลอยศิริ รังคดิลก หรือ Wild So Serious ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินไทยสไตล์สตรีทอาร์ท ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่ MRT พหลโยธินหนึ่งในแผนงานสำคัญในปี 2566 คือ การขยายขอบเขตของกลุ่มผู้ใช้บริการเดิมทั้ง 38 สถานี, นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติและชาวไทย โดยการเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับ Metro Art ด้วยกิจกรรมอาร์ตไฮไลท์ที่กระตุ้นให้เกิดการเดินทางมายัง MRT สถานีพหลโยธิน และสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยระบบรถไฟฟ้า MRT ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เกิดความคึกคัก และความหนาแน่นของผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า MRT และใน Metro Mall แหล่งช้อป ชิม ชิลในสถานีรถไฟฟ้า MRT ตอกย้ำคอนเซปท์ The Happy Commercial Hub Of MRT ได้เป็นอย่างดีปัจจุบัน Metro Mall เปิดให้บริการ 8 สถานี ซึ่ง BMN พยายามสร้างคาแรกเตอร์ของแต่ละสถานีให้มีจุดขายที่ชัดเจน แตกต่าง สอดคล้องกับโลเคชั่น และกลุ่มผู้โดยสารเป้าหมาย ดังนั้น Metro Art ที่สถานีพหลโยธินแห่งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้น ของการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ในสถานีรถไฟฟ้า MRT ต่อไปในอนาคตอีกด้วยMetro Art เปิดให้ผู้ที่สนใจงานศิลปะ เข้าชมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ ซีรีย์ที่ 2 Playable อาร์ตเล่นได้ ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 -21.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Metro Mall Bangkok