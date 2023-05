Happy Journey with BEM สุดล้ำ พาสายอาร์ตเปิดโลก NFT 'ปลดล็อกความชิค กับอาร์ตติสแห่งสีสัน’ กับกิจกรรม Art Journey

จากศิลปะที่เคยเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ยาก แต่ตอนนี้ใคร ๆ ก็สามารถเข้าถึงได้แล้วบนโลกดิจิทัล แถมยังสร้างรายได้มูลค่ามหาศาลให้กับศิลปินยุคใหม่ ไฮเทคขนาดนี้ไม่รอช้า พาสายอาร์ตเดินทางสู่ยุคปฏิวัติวงการศิลปะกับในโครงการ Happy Journey with BEM ณ เมโทร อาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน Art space ใต้ดินที่แรกที่เดียวในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาเริ่มต้นด้วยกิจกรรม Workshop ที่พาผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปทำความรู้จักโลก NFT Art พร้อมรับฟัง Special Talk กับศิลปินดาวรุ่งพุ่งแรง อย่างหรือเจ้าของลายเส้นสุดน่ารักในแบรนด์แฮนด์เมดของตัวเอง Need a New Needle ผู้ที่เติมเต็มสีสันให้ยิ่งสดใส และบทบาทล่าสุดกับเจ้าของนิทรรศการ Wild Playground ณ Metro Art สถานีพหลโยธินโดยคุณพลอย ได้ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์แรงบันดาลใจการเริ่มต้นวาดรูปเป็นงานอดิเรกสู่การเป็นศิลปิน NFT เต็มตัว เมื่อสายอาร์ตรู้ว่า NFT หรือ Non-Fungible Token เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้ในรูปแบบของดิจิทัลที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลงานศิลปะในรูปแบบ NFT Art พอรู้อย่างนี้แล้ว ทำเอาเหล่าสายอาร์ตฟังแล้วใจเย็นไม่อยู่ จึงร่วมกันปล่อยไอเดีย สร้างสรรค์ผลงานในแบบฉบับของตัวเองด้วยการร่วมเวิร์กชอปภาพพิมพ์ ‘Silk Screen’ โดยนำเหล่าคาแรคเตอร์แก๊งสัตว์เพี้ยนตัวการ์ตูนจากในนิทรรศการ Wild Playground มาร่วมทำเป็นลายบนเสื้อผ้า ถุงผ้าหรือแม้กระทั่ง ผ้าเช็ดหน้าของตัวเองบรรยากาศการเวิร์กชอปที่เกิดขึ้นในกิจกรรมครั้งนี้ เรียกได้ว่าสนุกสนานสุดๆ พิเศษยิ่งขึ้น! ทุกผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการ ‘Art Journey’ เติมเต็มความฝันให้ทุกท่านได้มีแกลเลอรีแสดงผลงานเป็นของตัวเองที่ เมโทร อาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม เป็นต้นไปสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป จะเป็นอะไร สามารถติดตามข่าวสารและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) : BEM Bangkok Expressway and Metro หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล 02 624 5200