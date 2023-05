BEM และ BMN พัฒนาพื้นที่สถานี MRT พหลโยธินต่อเนื่อง จัดกิจกรรมอาร์ต ซีรีย์ 2 Playable Art อาร์ตเล่นได้

BEM ผนึก BMN จัดอาร์ต ซีรีย์ 2 “Playable Art อาร์ตเล่นได้” ต่อเนื่อง หลังผลตอบรับดี Metro Art สถานี MRT พหลโยธิน เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยจำนวนมากโชว์ฝีมือ สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มมูลค่าพื้นที่ ขึ้นเท่าตัว ร้านค้าแห่จองแน่น เล็งขยายค้าปลีกสินค้ากลุ่ม Art Productนางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาเชิงพาณิชย์ และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดเผยว่า BEM ผู้ให้บริการทางด่วนและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง มีความมุ่งมั่นยืดถือ แนวคิดการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบ Sustainability ระหว่างผู้คนในสังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กรที่ สามารถเชื่อมโยงหากันอย่างไร้รอยต่อ โดยเฉพาะการนำศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างบรรยากาศ การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT หลังจากเปิดตัว Metro Art เมื่อต้นปี BEM จัดกิจกรรมให้ประโยชน์ต่อสังคม อย่างต่อเนื่องและ ได้ผลตอบรับไปในทิศทางที่ดี เช่น การจัด Art Activities เรียนศิลปะฟรีทุกวันพุธ การมอบ ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT กับโครงการ Art Trainingรวมถึง การจัดกิจกรรม Workshop ที่เกี่ยวกับศิลปะในโครงการ Happy journey with BEM และ Live Music เปิดเวทีให้ศิลปินหน้าใหม่ ทุกวันอังคาร และวันเสาร์ อาทิตย์ รวมถึงให้พื้นที่มูลนิธิออทิสติกไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ วิชาศิลปะเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดรายได้และนำไปสู่ การประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 BEM ยังเปิดโอกาสให้ประชาชน และนักเรียน ได้เข้าร่วมในกิจกรรม Art Contest ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทอีกด้วยควบคู่กับ การเปิด ประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าชมได้เข้ามาใกล้ชิดกับศิลปะผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อป สนุกมากมายในซีรีย์ 2 Concept : Playable Art อาร์ตเล่นได้"นายวิทสุวัฒน์ อำคาเพท กรรมการผู้จัดการบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) กล่าวว่า เมโทร อาร์ต นับเป็นปรากฎการณ์ใหม่ ที่ช่วยสร้างกระแสอาร์ต สเปซใจกลางกรุงให้เกิดขึ้นในวงกว้าง ซึ่งหลังจากจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ก็ได้รับความนิยมเข้าชม และร่วมกิจกรรมศิลปะ ที่จัดขึ้นเป็นจำนวนมาก ช่วยส่งผลให้กลุ่มผู้โดยสารเดิมใช้เวลาภายในสถานีเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันได้ขยายฐานไปสู่กลุ่มผู้โดยสารใหม่ ๆ ที่ตั้งใจเดินทางมาเยี่ยมชมเมโทร อาร์ต อีกด้วย ปัจจุบันยอดขายของร้านค้าภายใน Metro Mall เพิ่มขึ้น 15-25% พร้อมทั้ง ช่วยสร้างมูลค่าให้พื้นที่ค้าปลีกของ Metro Mall ในสถานีเพิ่มขึ้นเท่าตัวด้วย จากการพลิกโฉมสถานี ซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นในระบบขนส่งมวลชน ที่ไหนมาก่อน อ้างอิงจากเสียงตอบรับของร้านค้าในพื้นที่ ขณะนี้จึงมีแผนจัดสรรพื้นที่อีเว้นท์บางส่วนในเป็น Kiosk สำหรับร้านค้าที่สนใจขายสินค้าที่เป็น Art Productโดยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น คิดเป็นมูลค่าทางการตลาดที่เกิดจากการเปิดตัวเมโทร อาร์ต รวมกว่า 30 ล้านบาทในส่วนยอดขายงานศิลปะและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเมโทร อาร์ต มีทั้งเป็นไปตาม คาดและเกินเป้าที่ตั้งไว้ ขึ้นอยู่กับความสนใจของลูกค้าในแต่ละด้าน โดยเฉพาะผลงานของ ศิลปินคนดังที่จัดแสดงผลงานใน The Artista Studio 1-2 สามารถจำหน่ายหมดทุกชิ้นตั้งแต่วันแรก ๆ ที่มีการจัดแสดงผลงาน สำหรับจำนวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วม Art WorkShop ที่ Paint Here Alright by Galleria Benetti จำนวนมาก, Art Learning Centre โดย IWS Thailand มีผู้สนใจสมัครเรียนในระดับ Master Class อย่างต่อเนื่อง, และ Marche de L’art กลายเป็นสถานที่ โปรดปรานของศิลปินรุ่นใหม่ ๆ ที่ต้องการเข้ามาเปิดบูธขายของ ซึ่งมียอดขาย เป็นที่น่าพอใจโดยในระหว่างเดือน พ.ค. - ส.ค. นี้ เมโทร อาร์ต ได้มีการปรับเปลี่ยนผลงานศิลปะ และมาในชื่อธีมว่า Playable Art อาร์ตเล่นได้ มีจุดประสงค์เพื่อให้การมาเที่ยวชมผลงานศิลปะ สามารถสร้างคอนเท็นต์สนุก ๆ ให้กับตัวเอง โดยในแต่ละจุด Checkpoint และห้องจัดแสดงผลงานจะมีศิลปะของศิลปินเน้นรูปแบบ Interactive Art มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ART AR PLAY / ART EXHIBIT / ART PLAYGROUND / ART MUSIC / ART PROP / ART BOMB / ART WORKSHOP / ART CONTEST / ART LEARNING และ ART MARKET ซึ่งไฮไลท์ประจำ ซีรีย์ที่ 2 นี้ได้ศิลปินแนวสตรีทอาร์ทอย่าง ตุ๊ – ณัชพล ตุ๊เสงี่ยม หรือ The Tu!! และ พลอย – พลอยศิริ รังคดิลก หรือWild So Serious ซึ่งถือว่าเป็นศิลปินไทยสไตล์สตรีทอาร์ทที่กำลังมาแรง ในขณะนี้มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่ MRT พหลโยธิน นอกจากนี้ในส่วน Art Gallery ของ IWS (International Watercolor Society) หรือสมาคมสีน้ำโลก โดยอ.บันชา ศรีวงศ์ราช จะทำการเปลี่ยน ผลงานแสดงภาพวาด ชุดใหม่ในธีมดอกไม้ ทั้งหมดหนึ่งในแผนงานสำคัญในปี 2566 คือ การขยายขอบเขตของกลุ่มผู้ใช้บริการเดิมทั้ง 38 สถานีนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติและชาวไทย โดยการเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับ Metro Art ด้วยกิจกรรมอาร์ตไฮไลท์ที่กระตุ้นให้เกิด การเดินทางมายัง MRT สถานีพหลโยธิน และสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ ด้วยระบบรถไฟฟ้า MRT ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เกิดความคึกคัก และความหนาแน่นของผู้โดยสาร ในระบบรถไฟฟ้า MRT และใน Metro Mall แหล่งช้อป ชิม ชิลในสถานีรถไฟฟ้า MRT ตอกย้ำคอนเซปท์ The Happy Commercial Hub Of MRT ได้เป็นอย่างดีปัจจุบัน Metro Mall เปิดให้บริการ 8 สถานี ซึ่ง BMN พยายามสร้างคาแรกเตอร์ ของแต่ละสถานีให้มี จุดขายที่ชัดเจน แตกต่าง สอดคล้องกับโลเคชั่น และกลุ่มผู้โดยสารเป้าหมาย ดังนั้น Metro Art ที่สถานีพหลโยธิน แห่งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่อื่น ๆ ในสถานีรถไฟฟ้า MRT ต่อไปในอนาคตอีกด้วยMetro Art เปิดให้ผู้ที่สนใจงานศิลปะ เข้าชมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ ซีรีย์ที่ 2 Playable Art อาร์ตเล่นได้ ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 -21.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถ ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ เฟชบุ๊ก: BEM Bangkok Expressway and Metro / ทวิตเตอร์ BEM Bangkok Expressway and Metro / อินสตาแกรม: mrt_bangkok และ โมบายแอปพลิเคชัน Bangkok MRT และ เฟชบุ๊ก : Metro Mall Bangkok หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200