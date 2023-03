โฉมใหม่ Salon de Jewel ศูนย์รวมแบรนด์จิวเวลรีชั้นนำ

ดิ เอ็มโพเรียม เปิดโซนใหม่ Salon de Jewel ศูนย์รวมแบรนด์จิวเวลรีชั้นนำของเมืองไทย พร้อมนำเสนอคอลเลกชันจิวเวลรีสุดเรียบหรู ผ่านแฟชั่นโชว์สุดอลังการ ในงาน “เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ ซาลง เดอ จีเวล” บริเวณชั้น G

พบกับการนำเสนอเครื่องเพชรคอลเลกชันมาสเตอร์พีชจาก 8 ร้านจิวเวลรีชั้นนำหลากสไตล์ อย่าง Blueriver โฉมใหม่ ที่หรูหร่าสง่างาม, Chuchai ในธีม THE DIAMOND OF UNIVERSE, Gems Pavilion คอนเซ็ปต์ Celebrate Your Life, Jasmin คอนเซ็ปต์ Everyday Shining, Karat กับการออกแบบที่ไร้กาลเวลา, Rajdamri Gems คอนเซ็ปต์ Your Luxury Home, Sincere Jewelry โฉมใหม่ และ S.Maneephand กับการตกแต่งแบบ Symmetrical ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ผ่านนางแบบระดับแนวหน้า อาทิ อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์, อจิรภา ไมซิงเกอร์, จุติพร อรุณโชติ, เดน่า สโลซาร์ และพิมพ์ณารา ฟอนซูร์มูเล็น เป็นต้น ในแฟชั่นลุคของ ASAVA