เดอะมอลล์ กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลใหญ่ จากเวที “2022 ASIA INFLUENTIAL BRANDS AWARDS”

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ดำเนินการบริหารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และเอ็ม ไลฟ์สโตร์, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับมาตรฐานศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าสู่ระดับโลก การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งระดับโลก และระดับเอเชีย ล่าสุด เดอะมอลล์ กรุ๊ป คว้า 2 รางวัล จากเวที “2022 ASIA INFLUENTIAL BRANDS AWARDS” ในงาน “2022 ASIA CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY” คือ รางวัล “TOP INFLUENTIAL BRANDS” ในฐานะสุดยอดแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลต่อผู้บริโภคสูงสุดแห่งปี 2565 สาขา DEPARTMENT STORE และคุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัลผู้นำดีเด่น ด้านการบริหารแบรนด์ “OUTSTANDING LEADERS” ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนองค์กร ในฐานะผู้วางกลยุทธ์ทางการตลาดทรงประสิทธิภาพ และยกระดับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ให้เป็นศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าระดับแนวหน้าของวงการค้าปลีกเอเชียนางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (MISS VORALAK TULAPHORN : CHIEF MARKETING OFFICER, THE MALL GROUP CO., LTD.) กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้รับ 2 รางวัล จากเวที “2022 ASIA INFLUENTIAL BRANDS AWARDS” คือ รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากที่สุดแห่งปี 2565 สาขา DEPARTMENT STORE “TOP INFLUENTIAL BRANDS” ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่ครองใจคนไทย และตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าสู่ระดับโลก พร้อมเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ และมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า สำหรับ รางวัลผู้นำดีเด่น ด้านการบริหารแบรนด์ “OUTSTANDING LEADERS” ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ไม่ใช่เฉพาะแค่ตนเองเท่านั้น แต่คือรางวัลแห่งความมุ่งมั่น ทุ่มเท ของ TEAMWORK ทุกคน ที่ต้องการจะพัฒนา เดอะมอลล์ กรุ๊ป ให้เป็นศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคอย่างแท้จริง”ทั้งนี้ รางวัล “TOP INFLUENTIAL BRANDS” และรางวัล “OUTSTANDING LEADERS” จากเวที “2022 ASIA INFLUENTIAL BRANDS AWARDS” ในงานประกาศรางวัล ASIA CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY นับเป็นการมอบรางวัลใหญ่แห่งปี ที่จัดทำขึ้นใน 6 ประเทศทั่วเอเชีย จัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 10 แล้ว โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ จำกัด องค์กรวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญการสำรวจข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดเกี่ยวกับแบรนด์สินค้า และผู้บริโภคในเอเชียด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จากประเทศสิงคโปร์ และ บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จํากัด ประเทศไทย ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารแบรนด์และภาพลักษณ์องค์กร โดยแบรนด์ที่ได้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้เป็นผลมาจากเสียงของผู้บริโภคจากการทำวิจัย จำนวนกว่า 1000 ชุด ในกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีอายุระหว่าง 24-39 ปี ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม โดยให้ความสำคัญและมอบรางวัล ให้แก่ธุรกิจที่สามารถขยายกิจการ ทำผลประกอบการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมอบรางวัลแก่ผู้บริหารที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่นผลักดันให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆซึ่งผลสำรวจ ได้จัดทําขึ้นในกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฏาคมปี 2565 อีกทั้งเป็นรางวัลที่มีเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกอย่างเข้มข้น โดยคณะผู้บริหารภายในบริษัท อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ เท่านั้น นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจยิ่ง ที่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ทั้ง 2 รางวัล ซึ่งถือเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับชาวเดอะมอลล์ กรุ๊ปทุกคน ให้มุ่งมั่น ทุ่มเท และไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาธุรกิจรีเทลอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เพื่อมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ดังที่เรายึดมั่นตลอดมา และตลอดไป” คุณวรลักษณ์ กล่าวปิดท้าย