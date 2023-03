กิน เที่ยว ช้อป ชิล จัดเต็ม 10 วันที่งาน “AMAZING Big Holiday 2023 x เปรี้ยวปาก @SiamAMAZINGPark”

ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัท สยามพาร์คซิตี้ จำกัด เปิดเผยว่า การจัดงาน “AMAZING Big Holiday 2023 x เปรี้ยวปาก @SiamAMAZINGPark” จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ THE BEST of AMAZING เพื่อสร้างความสุขให้ชาวกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงได้มาสัมผัสกับประสบการณ์ในแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสยามอะเมซิ่งพาร์ค ในโซนบางกอกเวิลด์ ซึ่งได้รวมความเป็นที่สุดของกรุงเทพมหานครไว้ที่นี่ที่เดียว

ภายในงาน “AMAZING Big Holiday 2023 x เปรี้ยวปาก @SiamAMAZINGPark” ประกอบด้วยไฮไลต์ 6 โซนกิจกรรม ได้แก่ โซนที่ 1 : พาหุรัด โซนที่รวม Street Food ร้านดังที่คัดมาแล้วจากออร์เดอร์สุดปัง การันตีความอร่อยระดับแนวหน้าจากรายการเปรี้ยวปากมารวมไว้ที่นี่ โซนที่ 2 : สำเพ็ง จัดเต็มร้านค้าคุณภาพ อุดหนุนสินค้า OTOP SME วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ศิลปาชีพ ฯลฯ ของใช้ สินค้าแฟชั่น งานฝีมือ รวมของดีมาไว้อย่างครบครัน โซนที่ 3 : Chinatown แหล่งรวมร้านอาหารสไตล์เยาวราช สินค้าสุดปัง และนวดคลายเส้นสุดฟิน โซนที่ 4 : อนุสาวรีย์ สนุกสุดหรรษากับเกมงานวัด อาทิ ปาโป่ง, ยิงปืน, โยนห่วง, สอยดาว, เวที Street Show in Bangkok World, ดนตรีเปิดหมวก, Juggling show, Bozo ขายาว, บิดลูกโป่ง โซนที่ 5 : เสาชิงช้า พบกับสินค้า OTOP สินค้าออร์แกนิกกว่า 45 ร้านค้า พร้อมกิจกรรมพิเศษ! รำวงเกี้ยวสาว (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคเพื่อการกุศล) อีกด้วย โซนที่ 6 : Bangkok Theater หลบร้อน นอนดูหนัง เพลิดเพลินยามค่ำคืนกับหนังดังที่คุณคิดถึง

ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทม์ บรอดคาสท์ จำกัด ผู้ผลิตรายการเปรี้ยวปาก เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงาน “AMAZING Big Holiday 2023 x เปรี้ยวปาก @SiamAMAZINGPark” ในครั้งนี้ รายการเปรี้ยวปากได้คัดร้านอร่อยจากทั่วไทยที่อร่อยเด็ดมาไว้ให้ช้อป ชิม ชิล ในที่เดียว ได้แก่ ร้านบ้านหนุน ขาหมูซัวเถา เมนูยอดฮิตติดลมบน ใครอยากชิมขาหมูหมั่นโถวซัวเถาที่อร่อยเด็ด เนื้อนุ่มๆ น้ำจิ้มรสแซ่บ กินคู่กับหมั่นโถวต้องมาลอง ร้านเลอรส ลูกชิ้นเนื้อแน่น แป้งน้อย กรอบเด้งสู้ฟัน กับน้ำจิ้มแซ่บสามรส ร้านไก่กะทิปักษ์ใต้ทรงเครื่องแม่แดง ไก่ย่างสูตรเด็ดจากปักษ์ใต้ น้ำจิ้มเข้าเนื้อ รสชาติถึงใจ ไก่ย่างที่ประยุกต์มาจากไก่กอและ นำมาปรุงรสจนอร่อยติดปาก ถึงรสชาติเครื่องแกงสมุนไพร ร้านเฮียหมู สะเต๊ะ หมูสะเต๊ะสูตรโบราณ หมูนุ่ม หอมกะทิ ไม้ใหญ่ ไร้มัน สะอาด รสชาติเข้มข้น กินคู่น้ำจิ้มสูตรเด็ดรับรองไม่ผิดหวัง ร้านน้าติ ผัดไทย หอยทอด ใครชอบกินผัดไทยต้องร้านนี้เลย อร่อยกลมกล่อมเเบบไม่ต้องปรุง ส่วนหอยทอดจัดมาเเบบกร๊อบกรอบ ใส่หอยเเบบจุกๆ กินคู่กับน้ำจิ้มรสชาติเข้มข้น ร้านกินกิน ทาโกะยากิ ใครเลิฟทาโกะยากิต้องเเวะมาที่ร้านนี้เลย มีไส้ให้เลือกหลากหลาย จัดเต็มเเน่นๆ ทุกลูก แป้งนอกกรอบ รสชาติอร่อย

ส่วนสายหวานต้องไม่พลาด! เมนูขนมแสนอร่อย ได้แก่ ร้านโอเคโฮมเมด หนมฟู เมืองสุพรรณบุรี ของอร่อยของดีเมืองสุพรรณ มาชิมได้ที่งานนี้ กลิ่นหอม อร่อย เนื้อฟูนุ่ม กินทีไรพาให้ใจฟู ร้านขนมบ้าบิ่นมะพร้าวน้ำหอมองค์พระปฐมเจดีย์ตลาดซอย 7 ขนมบ้าบิ่นร้านดังนครปฐม ทำสดใหม่ร้อนๆ จากเตาทุกชิ้น แป้งหอมนุ่ม หนุบหนับ มะพร้าวแน่นๆ หวานกำลังดี กัดไปคำไหนก็ฟิน ร้าน NANAKEเก๊กฮวย ร้านเก๊กฮวยในตำนาน เสิร์ฟความหวานหอมแบบยกขวด ดื่มแล้วสดชื่น ดับกระหาย อยากสัมผัสรสชาติเก๊กฮวยแบบคูลๆ ต้องลอง ร้านสถานี Me มัน เมนูมันเผาฮอตสุดตอนนี้! เผาโชว์ไฟลุกกันหัวต่อหัว ท็อปด้วยข้าวโพดหวานๆ แล้วโรยชีสแน่นๆ เยิ้มๆ สุดฟิน ร้านชื่นใจ by Joy เครื่องดื่มสุดสดชื่นจากสาวสวย คุณจอย-รินลณี ออกบูทที่ไหนแฟนคลับก็ให้การตอบรับอย่างดี มาพร้อมสติกเกอร์อะโรมากลิ่นมินต์สำหรับติดแมสก์เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้หายใจโล่ง ร้านนายกอล์ฟปาท่องโก๋ ปาท่องโก๋ต่อแถว! ขายดี ออร์เดอร์ล้นทุกอีเวนต์ ทอดสดใหม่ ชิ้นใหญ่ แป้งนุ่ม กรอบนอก ไม่อมน้ำมัน จิ้มกินกับสังขยาหรือนมข้นหวานบอกเลยฟินมาก

ศิลปินดาราดังคับคั่ง พร้อมฟรีคอนเสิร์ตและเงาเสียงสุดปัง นำโดย เต๋อ-ฉันทวิชช์, จอย-รินลณี, อร-พัทธ์ธีรา, มิว-ศุภศิษฏ์, บอนซ์-ณดล, เงาเสียงติ๊กชีโร่, INDIGO, เงาเสียงตั๊กเเตน-ชลดาและตูน บอดี้สแลม, เงาเสียงปาล์มมี่, ไรอัน ไมค์หมดหนี้, เต๋า-ทัศนัย, เงาเสียงเบิร์ด-ธงไชยและแอ๊ด คาราบาว, ตรี-ชัยณรงค์ เป็นต้น