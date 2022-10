“Gourmet Foodie Fest 2022” ความอร่อยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จากร้านดังศิษย์เก่า “เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต”

สายกินและนักช้อปเตรียมปักหมุดไว้เลย! เทศกาลอาหารอร่อยกลับมาแล้ว นิตยสาร Gourmet & Cuisine จัดงาน

ยกขบวนร้านเด็ด ร้านดัง เมนูอร่อยสุดฟิน ต้อนรับเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี เสริมทัพความอร่อยแบบเอ็กซ์คลูซีฟ กับร้านดังศิษย์เก่า

มาให้ได้ช้อปชิมในที่เดียว พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมเวิร์กช็อปตลอดทั้งงาน ในวันที่ 20-23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-21.00 น. ณ Central Court ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Gourmet & Cuisine เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงาน “Gourmet Foodie Fest 2022” ทางนิตยสาร Gourmet & Cuisine ได้ร่วมกับ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (Le Cordon Bleu Dusit) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Classy Party with Le Cordon Bleu Dusit” โดยมีความตั้งใจที่อยากให้ทุกท่านได้ซื้อหาช้อปปิ้งอาหารและเครื่องดื่มพรีเมียมท่ามกลางบรรยากาศชิลๆ สบายๆ สุด Classy เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองในช่วงส่งท้ายปี ได้รวบรวมร้านอาหารอร่อยครบครันจากทั่วไทย ทั้งเมนูอาหารคาว-หวาน และเครื่องดื่ม อีกทั้งยังมีสินค้าสุดพรีเมียมที่เป็นไอเทมยอดนิยมสำหรับจัดปาร์ตี้ไว้มากมาย เพื่อเติมสีสันในช่วงเวลาแห่งความสุข นอกจากนี้ยังสามารถซื้อเป็นของขวัญของฝากสุดพิเศษในช่วงปลายปีนี้ได้อีกด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ที่ได้รวม 15 ร้านดังจากศิษย์เก่าฯ มาไว้ในที่เดียว อาทิ ร้านฮ่อยจ๊อปูทะลัก by เชฟกีส เมนูฮ่อยจ๊อปูทะลักเป็นฮ่อยจ๊อปูเน้นๆ ทานคำไหนก็เจอปูล้นๆ รสชาติกลมกล่อม ร้านนายอ้วนเย็นตาโฟบะเต็ง เสาชิงช้า กับหลากหลายเมนู เช่น Yentafo Nachos ผสมผสานระหว่างนาโชซอสชีสและซอสเย็นตาโฟต้มยำที่เข้ากันอย่างลงตัว และ Prawn Senbei ขนมเซมเบ้สไตล์ญี่ปุ่น ร้านโฉมยง (Chomyong) ขนมชั้นใบเตยเนื้อนุ่มหนึบ รสหวานกำลังดี หอมน้ำใบเตยเข้มข้น ไม่แต่งกลิ่น ร้านละออ (Laor) กับชุดข้าวแช่ (นอกฤดู) ที่มาพร้อมเครื่องเคียงถึง 10 อย่าง ผสานรสชาติความอร่อยและเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบไทยแท้

ส่วนสายคาเฟ่ต้องไม่พลาด ร้านเบิร์ค แอนด์ บูลองเช่ (Beurre & Boulanger) ร้านครัวซองต์ กาแฟ และขนมอบสไตล์ฝรั่งเศสที่เลือกใช้วัตถุดิบนำเข้าโดยเชฟเบเกอรี่ในย่านเมืองเก่าแปดริ้ว ยังมีร้านติ๋นคาเฟ่ (Tin Café) กับเมนูซิกเนเจอร์ ติ๋นนมพ่นไฟ และชานมติ๋นพ่นไฟ ร้านกุล พาทิสเซอรี่ (Kul Pâtisserie) เมนูครัวซองต์แช่แข็งที่ใช้วัตถุดิบนำเข้า รสชาติแบบดั้งเดิม สูตรไม่ซ้ำใคร ร้าน Babekery กับเมนูเค้กเด้งดึ๋งสูตรโบราณจากไต้หวันหลากหลายรสชาติ

นอกจากนี้ยังมีร้านเมนูอร่อยเด็ดหลากหลายร้านให้ได้มาลิ้มลอง อาทิ ร้าน Vie & Co Charcuterie ชาร์กูเตอรีเสิร์ฟพร้อมชีสอย่างดีนำเข้าจากหลายประเทศ ผลไม้อบแห้ง ถั่ว และไวน์ จัดเรียงมาในกล่องอย่างสวยงาม ร้าน The Cheese Baron กับเมนูแนะนำ กรีกโยเกิร์ต โยเกิร์ตพร้อมดื่มไม่ผสมน้ำตาล รวมถึงชีสต่างๆ รสชาติแบบต้นตำรับ ร้าน PAPA-T พริกทอดกรอบเผ็ดน้อยมาพร้อม 4 รสชาติอย่างรสต้มยำ ดั้งเดิม บาร์บีคิว และชีส ร้าน Sip me เครื่องดื่มสูตรผักผลไม้ธัญพืชรวม 19 ชนิด คุณภาพสูง ร้าน Mahouse Cafe & Space เมนู Sweet Potato Bun มันหนึบแป้งยืดไส้มันหวานญี่ปุ่นแท้ มีทั้งรสออริจินอล และช็อคโกแลตลาวา

ภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปและสาธิตสอนทำอาหาร เครื่องดื่มสุดรังสรรค์ที่ไม่ควรพลาด จัดเต็มตลอด 4 วัน อาทิ

โปรโมชันพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้น! เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาทขึ้นไป สามารถนำใบเสร็จมาแลกลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษภายในงานฯ

Gourmet Foodie Fest 2022 ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-21.00 น. ณ Central Court ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.gourmetandcuisine.com , Facebook : Gourmet&Cuisine

• สาธิต Coffee & Good Spirits by UCC• Workshop Infused Olive Oil at Home• Workshop Wine Tasting and Food Pairing (Thai Cuisine) จาก Le Cordon Bleu Dusit• Workshop Cake Painted Workshop (Pastry) จาก Le Cordon Bleu Dusit• สาธิต Vie & Co Charcuterie• Workshop Flower Butter Cream บัตเตอร์ครีมดอกไม้ (Pastry) จาก Le Cordon Bleu Dusit• Workshop Icing Cookie จาก Le Cordon Bleu Dusit