ชอปตัวปลิวที่งาน “โฮมโปร ลีฟวิ่ง เอ็กซ์โป” มหกรรมสินค้าเรื่องบ้านเอาใจคนเมือง ลดสูงสุด 70%

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มการตลาด บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือโฮมโปร เผยว่า การจัดงานโฮมโปร ลีฟวิ่ง เอ็กซ์โป ครั้งนี้ถือเป็นงานอีเวนต์ครั้งแรกกับมหกรรมสินค้าเรื่องบ้าน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Thailand First Innovation” ที่จะนำสินค้าเทคโนโลยีสุดล้ำ มาตอบทุกไลฟ์สไตล์คนเมืองพร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งบ้านกับ Room Solution หลากหลายไอเดีย สวยทันเทรนด์ หลากหลายแบรนด์ดังบนพื้นที่แห่งใหม่ใจกลางเมือง พบขบวนสินค้าเรื่องบ้านพาเหรดกันมาให้ชอปหลากหลาย สินค้านวัตกรรม เทคโนโลยีมากมาย พร้อมพบกับสินค้าจากแบรนด์ Casarte เครื่องใช้ไฟฟ้าสไตล์ลักชัวรี ครบทั้งดีไซน์ และฟังก์ชัน ตอบโจทย์ Lifestyle คนรุ่นใหม่สุดๆ ที่จะนำสินค้ามาเปิดตัวในงานนี้เป็นที่แรก และให้ชอปกันอย่างจุใจ ตอบสนองทุกแรงบันดาลใจให้คนเมือง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องกรองน้ำ เครื่องนอน อุปกรณ์ครัว ของแต่งบ้าน ครบครันฟังก์ชันใช้ชีวิตยุคใหม่อย่างโปรไปกับสินค้า HOME ENTERTAINMENT & GAMING, COFFEE LOVER, EASY LAUNDRY, STUDY AT HOME, WORK FROM HOME เปิดประสบการณ์ใหม่ ปรับฟังก์ชันบ้านเพื่อการใช้ชีวิตในเมืองที่ง่ายขึ้นอย่างมือโปรพบโปรโมชันลดสุดคุ้มในงานแบบไม่อั้น ต่อที่ 1 กดปุ๊บ...ลดเลย คูปองส่วนลดรวมสูงสุดมูลค่า 12,000 บาท ต่อที่ 2 สมัครสมาชิกใหม่ พร้อมดาวน์โหลด Homecard Application รับคูปองส่วนลด 100 บาท ต่อที่ 3 ใบเสร็จงานมหกรรมหนังสือระดับชาติมีค่าอย่าทิ้ง รับฟรี E-Coupon 100 บาท เพียงลูกค้านำใบเสร็จมาแสดงที่จุด Download Homecard Application ต่อที่ 4 ลดบวกรับเพิ่มสูงสุด 8% กับบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินั่มต่อที่ 5 ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 35% ลดได้ทุกชิ้นทุกแผนกทั้งงาน จากบัตรโฮมคาร์ดและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ต่อที่ 6 ผ่อนแรง 0% นานสูงสุด 12 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ต่อที่ 7 ชอปครบรับฟรี บัตรของขวัญโฮมโปร มูลค่าสูงสุด 40,000 บาท รับเพิ่มคูปองที่พัก Chick Resort @เขาค้อ มูลค่า 500 บาท (จำนวนจำกัด) เมื่อชอปตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จรวมมูลค่าสูงสุด 3,000 บาท พร้อมให้บริการที่แรกกับ HomePro Pay Later ชอปก่อน ผ่อนทีหลัง ด้วยวงเงินสูงสุด 100,000 บาท สมัครง่ายๆ เพียงแสดงบัตรประชาชนรู้ผลใน 15 นาทีสัมผัสช่วงเวลาสุดฟิน เดินชอปตัวปลิวได้ของครบ กับโปรพิเศษจัดส่งฟรี เมื่อชอป 500 บาทขึ้นไป (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล) พร้อมจัดเต็มโปรโมชันลดสุดคุ้มอีกมากมาย พลาดไม่ได้ โปรสุดคุ้ม เปิดแอปโฮมการ์ด แลกคะแนนชอป กิน เที่ยวสุดคุ้มออกคนละครึ่ง ชอปสินค้าเรื่องบ้านทุกชิ้นราคาเดียว 99 บาท ใช้คะแนนแลกซื้อกินอาหารอร่อยร้านดัง ลดสูงสุด 50% พร้อมเที่ยวจุใจพักโรงแรมหรู แลกซื้อในราคาลดสูงสุด 50% อย่าลืม มาจับจองสินค้านาทีทอง สั่งซื้อผ่าน LIVE บนเฟซบุ๊กและไลน์โฮมโปรพร้อมพบกับทัพดาราศิลปินชื่อดังเข้าคิวพบปะสาวกแฟนคลับ 13 ต.ค.65 พบกับ พีเค - ปิยะวัฒน์ 15 ต.ค.65 พบกับ กระติ๊บ - ชวัลกร 16 ต.ค.65 พบกับ บอย - ปกรณ์ 22 ต.ค.65 พบกับ โอบ - โอบนิธิ 23 ต.ค.65 พบกับแตงโม - พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน และกิจกรรมอีกมากมาย ปักหมุดเลยที่ FB : HomePro Thailand และ Line : HomeProชอปเรื่องบ้านคุ้มค่า รู้ใจทุกความต้องการคนเมือง พบกันในงาน “โฮมโปร ลีฟวิ่ง เอ็กซ์โป” ครั้งแรกที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 8 ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2565-23 ตุลาคม 2565 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น ของทุกวัน