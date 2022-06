สานฝัน 4 ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ จัดดิสเพลย์บนห้างกลางเมือง

โครงการนี้เป็นแคมเปญระดับนานาชาติ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดดีไซเนอร์ไทยให้ได้รับโอกาสและเติบโตในวงการแฟชั่น เพราะช่วงโควิดดีไซเนอร์ส่วนใหญ่เน้นขายของออนไลน์ และขาดประสบการณ์ในการเจอลูกค้า และบริหารจัดการธุรกิจในมิติที่กว้างขึ้นบนช่องทางที่หลากหลาย โว้ก ประเทศไทย จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการให้สอดคล้องไปกับยุคสมัย โดยนอกจากจะให้ความรู้ในด้านการทำธุรกิจแล้ว ยังร่วมกับ สยามเซ็นเตอร์ ให้โอกาสแบรนด์ที่เข้ารอบได้มีหน้าร้านขายของจริงเป็นเวลา 1 เดือน ทั้งยังมีการสร้างสรรค์สินค้าคอลเลกชันพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Diversity” หรือความหลากหลาย พร้อมกิจกรรมโปรโมทแบรนด์ของตัวเอง เพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการรังสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกๆ อาทิตย์ที่ร้าน Vogue Who’s On Next Pop Up Shop หมุนเวียนแบรนด์ไปจนครบทั้งหมด 4 แบรนด์อีกด้วย

งานนี้เหล่าคนดังในแวดวงแฟชั่น อย่าง วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, พลพัฒน์ อัศวะประภา, ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, อารักษ์ อมรศุภศิริ, ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ, อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, ณดล ล้ำประเสริฐ, วริศรา ยู, มชณต สุวรรณมาศ, จิรัชยา ศิริมงคลนาวิน ฯลฯ ต่างมาร่วมผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย