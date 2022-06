“โลตัส อาร์ต เดอ วีฟ” อวดงานหัตถศิลป์ชั้นสูง ผ่านคอลเลกชันไม้เท้าสุดล้ำค่า

พร้อมชมนิทรรศการภาพถ่ายของ 6 เซเลบริตีชื่อดัง ที่มาร่วมถ่ายทอดสไตล์อันโดดเด่นผ่านไม้เท้าคอลเลกชันพิเศษนี้ ได้แก่ นิกกี้ วอน บูเรน, พลพัฒน์ อัศวะประภา, ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร, วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ และตรีชฎา เพชรรัตน์ ที่ โลตัส อาร์ต เดอ วีฟ บูทีค โรงแรมโฟร์ซีซันส์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ภายในงานอบอวลไปด้วยเหล่าเซเลบริตีชื่อดังที่มีใจรักงานศิลปะ อย่าง เจย์-จริยดี สเปนเซอร์, นันทมาลี ภิรมย์ภักดี, ดวงแก้ว ภักดีภูมิ, กรองกาญจน์ ชมะนันทน์, สิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา, สมบัษร ถิระสาโรช, สุพรทิพย์ ช่วงรังษี, ริก้า ดีล่า, สุวดี พึ่งบุญพระ, นลินี วรวงศ์วสุ, สิริโสภา จุลเสวก, ภัทราวรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, อัครรัฐ วรรณรัตน์, ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์, ฟา เบเนเดทตี้, วราลี สมศักดิ์, รัตน์ มณีรัตน์, มธุริน พสวงศ์, ดร.วิชเรศ บุญจิตต์พิมล, ณัฐสิมา ศิริสุนทร, แม้นวาด นาครทรรพ และอีกมากมาย

ไฮไลท์ของคอลเลกชัน “The Wild Animals. The Capsule Collection featuring Canes by Lotus Arts de Vivre and Mr. Polpat Asavaprapha” คือ ยังคงเอกลักษณ์งานช่างศิลป์ของแบรนด์ โลตัส อาร์ต เดอ วีฟ เอาไว้ โดยมีจุดเด่นคือ หัวของไม้เท้าที่ออกแบบมาเป็นหัวสัตว์ประเภทต่างๆ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายเก่าแก่ ไม่ว่าจะเป็น เสือ, สิงโต, ม้า, มังกร, นกอินทรี, เป็ด, จระเข้ และลิง ผสมผสานกับเอกลักษณ์ของ “พลพัฒน์ อัศวะประภา” ที่มีทั้งความทันสมัยและความโก้หรู ถ่ายทอดสู่ไม้เท้ารุ่นพิเศษ 15 ดีไซน์ที่ผสานความร่วมสมัย หรูหรา และใช้งานได้จริงเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ