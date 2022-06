“กัสจัง” เปิดนิทรรศการโชว์ภาพเด็ดคว้ารางวัลชนะเลิศเวทีที่อเมริกา

นับเป็นอีกครั้งที่เยาวชนไทยได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีสากลระดับโลก โดยครั้งนี้เป็นผลงานภาพถ่ายของ จิรันธนิน เธียรพัฒนพล หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “กัสจัง” ยูทูบเบอร์หนุ่มน้อยวัย 18 ปี เจ้าของเพจ “Gutjang's Life – โลกของกัสจัง” ที่มีผู้ติดตามในโลกออนไลน์กว่า 600,000 คน ซึ่งกัสจังได้ส่งผลงานชื่อ “When Fish Fly” ไปคว้ารางวัล Gold Key จากงานประกวดภาพถ่ายเวที Scholastic Art & Writing Awards 2022 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา.. ทั้งยังได้รับเชิญไปจัดแสดงผลงาน ณ Gallery Aferro ที่เมืองนวร์ก (Newark) ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และครั้งนี้กัสจังได้นำภาพถ่าย “When Fish Fly” มาจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายงานแรกของตัวเอง ในชื่อนิทรรศการชุด "Our Moment in Mine” By Gut Thianpatthanapol โดยในพิธีเปิดงานแสดงภาพถ่ายของกัสจังครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคนดังในแวดวงช่างภาพและเซเลบริตี้ร่วมงานมากมาย อาทิ อุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล, ทวีพงษ์ ประทุมวงษ์, มิลกี้-จิราภา ลักษณวิศิษฏ์, มิ้นท์-ณิชชา บุณยากร, ป้อ-ปุญญพัฒน์ ถนอมกุล, นุช-นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, พิมพิ์ญาดา โฆษิตนันทพงศ์ และ จิ-จิราภรณ์ อังคเศกวิไล เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานนิทรรศการแสดงภาพถ่ายได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 14 กรกฎาคม 2565 ณ Creator Hub, Madi BKK, ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ นอกจากนี้หลังการจัดงานจะเปิดให้ผู้สนใจได้ร่วมประมูลภาพถ่ายทั้ง 8 ภาพผ่านทางเฟซบุคแฟนเพจ Gutjang's Life – โลกของกัสจัง โดยรายได้จากการประมูลไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้ “มูลนิธิอุ่นใจ” (Warm Hearth Foundation).. ติดตามรายละเอียดการประมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB: https://www.facebook.com/gutjangslife

งานแสดงภาพถ่ายของ กัสจัง-จิรันธนิน เธียรพัฒนพล จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ "Our Moment in Mine” จัดแสดง 8 ภาพถ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของความบังเอิญที่ไม่อาจคาดเดา ถ่ายทอดผลงานให้ออกมาในรูปแบบของความแตกต่าง (Contrast) ของสองวัฒนธรรมแห่งซีกโลกตะวันออกกับตะวันตกเพื่อสื่อมุมมอง (Perspective) ที่ได้จากการใช้ชีวิตที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา บันทึกทุกช่วงเวลาที่มีคุณค่าจากทุกทริป ทุกสถานที่ที่ไปเยือน จากจุดเริ่มต้นของภาพถ่ายด้วยกล้องฟิล์มม้วนแรก “Meat Market, 2020” ที่ตลาดแม่เหียะ สู่ภาพที่คว้ารางวัลระดับสากล “When Fish Fly” ภาพปลาเทร้าท์บินเหนือทะเลสาบ White Lake ในเมือง Blain รัฐนิวเจอร์ซี ที่ได้รับรางวัล Gold Key จากเวที Scholastic Art & Writing Awards 2022