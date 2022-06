นิทรรศการ Art Installation ถ่ายทอดอิสระแห่งความงาม “The Beauty of Self Xpression by โบเยอรมัน”

ช่วงเวลาในการสร้างความประทับใจแรกพบนั้นเกิดขึ้นเพียงแค่ 7 วินาทีแรกเท่านั้น ดังนั้น “ใบหน้า” คือประตูด่านแรกที่เปรียบดั่งงานศิลปะชิ้นเอกที่ถูกสร้างสรรค์ให้สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละคน Merz Aesthetics Thailand (เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย) บริษัทผู้นำด้านนวัตกรรมความงามระดับโลก นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องอัลเทอร่าและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในคลินิกเสริมความงาม เปิดตัวแคมเปญ “The Beauty of Self Xpression by โบเยอรมัน” นวัตกรรมการลดริ้วรอย เพื่อเสริมความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองให้โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร ดั่งงานศิลปะชิ้นเอกที่มีชิ้นเดียวในโลก ผ่านนิทรรศการแสง สี จาก 27 JUNE Studio สะท้อนความงดงามและคุณค่าในตัวเอง ณ ชั้น G ศูนย์การค้า สามย่านมิตรทาวน์

โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ขวัญจิรา วงศ์เกียรติขจร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนัง ดูแลเรื่องผิว และการปรับรูปหน้าจาก Thera Clinic มาอัปเดตเทรนด์ความงาม 2022 เน้นเรื่อง Natural, Fast, Safety พร้อมด้วย มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, โยเกิร์ต-ณัฐฐชาช์ บุญประชม และเซเลบริตี้ จุ๋ย-จรสพรรณ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา, พันช์-ภัคญดา ชุติดนัยกุล, มิ้นท์-ณิชชา บุญยากร, ปอนด์-หฤทัย ไชยยันต์ ณ อยุธยา, โอบอุ้ม-รัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา, เอย-กรณ์วิภา โชติกเสถียร ฯลฯ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเสริมความงามด้วยโบเยอรมัน ณ ชั้น G ศูนย์การค้า สามย่านมิตรทาวน์

เภสัชกรหญิง กิตติวรรณ รัตนจันทร์ ผู้บริหารสูงสุด เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย เผยว่า The Beauty of Self Xpression by โบเยอรมัน จัดขึ้นเพื่อต้องการตอกย้ำจุดยืนที่ว่า Confidence to be ซึ่งคือการที่เราไม่เพียงแต่นำเสนอนวัตกรรมความงามเท่านั้น แต่เราเชื่อในเรื่องของความมั่นใจ เข้าใจ อยู่เคียงข้างคนยุคใหม่ อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลและพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ให้ความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายในส่องประกาย กล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ โดยเราเป็นเสมือนผู้ช่วยที่คอยคัดสรรนวัตกรรมทันสมัย เสริมความมั่นใจให้ทุกคนดูดีในแบบตนเอง อย่างไรก็ตามการเลือกตัวช่วยเสริมความมั่นใจ ควรเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ เราเลือกเดินเข้าคลินิกความงามก็เพื่อวามมั่นใจ ดังนั้นหลังจากเดินออกมาก็ต้องมั่นใจไร้กังวลว่าจะไม่เกิดอันตรายใดๆ โดยปัจจัยที่จะช่วยให้มั่นใจว่าสิ่งที่เลือกนั่นปลอดภัย สังเกตได้จากมาตรฐานการรับรองที่น่าเชื่อถือ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

แพทย์หญิงขวัญจิรา วงศ์เกียรติขจร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนัง ดูแลเรื่องผิว และการปรับรูปหน้าจาก Thera Clinic เผยถึงเทรนด์ความงามปี 2022 เน้นสวยแบบธรรมชาติ สวยด้วยอัตลักษณ์ของตัวเอง เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด โดยได้นิยามความสวยไว้ 3 มิติ คือ สวยธรรมชาติ (Natural) น้อยแต่มาก เน้นเสริมแต่งน้อยๆ ดูเป็นธรรมชาติ แสดงสีหน้าได้ทุกอารมณ์ สวยแบบรวดเร็ว (Fast) เป็นมิติที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่รีบเร่ง ทุกคนอยากเติมเต็มความสวยแบบไม่ต้องใช้เวลานานกว่าทุกอย่างจะเข้าที่ และสวยปลอดภัย (Safety) เรื่องของการดื้อโบ เป็นปัญหาที่ไม่ว่าจะสาวๆ หรือหนุ่มๆ ท่านไหนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น ซึ่งหากเกิดอาการดังกล่าวอาจต้องทิ้งช่วงจนกว่าอาการดื้อโบจะหายไป ดังนั้นการสวยแบบปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากๆ จึงควรเลือกโบบริสุทธิ์ที่ลดโอกาสในการดื้อโบเพราะถ้าเริ่มต้นดี ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง นอกจากนี้ ทางด้านการใช้โบสำหรับเสริมความงาม ได้แก่ การลดเลือนริ้วรอยบริเวณใบหน้า และการปรับลดรูปหน้าให้ดูเข้ารูปขึ้น ก็ยังได้รับความนิยมอยู่และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนเริ่มเข้ามาเสริมความงามกันเร็วขึ้นโดยมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตัวแลตัวเอง และเทรนด์ล่าสุดในปัจจุบันการฉีดโบยังสามารถไปช่วยเสริมเรื่องคุณภาพผิวได้อีกด้วย เช่น ช่วยลดความมันบนใบหน้า แต่งหน้าติดทนมากยิ่งขึ้น รูขุมขนแลดูเล็กลง แล้วยังช่วยปกป้องผิวเมื่อเจอแสงยูวี ช่วยให้ไม่หมองคล้ำ ซึ่งมีประโยชน์ต่อผิวมากกว่าที่หลายๆ คนคิดไว้เสียอีก