“ต้าเหนิง-กัญญาวีร์” แบรนด์แอมบาสเดอร์ลังโคม ประเทศไทย นำทีมเซเลบตบเท้าเปิดงาน “LANCÔME HAPPINESS” From Paris To Bangkok สัมผัสนครปารีส แลนด์มาร์คสุดพิเศษใจกลางกรุงเทพฯ

ลังโคม (LANCÔME)แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสจัดงาน “LANCÔME HAPPINESS” From Paris To Bangkokอีเว้นท์ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 2ปีที่เนรมิตนครปารีสมาไว้ที่ใจกลางกรุงเทพมหานครณบริเวณลานพาร์คพารากอนในวันที่ 24มิถุนายน 2565 – 3กรกฎาคม2565พร้อมส่งมอบความสุขสุดพิเศษให้แก่ทุกคนโดยภายในจะแบ่งเป็นโซนห้องต่างๆอาทิห้องAdvanced Génifique,ห้อง Skin Screen,ห้อง Clarifique Dual Essence,ห้อง Teint Idole Ultra Wear,ห้อง Idole Le Parfumและห้อง Absolueเพื่อนำเสนอนวัตกรรมความงามแบบครบวงจรตื่นตาตื่นใจภายในแต่ละห้องแล้ว ทางแบรนด์ยังมีกิจกรรมสลักชื่อลงบนขวดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะคุณ,โซนเล่นเกมเพื่อรับของที่ระลึก,โซนถ่ายรูปหลากหลายมุมให้ได้สนุกตลอดการร่วมงานรวมทั้งยังสามารถรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองกลับบ้านไปทดลองใช้พร้อมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลังโคมโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษมากมายอีกด้วยโดยในวันแรกของงานพบกับต้าเหนิง -กัญญาวีร์สองเมือง” Lancôme Thailand Brand Ambassador, “บิวกิ้น-พุฒิพงศ์อัสสรัตนกุล” Lancôme Brand Partner, “แพร -วทานิกาปัทมสิงห์ณอยุธยา” Lancôme Absolue Partnerที่มาร่วมถ่ายทอดความพิเศษในฐานะตัวแทนของลังโคมพร้อมด้วยโชว์มินิคอนเสิร์ตจากแอลลี่-อชิรญานิติพน,โบกี้ไลอ้อนและทอยเดอะทอยส์มอบความสุขเป็นของขวัญล้ำค่าให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในค่ำคืนนี้นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเซเลบริตี้บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอาทิเกรท-วรินทรปัญหกาญจน์,แบงค์-ธิติมหาโยธารักษ์,ออฟ-จุมพลอดุลกิตติ,กัน-อรรถพันธ์พูลสวัสดิ์,นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ช่างคำ,เพิร์ธ-ธนพนธ์สุขุมพันธนาสาร,เขื่อน-ภัทรดนัยเสตสุวรรณ,มิ้วกี้-ไปรยาผดุงสุข,ปุ้มปุ้ย-พรรณทิพาอรุณวัฒนชัย,บีม-กวีตันจรารักษ์และออยอฏิพรณ์มาร่วมงานในครั้งนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในของงาน “LANCÔME HAPPINESS” From Paris To Bangkok ณลานพาร์คพารากอนในวันที่ 24มิถุนายน 2565 – 3กรกฎาคม 2565และติดตามข่าวสารรวมทั้งบรรยากาศภายในงานได้ที่ https://www.facebook.com/LancomeThailand , www.lancome.co.th และทาง Line Official Account: @Lancomethailand#LancomeHappinessTH #LancomeThailand