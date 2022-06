Samsung-Netflix โชว์ศักยภาพเลนส์ถ่ายกลางคืนของ Galaxy S22 Ultra

ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ได้แสดงความสามารถของกล้องกลางคืน Nightography อันทรงพลังของ Galaxy S22 Ultra ผ่านแรงบันดาลใจจากเรื่องราวสุดเข้มข้นของ Stranger Things ซีซัน 4 ที่ยามเมื่อท้องฟ้ามืดลง ประตูมิติสู่โลกคู่ขนานก็ถูกเปิดออก ซึ่ง Galaxy S22 Ultra ได้ทำหน้าที่ในการสร้างสรรค์บรรยากาศและบอกเล่าเรื่องราวที่น่าพิศวงผ่านนวัตกรรมกล้องสมาร์ทโฟนกาแลคซี่ ที่สามารถจับภาพสิ่งไม่อาจมองเห็นได้ในความมืดให้เห็นได้อย่างเด่นชัดเนื้อหาของภาพยนตร์สั้น Make STRANGER Nights Epic เริ่มต้นจากการที่เด็กผู้หญิงได้นำสมาร์ทโฟน Galaxy S22 Ultra ไปใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านหลัง ขณะปั่นจักรยานเพื่อไปปาร์ตี้ดูซีรีส์ Stranger Things ซีซันล่าสุดที่บ้านเพื่อน แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อโหมดวิดีโอของกล้องเกิดทำงาน และได้บังเอิญจับภาพสิ่งที่ซ่อนอยู่ใน The Upside Down บริเวณด้านหลังของเธออย่างไม่ได้ตั้งใจการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในรูปแบบวิดีโอแนวตั้งจาก Galaxy S22 Ultra เรื่องนี้ ได้นำเสนอหลากหลายฟีเจอร์กล้อง Nightography ทั้งกล้องหลัก 108 ล้านพิกเซล และเซ็นเซอร์พิกเซลขนาดใหญ่ 2.4 ไมโครเมตร ที่ขับเคลื่อนโดย AI ขั้นสูง ทำให้เก็บแสงและรายละเอียดของภาพได้อย่างชัดเจน จนได้ภาพวิดีโอที่คมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนซัมซุงและเน็ตฟลิกซ์ ถือเป็นพันธมิตรที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันมาอย่างยาวนานทั้งจากแคมเปญ Bespoke ที่ได้ปรากฏโฉมในหลากหลายซีรีส์ยอดนิยม โดยหนึ่งในแคมเปญอันโดดเด่น คือ “Flip the script” ที่มาพร้อมกับการเปิดตัว เอมิลี่ในปารีส (Emily in Paris) ซีซัน 2 ซึ่งเปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้พลิกบทบาท ร่วมเป็นตัวละครหลักในโปสเตอร์ซีรีส์ผ่าน Galaxy Z Flip 5G เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา