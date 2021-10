“อ็อกโทเบอร์เฟสต์” ชวนมากิน ดื่ม ช้อป สินค้าบาวาเรียและเยอรมันยอดนิยม

บาวาเรีย รัฐใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติงดงาม มีเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังและอาหารขึ้นชื่อหลายเมนูกลายเป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวต่างหลงใหล “ท็อปส์” และ “เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์” ในเครือเซ็นทรัล รีเทล มอบประสบการณ์ OKTOBERFEST (อ็อกโทเบอร์เฟสต์) ให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความรื่นเริงแบบดั้งเดิมและเฉลิมฉลองไปพร้อมๆกับชาวแคว้นบาวาเรีย ในงาน

“Bavarian Oktoberfest : The Best of Germany”