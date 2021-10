ดาวน์นี่จัดเวิร์กช็อปปรุงกลิ่น Fresh From Home สัมผัสความผ่อนคลายของลาเวนเดอร์

งานนี้ดาวน์นี่ได้ยกทุ่งลาเวนเดอร์จากแคว้นโพรวองซ์มาเนรมิตบรรยากาศผ่อนคลายแบบธรรมชาติ ส่งตรงกลิ่นหอมฟุ้งตลอดงานเวิร์กช็อปในรูปแบบเวอร์ชวล โดย ต๋อม–ศิริรัตน์ เหล่าทัพ” นักปรุงกลิ่นมืออาชีพ ได้ปรากฎตัวกลางเวทีทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมพาสื่อมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ท่องไปกับความมหัศจรรย์ของกลิ่นทั้งในด้าน Emotional และ Functional ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อป Fresh From Home ที่ทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับพลังความพิเศษกลิ่นหอมของดอกลาเวนเดอร์สดจากเอสเซนเชียล ออยล์ มอบมนต์เสน่ห์ให้ลึกลงไปมากกว่าความหอม

งานเวิร์กช็อปปรุงกลิ่นสุดพิเศษนี้ เปิดด้วยคำถามเรียบง่ายแต่ทรงพลัง ที่ดึงให้ผู้เข้าร่วมค้นหาตัวตนว่า “กลิ่นทำงานกับความรู้สึก และความทรงจำของเราอย่างไร” โดยเริ่มต้นจากการให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปสำรวจความรู้สึกจากกลิ่นทั้งห้า ได้แก่ LAVENDER / SANDLEWOOD / CLEAR / RIVER AND PEBBLES / THE SUN’S JUST GONE IN และจดบันทึกความรู้สึกว่ากลิ่นดังกล่าว ได้พาแต่ละคนไปเจอกับอะไร ความทรงจำในอดีต รวมไปถึงการเชื่อมโยงถึงบุคคลที่นึกถึง โดยไฮไลท์ของเวิร์กช็อปนี้ คือการให้ผู้เข้าร่วมเลือกกลิ่นที่ชอบที่สุด 3 กลิ่นมาปรุงเพื่อขยายคาแรกเตอร์ให้กับกลิ่นลาเวนเดอร์ที่สกัดจากเอสเซนเชียล ออยล์ ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมหลัก เพื่อรังสรรค์กลิ่นเฉพาะที่สะท้อนตัวตนของผู้ปรุงออกมาอย่างมีเอกลักษณ์ กระจายกลิ่นหอมผ่อนคลายแบบธรรมชาติฟุ้งทะลุทั่วทุกมุมห้อง

ต๋อม–ศิริรัตน์ เหล่าทัพ กล่าวถึงความรู้สึกในการร่วมเวิร์กช็อปกับดาวน์นี่ว่า “ความมหัศจรรย์ของกลิ่นในความรู้สึกของต๋อมคือ กลิ่นไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวสร้างสัมผัสจากการสูดดมเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงกลิ่นกับความทรงจำและประสบการณ์ของแต่ละคนในช่วงเวลาต่างๆ โดยทุกคนที่ร่วมเวิร์กช็อปจะได้ทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความทรงจำของตัวเองเชื่อมโยงผ่านกลิ่นความหอมต่างๆ ทั้งยังได้ให้ทุกคนได้สนุกไปกับการสร้างสรรค์กลิ่นที่ปรุงจากความทรงจำ สำหรับการร่วมงานกับดาวน์นี่ครั้งนี้จึงตอบโจทย์การทำงานของต๋อมในการนำความรู้ทฤษฎีการใช้กลิ่นมาซัพพอร์ทแบรนด์ในด้านการสร้างการจดจำแบรนด์และการสื่อสารคุณค่าเชิงประสบการณ์ ผ่านการจัดเวิร์กช็อป Fresh From Home โดยใช้ลาเวนเดอร์เอสเซนเชียล ออยล์ ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวน์นี่ กลิ่นสวนลาเวนเดอร์ฝรั่งเศส มาเป็นหัวใจสำคัญในเวิร์กช็อปนี้ พร้อมสร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของของเอสเซนเชียล ออยล์ ที่สกัดจากลาเวนเดอร์สด”

“กลิ่นลาเวนเดอร์” เรียกได้ว่าเป็น “นางเอก” ของงานเวิร์กช็อป โดยคุณต๋อมได้บอกเล่าถึงคุณประโยชน์ของกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ให้ทั้งกลิ่นหอมผ่อนคลาย โดยส่วนใหญ่สมองของมนุษย์จะเชื่อมโยงกลิ่นลาเวนเดอร์กับความรู้สึกสงบ และปลอดภัย นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างความรู้สึกสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ ช่วยลดความเครียดวิตกกังวล บรรเทาอาการปวดศรีษะ และช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดี ยิ่งไปกว่านั้นคุณต๋อมยังกล่าวถึงความพิเศษของกลิ่นหอมที่ได้จากเอสเซนเชียล ออยล์ อีกว่า เอสเซนเชียล ออยล์ ช่วยดึงความเด่นชัดของกลิ่นของวัตถุดิบธรรมชาติออกมาได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ความหอมจากเอสเซนเชียล ออยล์ ยังทำหน้าที่ไปกระตุ้นในระดับร่างกายช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูและเติมเต็มพลังให้ภาวะร่างกายและจิตใจได้อีกด้วย

ณัชรี แจนแนท เอี่ยมสถาพร ผู้จัดการอาวุโสแบรนด์ ดาวน์นี่ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เราไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลายแคมเปญก่อนหน้านี้ ดาวน์นี่จึงมุ่งสร้างประสบการณ์ที่จะส่งตรงความหอมแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสถึงความพิถีพิถันในการรังสรรค์กลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มของดาวน์นี่ และความพิเศษของกลิ่นลาเวนเดอร์ฝรั่งเศสที่ให้มากกว่าความหอมผ่านออนไลน์เวิร์กช็อป Fresh From Home โดยน้ำยาปรับผ้านุ่มกลิ่นใหม่ล่าสุดนี้ เราได้พัฒนามาจากความต้องการของผู้บริโภคที่ชื่นชอบกลิ่นหอมสดชื่นแบบธรรมชาติ โดยใช้ส่วนผสมหลักอย่าง ลาเวนเดอร์เอสเซนเชียล ออยล์ 100% ที่สกัดจากดอกลาเวนเดอร์สดจากฝรั่งเศส เป็นสูตรลับเฉพาะที่สกัดมาเพื่อน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวน์นี่เท่านั้น ทำให้กลิ่นลาเวนเดอร์ของผลิตภัณฑ์ดาวน์นี่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน มีกลิ่นหอมผ่อนคลายแบบธรรมชาติ ติดทนนานและเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ได้ทุกวันอีกด้วย”