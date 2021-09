ยูนิโคล่ ฉลองครบรอบ 10 ปี เตรียมเซอร์ไพรส์ ยกระดับไลฟ์แวร์คุณภาพสูง

นับตั้งแต่ยูนิโคล่ สาขาแรก ที่เซ็นทรัลเวิล์ด เปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2554 ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวไทยตั้งแต่วันแรก โดยยูนิโคล่ ประเทศไทย เป็นประเทศที่ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย ตามลำดับ ตั้งแต่นั้นมา ยูนิโคล่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา และเพื่อช่วยให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากยูนิโคล่ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาในเมืองไทย ยูนิโคล่ได้สร้างหลักไมล์สำคัญให้ธุรกิจในเมืองไทยมากมายไม่ว่าจะเป็น ยูนิโคล่ ออนไลน์ สโตร์ ให้ลูกค้ายูนิโคล่ ช้อปปิ้งออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในปี 2559, ยูนิโคล่ โรดไซด์ พัฒนาการ โรดไซด์สโตร์ สาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย ในปี 2561, แต่งตั้ง ญาญ่า - อุรัสยา เสปอร์บันด์ เป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์คนแรกของเมืองไทย ในปี 2563 รวมไปถึงการเปิดร้านยูนิโคล่ในแต่ละภาคทั่วประเทศ ปัจจุบัน ยูนิโคล่มี 54 สาขาทั่วประเทศ และออนไลน์ สโตร์ที่ UNIQLO.com โดยสาขาล่าสุดคือ ยูนิโคล่ นครศรีธรรมราช โดยในปีนี้ยูนิโคล่มีแผนที่จะขยายสาขาใหม่คือ ยูนิโคล่ เซ็นทรัลพลาซา ศรีราชา และยูนิโคล่ เซ็นทรัล อยุธยา อีกด้วย

มร.โยชิทาเกะ วากากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของยูนิโคล่ ประเทศไทย ยูนิโคล่อยากมอบคำมั่นสัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และสร้างสรรค์เสื้อผ้าคุณภาพสูงในราคาที่เข้าถึงได้ ตามหลักปรัชญาไลฟ์แวร์ พร้อมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของยูนิโคล่เพื่อสานต่อการเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าในสังคมไทย ยูนิโคล่ ประเทศไทย ไม่เพียงมุ่งเน้นในด้านธุรกิจเท่านั้น แต่เรายังเน้นย้ำในเรื่องการสร้างกิจกรรมด้านความยั่งยืนเพื่อสังคมและชุมชนไทย เพื่อให้มั่นใจว่ายูนิโคล่ได้มอบคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้คนไทย”

ด้วยถ้อยแถลงด้านความยั่งยืน "ปลดล็อคพลังแห่งเสื้อผ้า" ที่ยูนิโคล่นำมาใช้ เราเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนพลังแห่งเสื้อผ้าเป็นพลังแห่งความดีได้ ด้วยการออกแบบ ผลิต และขายเสื้อผ้าคุณภาพดี ภายใต้ความเชื่อที่ว่าเสื้อผ้าของเรามีพลังที่จะเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้นได้

นอกจากนี้แล้ว ยูนิโคล่ ประเทศไทย ได้เตรียมเซอร์ไพรส์ขอบคุณชาวไทยเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี ยูนิโคล่ ประเทศไทย ไว้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

เสื้อยืด UT คอลเลคชัน Mickey Mouse in Thailand : คอลเลคชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี ของยูนิโคล่ ประเทศไทย ด้วยการร่วมมือกับดิสนีย์ ในคอลเลคชัน UT ที่ชื่อ ‘Mickey Mouse in Thailand’ ที่นำคาแรกเตอร์ยอดฮิตอย่าง Micky Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck และ Daisy Duck ใส่ความเป็นไทยลงไปอย่างเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นการไหว้ หรือ มวยไทย และเป็นครั้งแรกที่ยูนิโคล่ได้ร่วมมือกับดิสนีย์ในการผลิตเสื้อ UT และถุงผ้า Eco bag ที่ดีไซน์พิเศษสำหรับประเทศไทยเท่านั้น ความสัมพันธ์ของยูนิโคล่และดิสนีย์ระดับโลก เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2552 โดยได้ร่วมกันสร้างสรรค์คอลเลคชันเสื้อยืด UT ขึ้นเป็นครั้งแรก ผ่านคาแรกเตอร์ระดับไอคอนของดิสนีย์อย่างมิกกี้ เม้าส์ และมินนี่ เม้าส์

ปรีชา อาชามงคล Director of Consumer Products Commercialization บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “ในฐานะตัวแทนของ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย ผมขอแสดงความยินดีกับยูนิโคล่ กับความสำเร็จตลอด 10 ปี ที่ผ่านมายูนิโคล่ถือเป็นพันธมิตรหลักของทางดิสนีย์ และพวกเราต่างก็ร่วมมือกันเพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจที่มีร่วมกันมาตลอด การครบรอบ 10 ปีของยูนิโคล่ประเทศไทยครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญ ที่บอกได้ว่าแบรนด์ยูนิโคล่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างดี เนื่องในโอกาสพิเศษครั้งนี้ ทางเราและยูนิโคล่ได้มีความร่วมมือกันในการเปิดตัว คอลเลคชัน Mickey Go Thailand ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ Mickey Mouse และผองเพื่อนของเขามาด้วย มาในรูปแบบไทยๆ โดยคอลเลคชันพิเศษนี้ จะมีวางจำหน่ายเฉพาะที่ยูนิโคล่ประเทศไทยเท่านั้น”

Thank You Card – การ์ดแทนคำขอบคุณนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของทางยูนิโคล่ที่ใช้ขอบคุณกันภายในบริษัท Thank You Card เป็นการ์ดขอบคุณใบเล็กๆ ที่แทนคำขอบคุณของยูนิโคล่ ประเทศไทย ผ่านภาพวาดพันธมิตรด้านความยั่งยืนของยูนิโคล่ ประเทศไทย อาทิ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR), มูลนิธิบ้านร่มไทร, สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต และมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (WARF) ที่ไม่เพียงให้ลูกค้าของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นการขอบคุณที่ให้ยูนิโคล่เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์เพื่อสังคมไทยขององค์กรเหล่านี้ สำหรับการ์ดขอบคุณนี้ ยูนิโคล่จะมอบให้กับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อสินค้ายูนิโคล่ทั้งที่ร้านและออนไลน์ตลอดช่วงแคมเปญฉลองครบรอบ 10 ปี

รับเครื่องดื่มที่ All Café ฟรี : ยูนิโคล่มอบเครื่องดื่มเย็นฟรีที่ All Café จำนวน 20,000 แก้ว สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท ขึ้นไป และเป็นสมาชิกของยูนิโคล่ ทั้งที่ร้านยูนิโคล่หรือออนไลน์สโตร์ ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม โดยลูกค้าจะได้รับคูปองรับเครื่องดื่มเย็นขนาด 16 ออนซ์ที่ All Café ใน 7-11 กว่า 9,000 สาขาทั่วประเทศ สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1 – 20 ตุลาคมเท่านั้น