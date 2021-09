“ยูนิโคล่” ซุ่มศึกษาบริการใหม่ ชูไทยตลาดหลักเซาท์อีสต์เอเชีย

ผู้จัดการรายวัน 360 - “ยูนิโคล่” ปักหมุดในไทย ยันเป็นตลาดหลักยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้จะเผชิญโควิดก็ต้องปรับตัวสู้ต่อเนื่อง มั่นใจรากฐานในไทยที่ปูมานานกว่า 10 ปี แย้มไม่ปิดกั้นเปิดบริการใหม่เหมือนสาขาที่ญี่ปุ่น ทั้งคอฟฟี่และดอกไม้ เปิด 2 สาขาใหม่ที่เซ็นทรัล ศรีราชา และเซ็นทรัลอยุธยานายโอกุริ โทโมโยชิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ประเทศไทยยังคงเป็นตลาดหลักยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของยูนิโคล่กรุ๊ปในตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเซาท์อีสต์เอเชีย ซึ่งไทยถือเป็นตลาดใหญ่อันดับที่ 3 ในภูมิภาคนี้รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย และจะยังมีการพัฒนาและการขยายตัวต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขา การขยายช่องทางใหม่ๆ การเปิดตัวบริการใหม่ๆ รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยทั้งนี้ ยูนิโคล่ประเทศไทยที่ผ่านมา หลังจากเข้ามาดำเนินกิจการในไทยครบ 10 ปีในปี 2564 นี้ ล่าสุดที่สามารถเปิดเผยได้คือ จากตัวเลขรายได้ปี 2562 มีประมาณ 10,000 ล้านบาท และมีกำไรประมาณ 2,000 ล้านบาท ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควร โดยมีการขยายสาขามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดสาขาแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์ ส่งผลให้ปัจจุบันมีสาขาที่เป็นออฟไลน์รวม 54 สาขา ใน 19 จังหวัด โดยสาขาล่าสุดคือ ยูนิโคล่ นครศรีธรรมราช และที่เป็นช่องทางขายออนไลน์ ยูนิโคล่ ออนไลน์ สโตร์ ให้ลูกค้ายูนิโคล่ชอปปิ้งออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เปิดบริการปี 2559 ล่าสุดในปีนี้จะเปิดสาขาใหม่อีกที่เซ็นทรัลอยุธยา และเซ็นทรัลศรีราชาอย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2 ปีนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั่วโลกและในไทยด้วยเช่นกัน ที่ทำให้ผู้ประกอบการต่างได้รับผลกระทบ และต้องมีการปรับกลยุทธ์ต่อเนื่อง แต่ในส่วนของยูนิโคล่เองยังมีความมั่นใจว่าด้วยศักยภาพของยูนิโคล่ และการวางรากฐานตลาดในไทยมายาวนาน 10 ปี และกลยุทธ์ที่วางไว้ จะยังคงทำให้มีการเติบโตต่อไป ซึ่งในช่วงล็อกดาวน์รวมทั้งการปิดศูนย์การค้าที่ผ่านมา เราก็ยังมีช่องทางออนไลน์ที่ได้มีการปรับปรุงโฉมเว็บไซต์ใหม่ รวมทั้งการเปิดตัวโมเดลป็อปอัพแห่งแรกที่อุบลราชธานี ก็ยังเป็นช่องทางการจำหน่ายได้ขณะเดียวกันยังมีร้านค้าออฟไลน์ที่ตั้งอยู่นอกศูนย์การค้าอีกหลายสาขายังเปิดดำเนินการได้บ้าง เช่น โมเดลที่เป็นโรดไซด์ รวม 6 สาขา เช่นที่ ยูนิโคล่ โรดไซด์ พัฒนาการ โรดไซด์สโตร์ สาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย ที่เปิดตัวปี 2561, ลาซาล, บุญถาวร, อินเด็กซ์ชัยพฤกษ์, มีนบุรี และนวมินทร์ และยังได้เปิดบริการใหม่ๆ รองรับนิวนอร์มัล เช่น ไดรฟ์ทรูคือการสั่งซื้อสินค้าแล้วขับรถมารับสินค้าได้โดยไม่ต้องลงจากรถ เป็นต้น และปีที่แล้วยังได้แต่งตั้ง “ญาญ่า - อุรัสยา เสปอร์บันด์” เป็นแบรนด์พรีเซ็นเตอร์คนแรกของเมืองไทยด้วยส่วนการจะมีโมเดลใหม่ๆ หรือบริการใหม่ๆ นั้น ก็ต้องมีการศึกษาถึงความเหมาะสมของตลาดประกอบกันด้วย เช่น ในสาขากินซ่าที่ญี่ปุ่น มีบริการยูนิโคล่คอฟฟี่ ยูนิโคล่ฟลาวเวอร์ด้วย และได้รับการตอบรับอย่างดี ซึ่งก็ไม่ได้ปิดกั้นแนวคิดใหม่ๆ นี้ในไทย เพียงแต่ว่าในขณะนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลา และบริษัทฯ ต้องการมุ่งเน้นการทำตลาดผลิตภัณฑ์ไลฟ์แวร์เป็นหลักก่อนปีนี้ครบรอบ 10 ปี ยูนิโคล่ ประเทศไทย จะมีกิจกรรมมากมาย เช่น เสื้อยืด UT คอลเลกชัน Mickey Mouse in Thailand : คอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยการร่วมมือกับดิสนีย์ ในคอลเลกชัน UT ที่ชื่อ ‘Mickey Mouse in Thailand’ ที่นำคาแรกเตอร์ยอดฮิตอย่าง Micky Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck และ Daisy Duck ใส่ความเป็นไทยลงไปอย่างเต็มตัว, Thank You Card - การ์ดแทนคำขอบคุณนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของทางยูนิโคล่ที่ใช้ขอบคุณกันภายในบริษัท Thank You Card เป็นการ์ดขอบคุณใบเล็กๆ มอบให้แก่ลูกค้าทุกท่านที่ซื้อสินค้ายูนิโคล่ทั้งที่ร้านและออนไลน์ตลอดช่วงแคมเปญฉลองครบรอบ 10 ปี และมอบเครื่องดื่มเย็นฟรีที่ All Café จำนวน 20,000 แก้ว สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท ขึ้นไป และเป็นสมาชิกของยูนิโคล่ ทั้งที่ร้านยูนิโคล่หรือออนไลน์สโตร์ ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม ศกนี้