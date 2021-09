"มวยวัน" ฉลอง 10 ปี จับ "รถถัง" ชน "ดีเจ" ศึกลูกผสมครั้งประวัติศาสตร์

“The Iron Man” รถถัง จิตรเมืองนนท์ นักชกจอมบู๊ขวัญใจชาวไทย เจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต จะเปิดศึกงัดข้อกับเจ้าตำนานศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล “Mighty Mouse” ดิมิเทรียส จอห์นสัน หรือที่รู้จักกันในนาม "ดีเจ" ภายใต้กติกาลูกผสมมวยไทย-การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) โดยยก 1 และยก 3 เป็นการชกกติกามวยไทย ส่วนยก 2 และยก 4 เป็นกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนอกจากนี้ เราจะได้เห็นการกลับมาของแชมป์โลก ONE ผู้ทรงอำนาจที่สุดในประวัติศาสตร์ “The Flash” บิเบียโน เฟอร์นาสเดส ซึ่งคว้าชัยในศึกชิงแชมป์โลกมาแล้วถึง 11 ครั้งตลอดระยะ 9 ปีใน ONE โดยเขาจะเปิดศึกสายเลือดแซมบ้าเพื่อป้องกันตำแหน่งรุ่นแบนตัมเวตจากผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิง “Hand of Stone” จอห์น ลินีเคอร์ เจ้าของฉายา "กำปั้นหินผา"ตบท้ายด้วยความเดือดกับการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของแชมป์โลก ONE รุ่นเฟเธอร์เวต ชาวเวียดนาม-อเมริกัน "ธานฮ์ เล" โดยจะเผชิญหน้าผู้ท้าชิง “The Lion Killer” แกรี โทนอน แชมป์โลกบราซิลเลียนยิวยิตสูประเภท No Gi หลายสมัย และเป็นที่เลื่องลือในการผนวกทักษะซับมิชชันขั้นเทพ สู่ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานอย่างช่ำชอง โดยเป็นเจ้าของสถิติชนะ 6 ครั้งไม่เคยแพ้ใครสำหรับแฟนชาวไทย ห้ามพลาดเด็ดขาดที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 10 ปีของ ONE พร้อมรับชมปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลกในศึก ONE X วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคมนี้