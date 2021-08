ซูมสไตล์ตัวแม่แห่ง คลอเส็ท "มลลิกา เรืองกฤตยา" เฟมินีน คลาสสิก เฉพาะตัว

เชื่อเลยว่าสาวๆ เวิร์กกิงรุ่นใหม่ทุกวันนี้ สมัยเรียนจะต้องมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีผลิตภัณฑ์ของแบรนด์

สักไอเทมหนึ่งอยู่ในตัว ไม่ว่าจะเป็นถุงผ้า กระเป๋าดินสอเก๋ๆ ตอนไปเรียน หรือกางเกงและเสื้อเข้าชุดเท่ๆ ตอนไปเที่ยว แม้กระทั่ง ในตอนที่ต้องไปงานไปการที่ต้องการความสวยและความมั่นใจสุดๆ เรียกว่า "คลอเส็ท" แบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยแท้ ก็จะอยู่ในทุกแฟชั่นไลฟ์สไตล์กับสาวๆ ซึ่งครั้งนี้เราพาไปซูมดูสไตล์ของเจ้าของแบรนด์ อย่าง

ตัวแม่ผู้รู้ใจสาวๆ ในทุกยุคทุกสมัย

เป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้วบนเส้นทางแฟชั่นของแก้ม ผู้เติมเต็มคาแรกเตอร์ และสร้างความมั่นใจให้กับหญิงสาวผู้สวมใส่ ซึ่งเป็นถึงทายาทกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ ลูกสาวของ "ชนัฎ และเข็มทอง เรืองกฤตยา" น้องสาวของผู้บริหารหนุ่มไฟแรงรุ่นใหญ่ "ชานนท์ เรืองกฤตยา" แต่เธอก็ขอแหวกแนวธุรกิจ ด้วยการทำตามความฝันและสิ่งที่ชอบ นำความชอบด้านการประดิดประดอยและการแต่งตัว มาประกอบกับความรู้ระดับปริญญาโทด้านการตลาดจาก Bentley University สหรัฐอเมริกา มาสร้างแบรนด์ "คลอเส็ท" (KLOSET) แล้วชวนสาวๆ มาค้นหาเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ ที่มาจากจินตนาการ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำเสนอความเป็นตัวตนของเธอผ่านสไตล์การแต่งตัวแบบเฟมินีน โดดเด่นด้วยงานดีไซน์ที่ขึ้นชื่อเรื่องรายละเอียดของลายพิมพ์ อย่างที่เราเห็นตั้งแต่เริ่มต้นแบรนด์จนถึงปัจจุบัน

"คลอเส็ท" (KLOSET) ถือว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นที่มีชื่อเสียงและเติบโตเร็วมาก เพราะในยุคนั้นแบรนด์เสื้อผ้าจะมุ่งไปที่กลุ่มคนทำงาน แต่ในช่วงแรกเสื้อผ้าของคลอเส็ทนั้นเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่น และเมื่อมีการเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ประกอบกับ วัยที่โตขึ้นของเจ้าตัวด้วย ก็ค่อยๆ เปลี่ยนแนวให้ดูโตขึ้นโดยอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์เดิมที่ว่า ลูกค้าก็คือกลุ่มคนที่รักการแต่งตัว มั่นใจในตัวเอง ทันโลก รู้จักแฟชั่นที่นำมาปรับให้เป็นตัวของตัวเองที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

ในช่วงที่แบรนด์แฟชั่นของไทยดีไซเนอร์กำลังบูมสุดๆ นั้น เธอเคยได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพฯ หรือ BFS ในฐานะรุ่นพี่ผู้คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงแฟชั่นไทยตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่หลายคนลุกขึ้นมาทำแบรนด์ ซึ่งนอกจากในส่วนของเสื้อผ้าแล้ว “คลอเส็ท” ยังมีไลน์สินค้าไลฟ์สไตล์อื่นๆ อีก อย่าง “Kloset & Etcetera” แบรนด์กระเป๋าและแอคเซสซอรี รวมถึง “Kloset Kids” ที่ได้แรงบันดาลใจจากลูกทั้งสองของเธอ

เมื่องานด้านแฟชั่นเริ่มอยู่ตัว เธอก็เริ่มเข้าสู่วงการขนมอบ โดยทำร้านเบเกอรี่โฮมเมดที่่ใช้ชื่อว่า MamaMolli ขายเฉพาะออนไลน์ ที่เธอเข้ามาทำเองทุกขั้นตอน มีเมนูเด็ดไม่ว่าจะเป็นสโคน ขนมปังไส้หมูบาร์บีคิวสไตล์ฮ่องกง ขนมปังกระเทียมไส้เยิ้ม เค้กแครอท

แม้จะทำงานหลายอย่าง แต่ไฟและใจในความรักแฟชั่นก็ยังอยู่กับเธอเสมอ โดยเราสามารถเห็นได้จากแฟชั่นการแต่งตัวออกจากบ้านของเธอในแต่ละวันนั้น ยังไม่ทิ้งลายแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ไปเลย ซึ่งถ้าถามถึงสไตล์แฟชั่นของเธอนั้นก็คงไม่ต่างจากแบรนด์แฟชั่นที่เธอเป็นคนออกแบบ เพราะนั่นคือ DNA ของเธอ ไม่ว่าจะเป็น ลายพิมพ์เฉพาะตัว ความเป็นเฟมินีน ความเนี้ยบในรายละเอียด ที่ทำให้เสื้อผ้าที่อาจจะไม่ได้มีดีไซน์อลังการแต่ดูมีอะไร

สิ่งที่เห็นเป็นประจำที่เป็นซิกเนเจอร์ของเธอก็คือ สีสัน ลวดลาย ไม่ว่าจะเป็น ชุดกางเกงขาสั้น เดรส หรือกระโปรง และที่ขาดไม่ได้ก็คือ แอคแซสซอรีสวยๆ ที่มาช่วยคอมพลีทลุค อย่าง ต่างหู หรือสร้อยคอโทนสีทองและสีเงิน ซึ่งสามารถแมตช์เข้ากับทุกชุด โดยเฉพาะ แว่นตาที่แต่ละอันพูดเลยว่าจี๊ดมาก จนแทบจะกลายเป็นของสะสม เพราะคาดว่าน่าจะมีสไตล์แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครอยู่หลายอัน

ความสนุกอย่างหนึ่งของสาวๆ ผู้ที่ติดตามสไตล์ของแก้มก็คือ การดู Look of The Day ซึ่งแต่ละวันเวลาที่เธอต้องออกไปทำธุระข้างนอก เธอก็มักจะเช็คความเป๊ะที่หน้ากระจก พร้อมกับแชร์สไตล์การแต่งตัวในวันนั้นๆ ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว นอกจากจะสร้างสรรค์เสื้อผ้าให้สาวๆ ได้ใส่กันแล้ว ยังสร้างแรงบันดาลใจและไอเดียในการมิกซ์แอนด์แมตช์ให้สาวๆ ในแต่ละวันอีกด้วย

สุดท้ายนั้นเธอเชื่อว่า ความสนุกสนานของแฟชั่นคือ การเลือกมิกซ์แอนด์แมตช์สร้างลุคที่ดูน่าสนใจ และเชื่อว่าแฟชั่นไม่มีผิดไม่มีถูก!