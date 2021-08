TRIBUTE x LUKE ISHIKAWA คอลแลปส์แฟชั่นแบรนด์เกาหลีเพื่อสังคมไทย ผสานระหว่างสไตล์ไร้กฎเกณฑ์กับอุดมการณ์สังคมไทยยืนหยัดสู้ภัย COVID-19 ตีความผ่านลิมิเต็ดคอลเลคชั่น ‘Stronger’

นับเป็นการเขย่าวงการแฟชั่นอีกครั้ง เมื่อคอลแลปส์แบรนด์แฟชั่นสัญชาติเกาหลีชื่อดัง ที่มาพร้อมกับอุดมการณ์สร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่าง TRIBUTE หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งกับแคมเปญคอลแลปส์คอลเลคชั่นแรก ‘Stand Together’ ภายใต้คีย์เวิร์ดติดเทรนด์ ‘Hate Is A Virus’ กับ Jessi หรือ Ho Hyun-joo ศิลปินแร็ปเปอร์สาวสัญชาติเกาหลี-อเมริกันชื่อดังระดับโลก เจ้าของผลงานเพลง ‘Nu Nu Na Na’ ที่มียอดผู้ชมถึง 164 ล้านวิวบนยูทูป และแคมเปญคอลแลปส์ที่สองกับคอลเลคชั่น ‘Close to Your Heart’ กับ Alexa ศิลปินเดี่ยวหญิงชาวเกาหลีจากค่าย ZB Label เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์การช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมกับภาคส่วนต่างๆ ต่อไป โดยปีนี้ TRIBUTE ไม่หยุดนิ่งที่จะเดินหน้าอุดมการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งได้เล็งเห็นถึงวิสัยทัศน์อันแรงกล้าของ ลุค อิชิคาว่า พลาวเด้น พระเอกหนุ่มสุดฮอตสัญชาติญี่ปุ่น-อเมริกัน และดีไซเนอร์เสื้อผ้าแนวสปอร์ตมากความสามารถของประเทศไทย ที่ต้องการให้ทุกคนในสังคมไทยผ่านพ้นวิกฤตการระบาดของเชื้อ COVID-19 ไปได้ร่วมกัน จึงเกิดเป็นคอลแลปส์แฟชั่นเพื่อสังคมไทยล่าสุด ‘TRIBUTE x LUKE ISHIKAWA’ ภายใต้คอลเลคชั่นแนวสตรีทสไตล์ชื่อว่า Stronger และเป็นดีไซเนอร์ไทยคนแรกที่ได้ร่วมงานกับ TRIBUTE‘TRIBUTE x LUKE ISHIKAWA’ นับเป็นคอลแลปส์แคมเปญครั้งใหม่ที่ทางแบรนด์ TRIBUTE ได้รับเกียรติจาก ลุค อิชิคาว่า พลาวเด้น พระเอกหนุ่มสัญชาติญี่ปุ่น-อเมริกันจากซีรี่ย์เรื่อง OH MY BOSS และดีไซเนอร์แบรนด์สตรีทสปอร์ต ‘VOYAGE’ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบคอลเลคชั่นแฟชั่นสไตล์สตรีทสปอร์ตรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น ภายใต้ชื่อคอลเลคชั่นว่า ‘Stronger’ โดยเชื่อมโยงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานและอุดมการณ์แฟชั่นเพื่อช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 เข้าด้วยกัน พร้อมทั้งนำรายได้เพื่อสมทบทุนให้กับกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชน “Up for Thai” ภายใต้โครงการ “ต้องรอด” เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสภาวะการระบาดของ COVID-19 โดยการจัดตั้งโรงครัว การรับบริจาคเงิน และของอุปโภคบริโภค เพื่อนำส่งไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือดีไซเนอร์หนุ่มเผยถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับ TRIBUTE ว่า “ผมรู้สึกยินดีและตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานออกแบบคอลเลคชั่นให้กับ TRIBUTE ซึ่งการร่วมงานครั้งนี้ นับเป็นการคอลแลปส์ครั้งแรกของแบรนด์ VOYAGE และได้นำคีย์เวิร์ดไอคอนิกของสองแบรนด์มาผสมผสานกัน เพื่อออกแบบเป็นแฟชั่นไอเทมแนวสตรีทสไตล์รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นให้กับทุกคนได้สวมใส่สบาย บ่งบอกถึงความมั่นใจในทุกลุคที่แมทช์ขึ้นมา และยังได้ทำในสิ่งที่ผมตั้งใจที่จะทำ คือ ร่วมสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชน Up for Thai เพื่อช่วยเหลือทุกคนในสังคมไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 จึงเป็นเรื่องที่น่าจดจำมากๆ และทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครั้งนี้ได้ด้วยครับ”เอกลักษณ์ของคอลเลคชั่นแนวสตรีทสปอร์ตรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นของ ‘Stronger’ จะเน้นโทนสีขาวและสีดำ ประกอบไปด้วย 4 ไอเทมที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์สไตล์ที่ให้ลุคสตรีทสปอร์ตได้อย่างง่ายดาย พร้อมบ่งบอกถึงความมั่นใจและความสบายขณะสวมใส่ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อยืด (Loose T-Shirt) เสื้อฮู้ด (Hoodie) หมวกบีนนี่ (Beanie) และกระเป๋ากีฬา (Bag) ในขณะที่ทุกไอเทมจะสกรีนคีย์เวิร์ดจุดเด่นสำคัญ ‘Stronger’ ที่ได้รับการตีความจากวิสัยทัศน์และความห่วงใยของ ลุค อิชิคาว่า พลาวเด้น ที่ต้องการให้ “ทุกคนจงเข้มแข็ง แข็งแกร่งขึ้น เพื่อยืนหยัดช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมต่อสู้ร่วมกันและก้าวผ่านอุปสรรค COVID-19 ไปด้วยกัน” พร้อมด้วยสกรีนคีย์เวิร์ดสุดไอคอนิกจากสองแบรนด์ DNA เข้าด้วยกัน อย่าง VOYAGE ที่สื่อถึง “การโลดแล่นบนเส้นทางที่คุณกำหนดเองและรู้สึกดีที่ได้ทำ” คู่กับ TRIBUTE สื่อถึงการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมผ่านการร่วมสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นที่ออกแบบโดยศิลปินชื่อดังต่างๆ เมื่อทั้งสองคีย์เวิร์ดรวมกันจึงตีความใหม่ที่สื่อถึง “การอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้คนและรู้สึกยินดีที่ได้ทำ” นอกจากนี้ ยังเพิ่มลูกเล่นให้กับรายละเอียดของแฟชั่นไอเทมคอลเลคชั่นนี้ ด้วยเทคนิคการสกรีนลวดลาย Glitch (ภาพซ้อนแบบอนาล็อก) เพื่อสื่อเชิงสัญลักษณ์ถึงโลกของเราที่กำลังเผชิญอุปสรรคและความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จนกลายเป็นจุดสนใจของคอลเลคชั่นเสื้อผ้าแนวสตรีทสปอร์ตสุดพิเศษนี้TRIBUTE X LUKE ISHIKAWA แคมเปญคอลแลปส์แฟชั่นเพื่อสังคมไทยกับคอลเลคชั่นแนวสตรีทสปอร์ตรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น ‘Stronger’ พร้อมให้สาวกแบรนด์ TRIBUTE และแฟนๆ ของ ลุค อิชิคาว่า พลาวเด้น พระเอกหนุ่มสุดฮอต และดีไซเนอร์ของคอลเลคชั่นพิเศษนี้ รวมถึงเหล่าแฟชั่นนิสต้า ได้รับชมและช้อป Pre-Order สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ – 21 สิงหาคม 2564 เท่านั้น!! ที่เว็บไซต์ www.our-tribute.com และ Instagram @our_tributeหรือเข้าไปดูได้ที่ https://youtu.be/hCUYEcyh-dM#TributexLukeIshikawa#ContributeWithTribute#Stronger#UpForThai#TRIBUTE