นิทรรศการ “Life is too short to hate” ผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ GONGKAN

>>นิทรรศการ “Life is too short to hate” (ไลฟ์ อีส ทู ชอร์ต ทู เฮต) แสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของ กันตภณ เมธีกุล หรือ Gongkan (ก้องกาน) ศิลปินคนไทยรุ่นใหม่ที่สร้างชื่อเสียงในต่างแดน ที่นำปัญหาความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำในสังคมมาเป็นแรงบันดาลใจ พร้อมสร้างสรรค์ผลงานคอลเลกชันพิเศษ เพื่อเป็นสัญลักษณ์และตัวแทนให้คนหันมารักกัน ภายใต้แนวคิด “ชีวิตสั้นเหลือเกินที่จะเกลียดกัน” จัดแสดงให้ชมฟรีตั้งแต่วันนี้-15 กรกฎาคม 2561 ณ ร้าน ODS Objects of Desire Store ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรียม

นิทรรศการศิลปะครั้งนี้เป็นผลงานภาคต่อจาก Teleport (เทเลพอร์ต) งานสตรีทอาร์ตที่แจ้งเกิดและโด่งดังในมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ของ กันตภณ เมธีกุล ที่ต้องการสื่อให้เห็นว่า “ชีวิตสั้นเกินกว่าที่จะเกลียดกัน” โดยเล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ว่า “ผลงานเกิดจากการนำประสบการณ์ตรง ณ ช่วงเวลาหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในนิวยอร์ก ที่พบกับความโดดเดี่ยว กดดัน เศร้าหมอง ไม่มีทางออกในชีวิต และพบกับความเหลื่อมล้ำ เหยียดเชื้อชาติในสังคมคนอเมริกัน มาถ่ายทอดเป็น Teleport หรือ หลุมดำ ที่จะสามารถนำพาให้เขาได้พบกับความอิสระ ไปในที่ที่อยากไป เป็นในสิ่งที่อยากเป็นได้ และเมื่อย้อนกลับมามองที่ประเทศไทย ก็ยังเห็นปัญหาความขัดแย้งต่างๆ มากมาย จึงได้นำเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดต่อเป็นผลงานภาพวาดภายใต้แนวคิด “ชีวิตสั้นเหลือเกินที่จะเกลียดกัน” นอกจากนิทรรศการภาพที่นำมาจัดแสดงแล้ว Gongkan ยังได้นำดีไซน์ของภาพวาดในคอนเซ็ปต์นี้มาตกแต่งเพิ่มบรรยากาศภายในของสยามดิสคัฟเวอรี่ และออกแบบลงบนสินค้าไลฟ์สไตล์ เช่น เสื้อยืด กระเป๋าโท้ท เคสโทรศัพท์มือถือ จาน เข็มกลัด และสติกเกอร์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์และตัวแทนให้คนหันมารักกัน โดยผลิตขึ้นพิเศษในจำนวนจำกัด และจำหน่ายเฉพาะที่นิทรรศการ “Life is too short to hate”

ปารีสา จาตนิลพันธุ์ กล่าวว่า “สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ม ไลฟ์สไตล์สเปเชียลตี้สโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นศูนย์รวมแห่งความคิดสร้างสรรค์และคอมมูนิตีแห่งไอเดียของคนรุ่นใหม่ พร้อมมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเร้าใจสนุกสนาน รู้สึกเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งได้ และนำเสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าบอกเล่าที่มาของแรงบันดาลใจอย่างแตกต่างไม่เหมือนใคร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สยามดิสคัฟเวอรี่ได้จับมือทำงานร่วมกับพันธมิตรระดับโลก Collaboration สร้างสรรค์ผลงานอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่และพบในสิ่งที่ไม่เคยพบ ขณะเดียวกัน ODS Objects of Desire Store ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ เป็นแหล่งรวมสินค้าไลฟ์สไตล์และของตกแต่งบ้านแบรนด์คนไทยที่มีความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์ และยังร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมให้นักออกแบบไทยรุ่นใหม่ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานและสินค้าสู่สาธารณชนระหว่างประเทศ จึงตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัยเสมอมา โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก กันตภณ เมธีกุล หรือ Gongkan (ก้องกาน) ศิลปินนักวาดภาพรุ่นใหม่ ที่เป็นคนไทยที่มีผลงานและร่วมงานกับแบรนด์ดังทั้งในและต่างประเทศมาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ภายใต้แนวคิด “Life is too short to hate” (ไลฟ์ อีส ทู ชอร์ต ทู เฮต) พร้อมสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบคอลลาโบเรชัน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรก ผลิตสินค้าคอลเลกชันพิเศษในแบบลิมิเต็ด อีดิชัน เพื่อเอาใจผู้ที่รักงานออกแบบฝีมือคนไทยโดยเฉพาะ”

ร่วมสัมผัสกับงานศิลป์ของนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ในนิทรรศการ “Life is too short to hate” ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม ศกนี้ ที่ ODS Objects of Desire Store ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรียม สอบถามข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ทาง INSTAGRAM: objects.of.desire.store และ Facebook : www.facebook.com/objectsofdesirestore