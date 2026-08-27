เจรจาไม่จบ! ซี.พี.ไม่รับปากเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ รฟท.ทวงหนี้ค่าสิทธิ์ นัดคุยอีกรอบ 7 ก.ย.นี้

เจรจาไม่ยุติ รฟท.เสนอ ซี.พี.เดินรถแอร์พอร์ตลิงก์อีก 1 ปี พร้อมทวงหนี้ค่าสิทธิ์ค้างชำระ ด้านซี.พี.ไม่รับปาก ลุ้นเจรจาอีกรอบ 7 ก.ย.นี้ ก่อนเส้นตาย 30 ก.ย.
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หลังจากมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เจรจากับ บริษัท เอเชีย เอรา วัน (ในเครือ ซี.พี.) เพื่อแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) หลังจากที่ซี.พี. ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ วันที่ 30 ก.ย. 2569 โดยให้เรฟท.เจรจากับซี.พี.ในวันที่ 27 ส.ค. 2569 เพื่อเร่งหาข้อยุติ ใน 2 ประเด็นคือ เรื่องเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงก์ และโครงสร้างร่วม กับรถไฟไทย-จีน
โดยสรุปผลการเจรจาวันที่ 27 ส.ค. 2569 ระหว่าง รฟท. ,เอเชีย เอรา วัน และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ประเด็นการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL)
- รฟท. ขอให้เอกชนเดินรถต่อไปอีก 1 ปี
- บจ.เอเชีย เอรา วัน ยังไม่ได้ตกลง แต่ยอมทำแผนว่าจะดำเนินการต่ออย่างไร ระยะเวลาเท่าไร และข้อเสนอการบริหารการเดินรถ ARL หลังหมด MOU วันที่ 30 ก.ย. 2569 โดยจัดส่งรายละเอียดให้ รฟท. พิจารณาในวันที่ 4 ก.ย. 2569 โดยจะนัดประชุมหารืออีกครั้งในวันที่ 7 ก.ย. 2569 ก่อนเสนอบคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. พิจารณาในวันที่ 10 ก.ย. 2569
ประเด็นค่าสิทธิ ARL
- รฟท.แจ้งให้เอกชนจ่ายค่าสิทธิ ARL รวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดในสัญญาร่วมลงทุนฯ ซึ่งงวดชำระดอกเบี้ยครั้งต่อไปคือ วันที่ 18 ก.ย.2569 ซึ่ง รฟท. ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้กู้ ดังนั้นจึงขอให้ บจ.เอเชีย เอรา วัน นำเงินมาชำระ
สำหรับค่าใช้สิทธิ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์มีจำนวน 10,671.09 ล้านบาท โดยให้ผ่อนจ่าย 7 งวด โดยงวดที่ 1-6 ชำระงวดละ 10% งวดที่ 7 จะชำระส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ย และอนุมัติแก้ไขสัญญาร่วมทุน ซึ่งตาม MOU ข้อ 2. ในระหว่างที่การแก้ไขสัญญายังไม่แล้วเสร็จ และเอกชนคู่สัญญายังไม่ได้ชำระค่าใช้สิทธิ์ Airport rail Link ให้ครบถ้วน รฟท. จะยังไม่มอบสิทธิ์การดำเนินการโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของแอร์พอร์ตเรียลลิงค์ให้แก่เอกชนคู่สัญญา และ รฟท. ยังคงมีสิทธิ์ได้รับรายได้ค่าโดยสารและรายได้จากการดำเนินกิจการทางพาณิชยในแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์
สำหรับประเด็นปรับลดเนื้องานรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน โครงสร้างร่วมกับรถไฟไทย-จีน สัญญา 4-1 ทาง บจ.เอเชีย เอรา วัน ไม่ได้ขัดข้อง รฟท.จึงให้เอกชน จัดส่งแบบรายละเอียดที่เคยออกแบบไว้แล้ว ที่ความเร็ว 250 กม./ชม. ให้ รฟท.และให้เอกชนทำหนังสือยืนยันกับ รฟท. ว่าไม่มีแบบรายละเอียดที่ความเร็ว 160 กม./ ชม.