มท.2 และ MEA น้อมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินี เปิดตัวโครงการ “MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter พลัส” พร้อมขานรับนโยบาย “ทำทันที Action 5 PLUS” ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อเมืองมหานคร
วันนี้ (17 มิถุนายน 2569) นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter พลัส” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ MEA และนายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA ร่วมแถลงข่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินี สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประชาชน และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 48 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย MEA จึงมุ่งมั่นสะท้อนพระราชปณิธานดังกล่าวผ่านการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีที่สุด โดยขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน “ทำทันที Action 5 PLUS” ของกระทรวงมหาดไทย ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ภายในงานมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการ MEA และคณะกรรมการให้เกียรติร่วมงาน
MEA ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ “MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter พลัส” บนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Metro Grid ชูระบบตรวจจับไฟดับอัตโนมัติแจ้งเตือนพิกัด Online พร้อมส่งชุดเคลื่อนที่เร็วนำ “Power Box” (เครื่องสำรองไฟฟ้าพกพา) จ่ายไฟเยียวยาตรงถึงบ้านผู้ป่วยแบบ 1:1 ทันที เพื่อปกป้องวินาทีชีวิตอย่างปลอดภัยที่สุด การแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา ชั้น 12A อาคาร B การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย เพื่อแสดงศักยภาพการบริหารจัดการพลังงานออนไลน์เต็มรูปแบบ รองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) สอดรับกับนโยบายดิจิทัลของรัฐบาล ปัจจุบัน MEA ดูแลผู้ใช้ไฟกว่า 4.4 ล้านมิเตอร์ และจ่ายไฟสูงถึงเกือบ 30% ของประเทศ โดยมีความมั่นคงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน แต่เพื่อบริหารความเสี่ยงจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า MEA จึงใช้นวัตกรรมการรับ-ส่งข้อมูลแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) ของสมาร์ตมิเตอร์มาเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ที่ผ่านมาโดยกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยพักรักษาตัวที่บ้าน ซึ่งมีความอ่อนไหวในวินาทีวิกฤต การที่ MEA นำนวัตกรรม Smart Meter เข้ามาช่วยบริหารจัดการ จึงเป็นการยกระดับความปลอดภัยที่ตรงจุดและทันท่วงที ทั้งนี้ ความสำเร็จของ MEA ในพื้นที่เมืองมหานคร จะถูกใช้เป็นต้นแบบสำคัญในการขยายผลตามนโยบาย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของการแปรนโยบายเร่งด่วน “ทำทันที Action 5 PLUS” ไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อประชาชน
กรรมการ MEA กล่าวว่า หมุดหมายสำคัญของ MEA คือการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีที่สุด ที่ผ่านมาเรามีมาตรการไม่ตัดไฟบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์แม้ค้างชำระค่าไฟ แต่เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไฟดับโดยไม่มีใครรู้ เทคโนโลยี Smart Meter ในโครงการนี้จะส่งสัญญาณดิจิทัลระบุพิกัดตรงสู่ห้องควบคุมส่วนกลางทันที เพื่อให้ทีมช่างที่ใกล้ที่สุดเร่งเดินทางไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยได้อย่างตรงจุด สอดรับกับเป้าหมายความปลอดภัยของกระทรวงมหาดไทย
ขณะที่ผู้ว่าการ MEA แถลงเจาะลึกถึงถึงประสิทธิภาพของระบบ Smart Metro Grid รวมถึงมาตรการเผชิญเหตุผ่านระบบ FFM (Field Force Management) และระบบ Outage Management System ของสมาร์ตมิเตอร์ที่จะแจ้งเตือนเหตุแบบ Real-time โดยประสานเจ้าหน้าที่รุดเข้าพื้นที่ทันที และในระหว่างการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก MEA จะนำนวัตกรรม "Power Box" เข้าเชื่อมต่อจ่ายไฟให้แก่เครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ หรือเครื่องผลิตออกซิเจน ณ บ้านของผู้ป่วยแบบ 1 ต่อ 1 ทันที เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรี ผู้ดูแลหรือผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีได้ง่าย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบ MEA e-Service บนเว็บไซต์ หรือที่ MEA ทั้ง 18 เขต พร้อมกันนี้ ขอแจ้งเตือนประชาชนให้โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน MEA โทรหลอกให้โอนเงินชำระค่าไฟ ยืนยันว่า MEA ไม่มีบริการโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าในลักษณะดังกล่าวเด็ดขาด