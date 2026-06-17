xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. เศรษฐกิจ-ธุรกิจ 
  3. การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม 

การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม

x

มท.2 และ MEA น้อมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินี เปิดตัวโครงการ “MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter พลัส”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มท.2 และ MEA น้อมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินี เปิดตัวโครงการ “MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter พลัส” พร้อมขานรับนโยบาย “ทำทันที Action 5 PLUS” ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อเมืองมหานคร

วันนี้ (17 มิถุนายน 2569) นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter พลัส” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ MEA และนายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA ร่วมแถลงข่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินี สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประชาชน และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 48 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย MEA จึงมุ่งมั่นสะท้อนพระราชปณิธานดังกล่าวผ่านการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีที่สุด โดยขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน “ทำทันที Action 5 PLUS” ของกระทรวงมหาดไทย ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ภายในงานมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการ MEA และคณะกรรมการให้เกียรติร่วมงาน

MEA ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ “MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter พลัส” บนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Metro Grid ชูระบบตรวจจับไฟดับอัตโนมัติแจ้งเตือนพิกัด Online พร้อมส่งชุดเคลื่อนที่เร็วนำ “Power Box” (เครื่องสำรองไฟฟ้าพกพา) จ่ายไฟเยียวยาตรงถึงบ้านผู้ป่วยแบบ 1:1 ทันที เพื่อปกป้องวินาทีชีวิตอย่างปลอดภัยที่สุด การแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา ชั้น 12A อาคาร B การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย เพื่อแสดงศักยภาพการบริหารจัดการพลังงานออนไลน์เต็มรูปแบบ รองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) สอดรับกับนโยบายดิจิทัลของรัฐบาล ปัจจุบัน MEA ดูแลผู้ใช้ไฟกว่า 4.4 ล้านมิเตอร์ และจ่ายไฟสูงถึงเกือบ 30% ของประเทศ โดยมีความมั่นคงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน แต่เพื่อบริหารความเสี่ยงจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า MEA จึงใช้นวัตกรรมการรับ-ส่งข้อมูลแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) ของสมาร์ตมิเตอร์มาเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ที่ผ่านมาโดยกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยพักรักษาตัวที่บ้าน ซึ่งมีความอ่อนไหวในวินาทีวิกฤต การที่ MEA นำนวัตกรรม Smart Meter เข้ามาช่วยบริหารจัดการ จึงเป็นการยกระดับความปลอดภัยที่ตรงจุดและทันท่วงที ทั้งนี้ ความสำเร็จของ MEA ในพื้นที่เมืองมหานคร จะถูกใช้เป็นต้นแบบสำคัญในการขยายผลตามนโยบาย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของการแปรนโยบายเร่งด่วน “ทำทันที Action 5 PLUS” ไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อประชาชน

กรรมการ MEA กล่าวว่า หมุดหมายสำคัญของ MEA คือการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีที่สุด ที่ผ่านมาเรามีมาตรการไม่ตัดไฟบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์แม้ค้างชำระค่าไฟ แต่เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไฟดับโดยไม่มีใครรู้ เทคโนโลยี Smart Meter ในโครงการนี้จะส่งสัญญาณดิจิทัลระบุพิกัดตรงสู่ห้องควบคุมส่วนกลางทันที เพื่อให้ทีมช่างที่ใกล้ที่สุดเร่งเดินทางไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยได้อย่างตรงจุด สอดรับกับเป้าหมายความปลอดภัยของกระทรวงมหาดไทย

ขณะที่ผู้ว่าการ MEA แถลงเจาะลึกถึงถึงประสิทธิภาพของระบบ Smart Metro Grid รวมถึงมาตรการเผชิญเหตุผ่านระบบ FFM (Field Force Management) และระบบ Outage Management System ของสมาร์ตมิเตอร์ที่จะแจ้งเตือนเหตุแบบ Real-time โดยประสานเจ้าหน้าที่รุดเข้าพื้นที่ทันที และในระหว่างการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก MEA จะนำนวัตกรรม "Power Box" เข้าเชื่อมต่อจ่ายไฟให้แก่เครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ หรือเครื่องผลิตออกซิเจน ณ บ้านของผู้ป่วยแบบ 1 ต่อ 1 ทันที เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรี ผู้ดูแลหรือผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีได้ง่าย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบ MEA e-Service บนเว็บไซต์ หรือที่ MEA ทั้ง 18 เขต พร้อมกันนี้ ขอแจ้งเตือนประชาชนให้โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน MEA โทรหลอกให้โอนเงินชำระค่าไฟ ยืนยันว่า MEA ไม่มีบริการโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าในลักษณะดังกล่าวเด็ดขาด









มท.2 และ MEA น้อมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินี เปิดตัวโครงการ “MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter พลัส”
มท.2 และ MEA น้อมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินี เปิดตัวโครงการ “MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter พลัส”
มท.2 และ MEA น้อมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินี เปิดตัวโครงการ “MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter พลัส”
มท.2 และ MEA น้อมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินี เปิดตัวโครงการ “MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter พลัส”
มท.2 และ MEA น้อมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินี เปิดตัวโครงการ “MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter พลัส”