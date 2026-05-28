“พาณิชย์”ถกเนสท์เล่ร่วมมืออาหารแห่งอนาคต-เกษตรมูลค่าสูง

“ปลัดพาณิชย์”หารือผู้บริหารเนสท์เล่ แลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหาร เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและเกษตรมูลค่าสูง เหตุไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ มีความพร้อมด้านวัตถุดิบที่หลากหลาย
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และคณะ ได้ประชุมหารือกับบริษัท Nestlé นำโดย นายเรมี เอเจล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย และแอฟริกา ณ สำนักงานใหญ่และศูนย์วิจัย Nestlé Global Headquarters เมืองเวเวย์ สมาพันธรัฐสวิส เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหาร เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา ต่อยอดศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรมูลค่าสูงของไทย ซึ่งจะช่วยหนุนไทยสู่ศูนย์กลางความมั่นคงอาหารแห่งอนาคต
ทั้งนี้ บริษัท Nestlé เป็นหนึ่งในพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าที่สำคัญของไทย เนื่องจากมีการจ้างงาน และการค้าการลงทุนในไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 133 ปี โดยเฉพาะการนำสินค้าเกษตรของไทย เช่น กาแฟ และนม มาผลิตเป็นสินค้าเกษตรแปรรูป และใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก รองรับการเติบโตของอาหารและเครื่องดื่มในภูมิภาค ขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านวัตถุดิบทางการเกษตร คุณภาพการผลิต และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหาร การวิจัยและพัฒนา และต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงได้อย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหาร การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการเชื่อมโยงองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยบริษัท Nestlé ได้แสดงความสนใจที่จะขยายการลงทุนและความร่วมมือด้านนวัตกรรมในไทย เนื่องจากมองเห็นศักยภาพของไทยในฐานะฐานการผลิตและศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานอาหารสำคัญของภูมิภาค โดยเฉพาะภาคการเกษตรและวัตถุดิบที่มีความหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้ในอนาคต
ขณะเดียวกัน ได้หารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรไทย และผู้ประกอบการไทย ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ควบคู่ไปกับความร่วมมือด้านการจับคู่ทางเทคโนโลยี (Technology Matching) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะช่วยเชื่อมโยงโจทย์วิจัยของ Nestlé กับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย เพื่อร่วมกันนำวิทยาศาสตร์อาหารระดับโลกมาประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบท้องถิ่นและทรัพยากรที่หลากหลายของไทย ในการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมอาหารมูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในระดับภูมิภาคและห่วงโซ่อุปทานโลก รวมถึงต่อยอดวัตถุดิบทางการเกษตรและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่ไทยมีศักยภาพ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสู่มาตรฐานสากลได้อย่างยั่งยืน
บริษัท Nestlé เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รายใหญ่ระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเวเวย์ สมาพันธรัฐสวิส ปัจจุบันมีเครือข่ายการดำเนินธุรกิจและจัดจำหน่ายสินค้าครอบคลุมกว่า 180 ประเทศทั่วโลก มีโรงงานผลิตมากกว่า 300 แห่ง และมีศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) กระจายอยู่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในฐานการผลิตสำคัญ โดยผลิตสินค้าหลากหลาย อาทิ เครื่องดื่ม น้ำดื่มบรรจุขวด ผลิตภัณฑ์นมและอาหารเสริมสำหรับเด็ก และซอสและเครื่องปรุงรส เป็นต้น รวมทั้ง มีการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ การออกแบบ และเครื่องหมายการค้าในไทยกว่า 3,000 รายการ เพื่อรองรับตลาดภายในประเทศและส่งออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ