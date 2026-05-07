“พาณิชย์”ส่งจดหมายเปิดผนึก แจงมาตรการแก้ปัญหาทุเรียน ปาล์ม มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง ปุ๋ย

“พาณิชย์”ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงสื่อมวลชนและผู้ติดตามข่าวสาร ชี้แจงแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง และปุ๋ยเคมี ยันไม่ได้แก้ปัญหาแบบวันต่อวัน แต่เดินหน้าแก้โครงสร้างทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเกษตรกร ประชาชน และผู้ประกอบการ
นายกรนิจ โนนจุ้ย โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึงสื่อมวลชนและผู้ติดตามข่าวสารทุกท่าน โดยได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่เคยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ทั้งเรื่องทุเรียน ปาล์มน้ำมัน มะพร้าวน้ำหอม ปุ๋ยแพง และมะม่วง พร้อมยืนยันว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้แก้ปัญหาวันต่อวัน แต่ได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ ที่ช่วยดูแลเรื่องการผลิต กลางน้ำ ดูแลเรื่องการแปรรูปและการขนส่ง และปลายน้ำ ดูแลเรื่องการตลาด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับพี่น้องเกษตรกร ประชาชน และผู้ประกอบการ
โดยทุเรียน ได้เร่งหาตลาดล่วงหน้า ไม่รอให้ผลผลิตล้นตลาด ปลุกกระแสการบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Live Commerce, TikTok, KOL ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใต้แนวคิด Thailand : The Land of Tropical Fruits ผ่านห้างโมเดิร์นเทรด ตลาดสด ตลาดกลาง และตลาดนัดชุมชน หาตลาดแปรรูปรองรับ ทั้งทำเมนูอาหาร เครื่องดื่ม สแน็ก และเก็บแช่แข็งเพื่อชะลอการออกสู่ตลาด มีการขยายตลาดจีน ทั้งเมืองหลัก เมืองรอง และประเทศอื่น ๆ เร่งปราบปรามล้งที่กระทำผิดกฎหมาย และร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ปัญหาทุเรียนอ่อน
ปาล์มน้ำมัน ได้ชี้แจงว่าขณะนี้ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงาน รัฐบาลมีนโยบายเชิงรุกใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น เพื่อลดการใช้ดีเซล และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยมีการบริหารจัดการทั้งระบบ ดูแลการบริโภคในประเทศ การใช้ในพลังงาน และการส่งออก โดยการควบคุมการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อควบคุมสมดุลสต็อก ไม่ได้ห้ามส่งออก ยังคงมีการส่งออก ซึ่งตั้งแต่ 7 เม.ย.2569 มีการส่งออกรวมกว่า 2 แสนตัน ไม่ถือว่าสูงมาก เพราะราคาตลาดโลกไม่จูงใจ ส่วนสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมัน ปัจจุบันอยู่ที่ 6.80-7.40 บาทต่อกิโลกรัม และน้ำมันปาล์มขวดยังมีราคาเหมาะสม ไม่กระทบต้นทุนประกอบอาหารมากจนเกินไป
มะพร้าวน้ำหอม ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ทั้งภาคกลางและภาคใต้ ได้แก้ปัญหาต่อเนื่องตั้งแต่เดือน ก.ค.2568-เม.ย.2569 โดยดูซับผลผลิตในแหล่งผลิตสำคัญ 4 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สงขลา รวม 10 ล้านลูก ผ่านจุดรับซื้อในราคานำตลาด และเชื่อมโยงตลาด และเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตไปขาย ช่วยให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุด ณ วันที่ 4 พ.ค.2569 ราคาหน้าสวนลูกละ 9-10.50 บาท ล้งรับซื้อลูกละ 10.50-12 บาท ปรับตัวขึ้นจากช่วงที่มีปัญหาที่ลูกละ 3-4 บาท และยังได้สนับสนุนการจัดตั้งล้งชุมชน ซึ่งความเหมายเดียวกับล้งกลาง เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกร มีการแก้ไขปัญหาน้ำมะพร้าวปลอม อยู่ระหว่างทำตรารับรองมาตรฐานน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ส่วนการกำกับดูแลตามกฎหมายสินค้าควบคุม ได้กำหนดมาตรการให้แจ้งข้อมูลปริมาณ ราคารับซื้อ การใช้ แปรรูป ปริมาณคงเหลือ สถานที่จัดเก็บ รวมทั้งมีการจับกุมล้งมะพร้าวที่จ้างคนไทยเป็นนอมินี
มะม่วง ก่อนผลผลิตออกสู่ตลาด ได้เร่งผลักดันออกสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อลดปริมาณซัปพลาย มีการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ สินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตร วันที่ 5 มี.ค.2569 ตกลงซื้อขายรวม 3,120.51 ล้านบาท เชื่อมโยงตลาดโดยนำผู้ประกอบการ ผู้รวบรวม ห้าง โรงงานแปรรูป ไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เชื่อมโยงกระจายผลผลิตผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ไปยังจังหวัดต่าง ๆ เชื่อมโยงขายในห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างท้องถิ่น ตลาดสด ตลาดกลาง นำขายผ่านโครงการ “ไทยช่วยไทย” งานธงฟ้า รถโมบายธงฟ้า ขอความร่วมมือภาคเอกชนทำ CSR และกำลังเตรียมรับมือมะม่วงสายพันธุ์แฟนซี (งาช้างแดง แดงจักพรรดิ์ อาร์ทูอีทู) และมะม่วงเขียวมรกตของ จ.ลำพูน และมะม่วงน้ำดอกไม้ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะออกสู่ตลาดมากในระยะต่อไป
สำหรับปุ๋ยเคมี ได้ติดตามสถานการณ์ปุ๋ยเคมีอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นสินค้าที่ไทยต้องนำเข้า และมีปัญหาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยได้บริหารจัดการร่วมกับสมาคมปุ๋ย ผู้ผลิต และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเร่งหาแหล่งนำเข้าปุ๋ยเพิ่ม ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ ได้กำกับดูแลราคาให้เป็นไปตามต้นทุน มีการประกาศราคาแนะนำจำหน่ายปุ๋ยเคมีทั่วประเทศ และจัดทำโครงการปุ๋ยธงเขียวพลัส เพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรในการเข้าถึงปุ๋ยราคาพิเศษ ครอบคลุมกลุ่มพืชเศรษฐกิจสำคัญ อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และไม้ผล