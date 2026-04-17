MEA เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานสะอาด ฝ่าวิกฤตพลังงานโลก ปูพรมติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์-ระบบอัจฉริยะอาคารสำนักงาน MEA เสริมความมั่นคงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เดินหน้าประกาศความเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด เร่งขับเคลื่อนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Rooftop) รวมขนาดกว่า 2 เมกกะวัตต์ ในพื้นที่สำคัญ พร้อมยกระดับอาคารสำนักงานต่าง ๆ ของ MEA ด้วยเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (BEMS) เพื่อตรวจสอบการใช้พลังงานที่ผิดปกติและลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองลง พร้อมทั้งการปรับปรุงระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นจากส่วนกลางและเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นอุปกรณ์ด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มศักยภาพการทำงานของระบบ โดยการดำเนินงานเชิงรุกทั้งหมดนี้ มุ่งเน้นการพึ่งพาพลังงานสะอาดเป็นหลักเพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิงราคาแพงจากต่างประเทศ ส่งผลโดยตรงในการช่วยรักษาความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าและลดภาระต้นทุนด้านพลังงานให้กับประชาชน พร้อมสร้างต้นแบบ "มหานครสีเขียว" ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความมั่นคงทางพลังงานสูงสุดในภาวะวิกฤต
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากวิกฤตในตะวันออกกลาง MEA ได้ใช้จุดแข็งด้านการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเข้าบริหารจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบ ทั้งการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 ระดับ 4 ดาวขึ้นไป รวมไปถึงการติดตั้งระบบควบคุมความเย็นส่วนกลางในอาคารที่ทำการหลายแห่ง เช่น อาคารสำนักงานเพลินจิต และคลองเตย เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้ภาคเอกชนและอาคารต่าง ๆ ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานผ่านโครงการ MEA ENERGY AWARDS ซึ่งเป็นรางวัลมาตรฐานระดับประเทศที่ MEA จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูอาคารที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน ตลอดจน MEA ยังได้ยกระดับมาตรการบริหารจัดการพลังงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นย้ำความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างตระหนักรู้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมระบบการทำงานทางไกลที่ยืดหยุ่นควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดภาระการเดินทางและลดการใช้เชื้อเพลิง รวมถึงการดำเนินมาตรการประหยัดไฟฟ้าภายในอาคารอย่างเคร่งครัด ทั้งการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในระดับ 26–27 องศาเซลเซียส การรณรงค์ให้บุคลากรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ซึ่งมาตรการเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และสังคมคาร์บอนต่ำที่ยั่งยืน
นอกจากบทบาทผู้ส่งเสริมแล้ว MEA ยังพิสูจน์ความสำเร็จในฐานะองค์กรต้นแบบด้วยการคว้ารางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2024 และ 2025 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศระดับชาติจากกระทรวงพลังงาน ในประเภทอาคารควบคุม สะท้อนให้เห็นว่าทุกมาตรการประหยัดพลังงานที่ MEA ดำเนินการ ทั้งในด้านพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ยังเป็นการสร้างเกราะป้องกันด้านพลังงานให้กับคนเมือง ช่วยให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงและยั่งยืน แม้ในวันที่โลกเผชิญกับวิกฤตพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์