รฟท.ขีดเส้น ก.ค. 69 แก้สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ไม่จบ เปลี่ยนสร้างโครงสร้างร่วมเอง พร้อมหักค่างานโยธาจาก"ซี.พี."กว่า 1 หมื่นล้าน

รฟท.ขีดเส้นแก้สัญญาร่วมทุน "ไฮสปีด 3 สนามบิน" จบใน ก.ค. 69 ออก NTP เริ่มก่อสร้าง ส.ค. 69 หากยืดเยื้อจ่อชง ครม.ดึงงานโครงสร้างร่วมรถไฟไทย-จีน สัญญา 4-1 สร้างเอง พร้อมหักค่างานโยธาจาก "เอเชีย เอราวัน" ประมาณ 1 หมื่นล้าน
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย และรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า กรณีการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 250.77 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุน 179,412.21 ล้านบาท สัญญา 4-1 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ระยะทาง 15.21 กม. ที่มีประเด็นใช้โครงสร้างร่วมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) แต่ยังต้องรอข้อสรุปแก้สัญญาสัมปทานของคู่สัญญาบริษัท เอเชีย เอราวัน จำกัด หรือ ซี.พี. ผู้รับสัมปทาน ที่มีขั้นตอนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยหาก ครม.อนุมัติแก้ไขสัญญาในเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2569 คาดว่าจะลงนามแก้ไขสัญญาสัมปทานในเดือน ก.ค. 2569 และ รฟท.จะแจ้งให้เอกชนเริ่มงานก่อสร้าง (NTP) ภายในเดือน ส.ค. 2569 ใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2575
เนื่องจากมีเงื่อนไขตกลงให้ ทางบริษัท เอเชีย เอราวัน จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบและก่อสร้างงานโยธา รวมงานทางวิ่งส่วนของรถไฟไทย-จีน ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง วงเงินประมาณ 3.9 พันล้านบาทด้วย โดย รฟท.จะมีการชดเชยค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เอเชีย เอราวันฯ อย่างไรก็ตาม กรณีที่ทางเอเชีย เอราวันฯ ยังไม่สามารถเริ่มงานได้และล่าช้าจนส่งผลกระทบกับรถไฟไทย-จีน ทาง รฟท.จะนำงานส่วนของโครงสร้างร่วมสัญญา 4-1 มาดำเนินการเอง โดยจะปรับลดวงเงินในโครงการไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบินของเอเชีย เอราวันฯ ในส่วนของค่างานโยธา 1.2 แสนล้านบาทลงประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของค่างานฐานราก และเสาของรถไฟไทย-จีน
“ประเด็นรถไฟไทย-จีน สัญญา 4-1 และการแก้ไขสัญญาร่วมทุนฯ ไฮสปีด 3 สนามบิน เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสนอ ครม. เพราะหากเลยเดือน ก.ค. 69 นี้ รฟท.ก็คงรอไม่ไหว”
รายงานข่าวแจ้งว่า ตามแผนงานล่าสุด รฟท.ได้ประเมินว่าหากลงนามสัญญาในการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินไม่เสร็จตามกรอบเวลาที่วางไว้ในเดือน ก.ค. 2569 รฟท.จะนำเสนอ ครม.พิจารณาเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน โดยนำงานโครงสร้างร่วมของรถไฟไทย-จีน สัญญา 4-1 กลับมาก่อสร้างเอง