ตอบรับดี!บอร์ดกทพ.เคาะออกเฟส 2 “EASY PASS…Cashback”คืนค่าผ่านทาง 50% แก้รถติดหน้าเพิ่มความสะดวกผู้ใช้ทาง

กทพ.เตรียมออก“EASY PASS…Cashback”คืนค่าผ่านทาง 50% เฟส 2 บอร์ดไฟเขียวแล้ว คาดจัดเดือนละวัน หลังเฟสแรก 6 ม.ค. 69 ผลตอบรับดี ดันยอด EASY PASS เพิ่ม สมาชิกใหม่วันกว่า 1,000 รายแม้ขาดรายได้ราว 30 ล้านบาท/เดือนแต่คุ้มแก้รถติดหน้าด่าน
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่กทพ.ได้เปิดแคมเปญพิเศษ “EASY PASS…Cashback” มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใช้ทางพิเศษ ด้วยการคืนค่าผ่านทาง 50% สำหรับผู้ใช้บริการ EASY PASS ไปเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 00.01 – 24.00 น. ครอบคลุมทางพิเศษทั้ง 7 สายทางของ กทพ. ซึ่งผู้ใช้ทางให้การตอบรับดีมาก กทพ.จึงได้เตรียมออกแคมเปญในเฟสที่ 2 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กทพ.เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2569 ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดวันที่จะดำเนินการ คืนค่าผ่านทาง 50% สำหรับ EASY PASS คาดว่าอยู่ในช่วง 1-2 เดือนนี้
ทั้งนี้ กทพ.ต้องการเชิญชวนให้ผู้ใช้ทางด่วนหันมาชำระค่าผ่านทาง ช่องทาง EASY PASS มากขึ้น เพื่อแก้ปัญหารถติดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางบนทางด่วน การให้สิทธิประโยชน์ ด้วยการออกแคมเปญพิเศษ “EASY PASS…Cashback” คืนค่าผ่านทาง 50 % เป็นส่วนหนึ่งในช่วยเพิ่มแรงจูงใจ โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้ช่อง EASY PASS กับ ช่องเงินสด จากปัจจุบัน 40 ต่อ 60 เป็น 70 ต่อ 30 ภายใน 2 ปี
ขณะที่พบว่า ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา มีผู้สมัครบัตร EASY PASS ประมาณ 1,000 รายต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าที่มีประมาณ 400-500 รายต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นเท่าตัว โดยมีจำนวนสมาชิกบัตร EASY PASS สะสมรวม 1.6-1.7 ล้านราย มีจำนวนบัตรในระบบรวม 2 ล้านใบ (ผู้สมัคร 1 รายสามารถมีบัตรร EASY PASS ได้มากว่า 1 ใบ) และมียอดการเติมเงินเข้าบัตร EASY PASS เพิ่มขึ้นจาก 1,200 ล้านบาทต่อเดือนเป็น 1,300 ล้านบาทต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10%
ผู้ว่าฯกทพ.กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กทพ.เคยจัดโปรโมชั่นลดค่าผ่านทาง 5% สำหรับบัตร EASY PASS ทุกวัน ซึ่งส่งผลให้รายได้ลดลงประมาณ 700 ล้านบาทต่อปี แต่ให้ส่วนลด 5%อาจจะมองว่าค่อนข้างน้อยไม่จูงใจ ส่วนรูปแบบแคมเปญพิเศษ “EASY PASS…Cashback” 50 % นั้นมีการประเมินกรณีทำทุกวัน คาดว่าจะทำให้รายได้ลดลงถึง 7,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณยอดใช้ บัตร EASY PASS ด้วย แต่หากจัดแคมเปญเดือนละวัน ประเมินรายได้ลดลงประมาณ 30 ล้านบาทต่อเดือน ขณะที่ผลดีในด้านการแก้ปัญหาจราจรหน้าด่านและลดการใช้เงินสด มีความเหมาะสม
รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้กทพ.ให้ฝ่ายการตลาด ประเมินวันที่จะออกแคมเปญ พิเศษ “EASY PASS…Cashback” 50% ในเฟส 2 ที่เหมาะสมและสร้างการจดจำและเข้าใจง่าย และเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทุกเดือน เช่น กำหนดเป็นวันที่ 1 เดือน 1 , วันที่ 2 เดือน 2 ,วันที่ 3 เดือน 3 เป็นต้น