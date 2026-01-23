ปิดฉาก! 1ก.พ.นี้ โออาร์เลิกขายน้ำมันแก๊สโซฮอล์E85

โออาร์ประกาศเลิกขายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ตั้งแต่วันที่ 1ก.พ.นี้เป็นต้นไป หลังตลาดมีความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85ลดฮวบ
รายงานข่าวจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ โออาร์ แจ้งว่า โออาร์ได้พิจารณาความต้องการของผลิตภัณฑ์น้ำมันในตลาด พบว่า ความต้องการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ลดลงต่อเนื่อง จากการที่ภาครัฐฯ ใช้กลไกของกองทุนน้ำมัน จากเดิมที่กองทุนฯชดเชยเป็นกองทุนเรียกเก็บ ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 สูงกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ดังนั้นเพื่อให้สถานีฯ บริหารจัดการพอร์ตผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการตลาด อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูงกว่า โออาร์ซึ่งขอแจ้งยุติการจำหน่ายผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 จากคลังน้ำมันทุกคลัง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมกาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป โดยสถานีบริการน้ำมัน ยังคงจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก๊สโซฮอล์ E85ได้ต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำมันในถังใต้ดินจะไม่สามารถสูบจ่ายได้
สำหรับผลิตภัณฑ์ทดแทนน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ขอความร่วมร่วมมือสถานีฯ ลงผลิตภัณฑ์กลุ่ม Super Power ทดแทน โดยให้ผู้จัดการเขตการขาย (AM) พิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละสถานีฯ